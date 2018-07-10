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    Англичане ожидают прибытия в Москву 10 тысяч фанатов и поддержку со стороны россиян

    В Футбольной ассоциация Англии рассчитывают на то, что полуфинальный матч чемпионата мира-2018 в Москве посетят около 10 тысяч британских фанатов.

    Англичане также рассчитывают на поддержку российских поклонников футбола. Такие ожидания основаны на том, что хорватские футболисты после победы в четвертьфинале турнира были настроены против России, публикуя в своих соцсетях слова поддержки Украине.

    Ранее ни на одном матче ЧМ-2018 с участием сборной Англии количество английских болельщиков не превышало 3 тысяч человек.

    Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия состоится в Москве на стадионе «Лужники» в среду, 11 июля, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    10.07.2018 10:05
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    Комментарии61
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 19:49

      Конечно поддержка нужна англичанам и возможность попасть в финал будет их только настраивать на победный лад.

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 10 июля 2018, 16:03

      И кстати, вот еще. Лично мне гораздо интересней иметь добрые отношения с англичанами. И теперь с подачи проплаченного дегенерата Виды такая маленькая, но возможность неожиданно появилась. Единство российских фанатов и британских в матче, совместное "боление" за Англию может быть неплохим шагом к нормализации отношений. Опять же, сербам еще один шанс подумать - а что им делать в НАТО вместе с такими ...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 10 июля 2018, 14:41

      Кстати, поучительная история.
      На излете турнира. Когда большинство действительно футбольной торсиды разъехалось: перуанцы, мексиканцы, аргентинцы, бразильцы, немцы, испанцы ... вылезло чмо с провокацией. Явно заготовленная провокация. И с какой радостью несколько моральных уродцев-пакостников и на форуме скакать начали! Хотят обгадить репутацию турнира, который действительно получился выдающимся.
      Неприлично всё это. Если мягко выразиться.
      Ну, что ж. Этого можно было ожидать. Подлецы, проходимцы и просто мелкие пакостники засветились. Учитесь воспринимать сей факт наличия грязи среди человеков.
      А лично я просто в восторге от фанатов из Латинской Америки, Сенегала и многих других. Помогли устроить настоящий праздник.

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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > Дедуктор 10 июля 2018, 14:46

      При том что именно английские болельщики отстаивают нашу репутацию в Сети, поднимая на смех Гардиан, Сан и прочие СМИ

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      ...
      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > Diter Bolen 10 июля 2018, 15:26

      Пописал? Иди покакай, без тебя сайт станет только лучше.

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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > Diter Bolen 10 июля 2018, 15:41

      Твоей можно не только жаловаться

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 10 июля 2018, 13:30

      Хорваты потребовали сала из Украины.
      11 июня будет им и сало и яйка...

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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > Diter Bolen 10 июля 2018, 14:07

      А ты в другом месте, шакал трусливый?)

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор > Diter Bolen 10 июля 2018, 14:32

      Слышь, ублюдок, ты с какой целью на футбольном форуме гадишь?
      Сдрисни ка отсюда, уродец. Есть более подходящие для тебя ресурсы. Где твоя вонь в порялке вещей воспринята будет.
      Ферштейн?

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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > Diter Bolen 10 июля 2018, 15:43

      будучи аутистом, ты не имеешь права высказываться среди нормальных людей

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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > Diter Bolen 10 июля 2018, 18:17

      Ты говори-говори, пупсик, мне не жалко. В конце концов - дать быдлу выговорить = дать ему шанс развиваться.

      Хотя учитывая как тебя возбуждает слово "пукан" - вряд ли это поможет...

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Дедуктор 11 июля 2018, 05:01

      Возле поста у никнейма есть кнопочка "Пожаловаться". Делов-то... Отрубят на неделю, в особо тяжелых случаях вечный бан...

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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 10 июля 2018, 13:26

      Буду за англичан. Хорватия это шакаленок из мульта о Маугли...

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 10 июля 2018, 13:22

      Англия, только Англия!
      А Хорватия - это, видимо, такая местная балканская "укропия", если смотреть относительно братской Сербии и вообще бывшей Югославии. Иначе многие вещи не объяснить. В том числе и чисто футбольные.
      Сербия = Россия
      Хорватия = укропия
      Словения = Беларусь
      Македония = Таджикистан -)))
      Черногория = Армения
      Босния = Грузия
      Косово = Южная Осетия

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Diter Bolen 10 июля 2018, 13:48

      Дитер и впрямь болен, судя по написанию...
      Потому что Дитер Болен - это Dieter Bohlen.

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Diter Bolen 10 июля 2018, 14:39

      Россия футболом не ограничивается. И любить её можно не за футбол. Точно так же и Дания, как страна со своим укладом, обычаями и прочим, мне неприятна. Чего не скажешь о футбольной сборной. Не хочу изменять первой любви. Не надо мешать футбол и политику. А такие, как эти двое убогих, вбрасывают говно и в итоге портят праздник.

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Diter Bolen 11 июля 2018, 05:00

      Дания крайне активно ЛГБТ поддерживает. Видимо, это твой главный критерий восприятия качества жизни.

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 10 июля 2018, 12:59

      Пусть победит сильнейший. Англия например. )) Еще и Олич вляпался в это дер*мо. Последняя капля в чашу моего терпения.

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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 10 июля 2018, 12:44

      В любом случае, большинство россиян будут болеть за Англию!!! Интересней играет чем Хорватия. А то, что эти два хорватских ублюдка там визжали про бесславную Украину, это пусть комитет ФИФА пусть разбирается!!! Нефиг о них нам руки марать!!!!

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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 10 июля 2018, 11:53

      Не знаю как там будет насчёт поддержки Англии, но мощное освистывание при каждом касании мяча этим белобрысым козлом обеспечено.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Вот оно чё Михалыч 10 июля 2018, 12:45

      с англосаксами тут нейтрально... и за хорват болел бы еще яростней,если бы не два этих чудика...

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > 84aivengo 10 июля 2018, 13:03

      Три! Меня Ивица Олич "добил". На этих двух де6илов было пох.

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      Рейтинг: +536

      19831170 10 июля 2018, 11:50

      Вы нормальные вообще? О какой поддержке может идти речь? Вы нас поносите везде, не считаете нас за людей, хотя сами алкаши ссаные, по хлеще нашего Ивана. И у вас хватает совести открывать рот по этому поводу? Вы вообще сидите дома и не приезжайте, вас тут не ждали, а вы не желали ехать по своим маразматическим соображениям.Вот честно, праститутки вы и провокаторы. И Хорваты тоже. По этому не надейтесь на поддержку месите своё дерьмо сами, мы в этом не участвуем, мы нормальная цивилизованныя страна и подобаться всяким недоумкам не будем!

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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > 19831170 10 июля 2018, 14:08

      Мужик, тебя клинит

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