Мальдини: «Головин может выйти на высокий уровень, когда уедет в Европу»

Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини оценил выступление сборной России на чемпионате мира-2018. Наша команда вылетела на стадии четвертьфинала.

«Сборная России? Я впечатлен ей. Они были сильны физически. Команда играла здорово, хорошо отыграли в обороне. Сборная оставила все силы и показала свой лучший футбол.

Александр Головин? Ему действительно есть, куда расти. Он может выйти на высокий уровень, когда уедет в европейский клуб», – считает итальянец.

Головиным интересуются английские клубы и «Ювентус».