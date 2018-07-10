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  • Англичане ожидают прибытия в Москву 10 тысяч фанатов и поддержку со стороны россиян

Англичане ожидают прибытия в Москву 10 тысяч фанатов и поддержку со стороны россиян

10 июля 2018, 10:05
71

В Футбольной ассоциация Англии рассчитывают на то, что полуфинальный матч чемпионата мира-2018 в Москве посетят около 10 тысяч британских фанатов.

Англичане также рассчитывают на поддержку российских поклонников футбола. Такие ожидания основаны на том, что хорватские футболисты после победы в четвертьфинале турнира были настроены против России, публикуя в своих соцсетях слова поддержки Украине.

Ранее ни на одном матче ЧМ-2018 с участием сборной Англии количество английских болельщиков не превышало 3 тысяч человек.

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия состоится в Москве на стадионе «Лужники» в среду, 11 июля, в 21:00 по московскому времени.

Источник: Telegraph.co.uk
Чемпионат мира Англия Хорватия Россия
Комментарии (71)
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bset
1531206707
Мы хорватов поддержим. За исключением некоторых идиотов.
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84aivengo
1531207547
надеюсь,вида оглохнет от свиста,когда будет с мячом .... из за одного недоумка не надо пятнать всю сборную... футбол и политика должны быть на разных полюсах... P.S. вида напоминает мне голлума из "властелина колец"... в первую очередь внешне
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Shak71
1531208004
Топим за Англию, нацыков с турнира на.уй
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MaxRnD
1531208539
Если вдруг Хорватия натянет саксов, будет ли Вида после игры смело визжать "Слава Ирландии !" или как и любая проНАТОвская гиена засунет язык в жопу и тихо промолчит, не желая обижать британских патронов ?
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Иванов Иван Иванович
1531208997
Я думаю по одному ******** не стоит судить о всей Хорватии.
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Муруал
1531209156
Лишь бы не наехали воинствующие английские фанаты,которые во Франции устраивали погромы,а затем отхватили от наших.Не хотелось бы провокаций.
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KOLBIS
1531210344
После всех инцидентов с гнидой-Видой,они могут на это рассчитывать,но только до финала...
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Caniggia
1531212797
Не знаю как там будет насчёт поддержки Англии, но мощное освистывание при каждом касании мяча этим белобрысым козлом обеспечено.
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dendiesel
1531215897
В любом случае, большинство россиян будут болеть за Англию!!! Интересней играет чем Хорватия. А то, что эти два хорватских ублюдка там визжали про бесславную Украину, это пусть комитет ФИФА пусть разбирается!!! Нефиг о них нам руки марать!!!!
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sochi-2013
1531216750
Пусть победит сильнейший. Англия например. )) Еще и Олич вляпался в это дер*мо. Последняя капля в чашу моего терпения.
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