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    Мальдини: «Головин может выйти на высокий уровень, когда уедет в Европу»

    Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини оценил выступление сборной России на чемпионате мира-2018. Наша команда вылетела на стадии четвертьфинала.

    «Сборная России? Я впечатлен ей. Они были сильны физически. Команда играла здорово, хорошо отыграли в обороне. Сборная оставила все силы и показала свой лучший футбол.

    Александр Головин? Ему действительно есть, куда расти. Он может выйти на высокий уровень, когда уедет в европейский клуб», – считает итальянец.

    Головиным интересуются английские клубы и «Ювентус».

    Источник: Sport24

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    11.07.2018 00:07
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 июля 2018, 11:04

      Ювентус пожалуй пройдет мимо.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 11 июля 2018, 10:33

      У Юве Джан и Роналду. У Челси Сарри и Жоржиньйо...
      Он уже никому и не нужен сейчас будет из-за жадности ЦСКА...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 11 июля 2018, 10:10

      Юве уже соскочил, а жаль.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 июля 2018, 07:46

      Гарантий здесь никто дать не может. Может сверкнуть и заиграть, а может сгореть и потухнуть. Примеров много приведу один. Шева феерил в "Милане" и много добился как игрок. Но перейдя в "Челси" уже опытным мастеровитым игроком европейского уровня так и не смог показать былой игры. Не его была команда и тренер. Об этом надо помнить всегда.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Diter Bolen 11 июля 2018, 10:35

      Не тебе, сынок, учить меня какие приводить примеры. Хорошо, хоть Шеву знаешь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 11 июля 2018, 05:33

      Весь вопрос: Когда!?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 11 июля 2018, 00:47

      смотря куда и за чем...

      1
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