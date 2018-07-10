Кавазашвили: «В Европе Смолов может найти себе клуб только в Финляндии или Австрии»

Бывший советский голкипер Анзор Кавазашвили прокомментировал выступление нападающего сборной России Федора Смолова на чемпионате мира-2018.

Форвард принял участие в пяти матчах турнира, не совершив ни одного результативного действия.

«Смолову пели дифирамбы, что он великий нападающий, который больше всех забивает и тому подобное. Думаю, у него на голове появилась корона, и он не смог себя пересилить. Это психика.

На чемпионате мира у него была единственная возможность доказать, что он великий нападающий, которого должны пригласить лучшие клубы Европы. Но Смолов ничего не смог показать, поэтому он отрезанный ломоть для европейских клубов. Можно найти какой-то простой клуб в Финляндии или Австрии, и то – еще посмотрят.

Я очень сожалею, так как возлагал на него очень большие надежды. У него есть агрессивность, скорость, великолепное умение проводить дриблинг, удары. Но он не справился со своей гордыней», – сказал Кавазашвили.