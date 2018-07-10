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    Кавазашвили: «В Европе Смолов может найти себе клуб только в Финляндии или Австрии»

    Бывший советский голкипер Анзор Кавазашвили прокомментировал выступление нападающего сборной России Федора Смолова на чемпионате мира-2018.

    Форвард принял участие в пяти матчах турнира, не совершив ни одного результативного действия.

    «Смолову пели дифирамбы, что он великий нападающий, который больше всех забивает и тому подобное. Думаю, у него на голове появилась корона, и он не смог себя пересилить. Это психика.

    На чемпионате мира у него была единственная возможность доказать, что он великий нападающий, которого должны пригласить лучшие клубы Европы. Но Смолов ничего не смог показать, поэтому он отрезанный ломоть для европейских клубов. Можно найти какой-то простой клуб в Финляндии или Австрии, и то – еще посмотрят.

    Я очень сожалею, так как возлагал на него очень большие надежды. У него есть агрессивность, скорость, великолепное умение проводить дриблинг, удары. Но он не справился со своей гордыней», – сказал Кавазашвили.

    Источник: Sport24

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    10.07.2018 17:26
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1168

      Argon 12 июля 2018, 10:27

      Еще один футбольный стратегАспециалист. В первый раз слышу про этого Анзора

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 июля 2018, 09:24

      Скорей всего Смолов останется в пределах российского чемпионата и это будет для него настоящей проверкой на прочность. Не хотелось бы ,что бы такой самобытный футболист сломался психологически.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +165

      JackBruce 11 июля 2018, 08:55

      Мне понравилось замечание насчет Австрии. Там что, чемпионат хуже, чем в России? И второе, Смолов - отличный игрок. Нельзя судить по двум-трем играм.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 11 июля 2018, 08:47

      лучше Краснодара не найдет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 11 июля 2018, 08:45

      Он по моему пока игрок Краснодара, его же только обоср...и за пенальти, но не выгнали!
      Будем надеяться, что еще повоюет за цвета быков. Думаю достаточно парень натерпелся за это, хватит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 11 июля 2018, 00:03

      Осталось в Краснодаре обосраться !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 10 июля 2018, 21:54

      Это вызов. Он вернётся в новом сезоне и станет лучшим бомбардиром.

      4
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      ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Отчаянный Пердун 10 июля 2018, 23:45

      в любом случае в России он сильнейший нападающий !...ну не Дзюба же !....да провалил !...бывает !

      2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > САДЫЧОК 11 июля 2018, 11:16

      Месси тоже пенальти не забил!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 10 июля 2018, 20:52

      Какая Европа?! После такой"игры" перед всей страной Смолову единственный путь-начать с нуля в фнл, или даже во втором дивизионе! Большинство болельщиков этой раны в сердцах забыть не смогут!

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 10 июля 2018, 19:50

      а в Казахстане? а в Литве а Эстонии? а Латвии? а Болгарии? куча вариков в Европе!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 10 июля 2018, 19:39

      Да, Федя, получил ты по щам нехило. Может теперь твой мозг займёт правильное положение.

      3
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      ...
      Рейтинг: +12333

      Вомбат > DOCTOR PENALTY 10 июля 2018, 19:56

      Это вряд ли, хотя Черчесов надеется...

      1
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