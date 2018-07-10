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  • Кавазашвили: «В Европе Смолов может найти себе клуб только в Финляндии или Австрии»

Кавазашвили: «В Европе Смолов может найти себе клуб только в Финляндии или Австрии»

10 июля 2018, 17:26
26

Бывший советский голкипер Анзор Кавазашвили прокомментировал выступление нападающего сборной России Федора Смолова на чемпионате мира-2018.

Форвард принял участие в пяти матчах турнира, не совершив ни одного результативного действия.

«Смолову пели дифирамбы, что он великий нападающий, который больше всех забивает и тому подобное. Думаю, у него на голове появилась корона, и он не смог себя пересилить. Это психика.

На чемпионате мира у него была единственная возможность доказать, что он великий нападающий, которого должны пригласить лучшие клубы Европы. Но Смолов ничего не смог показать, поэтому он отрезанный ломоть для европейских клубов. Можно найти какой-то простой клуб в Финляндии или Австрии, и то – еще посмотрят.

Я очень сожалею, так как возлагал на него очень большие надежды. У него есть агрессивность, скорость, великолепное умение проводить дриблинг, удары. Но он не справился со своей гордыней», – сказал Кавазашвили.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Краснодар Смолов Федор Кавазашвили Анзор
Комментарии (26)
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vladik12
1531233281
Там чемпионаты и то сильнее, чем РФПЛ.
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Saang (SCR)
1531234467
В Хохляндии ему должны быть рады после того пенальти!
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Svoysvoemubrat
1531234824
Федя снова с Лопыревой хороводит, доведет его до цугундера.
Ответить
СШГЭС
1531235184
Кому нужны такие туристы?
Ответить
Братья Васильевы
1531235992
Эх, Федя, Федя, поменьше бы ты в тату-салонах валялся.
Ответить
Федя Кабак
1531237023
Побольше мозгов, поменьше татуировок!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1531240740
Да, Федя, получил ты по щам нехило. Может теперь твой мозг займёт правильное положение.
Ответить
Отчаянный Пердун
1531248889
Это вызов. Он вернётся в новом сезоне и станет лучшим бомбардиром.
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JackBruce
1531288533
Мне понравилось замечание насчет Австрии. Там что, чемпионат хуже, чем в России? И второе, Смолов - отличный игрок. Нельзя судить по двум-трем играм.
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zigbert
1531290273
Скорей всего Смолов останется в пределах российского чемпионата и это будет для него настоящей проверкой на прочность. Не хотелось бы ,что бы такой самобытный футболист сломался психологически.
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