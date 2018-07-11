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  • Мальдини: «Головин может выйти на высокий уровень, когда уедет в Европу»

Мальдини: «Головин может выйти на высокий уровень, когда уедет в Европу»

11 июля 2018, 00:07
7

Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини оценил выступление сборной России на чемпионате мира-2018. Наша команда вылетела на стадии четвертьфинала.

«Сборная России? Я впечатлен ей. Они были сильны физически. Команда играла здорово, хорошо отыграли в обороне. Сборная оставила все силы и показала свой лучший футбол.

Александр Головин? Ему действительно есть, куда расти. Он может выйти на высокий уровень, когда уедет в европейский клуб», – считает итальянец.

Головиным интересуются английские клубы и «Ювентус».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Мальдини Паоло
Комментарии (7)
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vovan55
1531259255
смотря куда и за чем...
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ДСА
1531276439
Весь вопрос: Когда!?
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Рубик Докоян
1531284413
Гарантий здесь никто дать не может. Может сверкнуть и заиграть, а может сгореть и потухнуть. Примеров много приведу один. Шева феерил в "Милане" и много добился как игрок. Но перейдя в "Челси" уже опытным мастеровитым игроком европейского уровня так и не смог показать былой игры. Не его была команда и тренер. Об этом надо помнить всегда.
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ItalianFootball
1531293008
Юве уже соскочил, а жаль.
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lysenkoff
1531294402
У Юве Джан и Роналду. У Челси Сарри и Жоржиньйо... Он уже никому и не нужен сейчас будет из-за жадности ЦСКА...
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zigbert
1531296270
Ювентус пожалуй пройдет мимо.
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