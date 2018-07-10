Англичане ожидают прибытия в Москву 10 тысяч фанатов и поддержку со стороны россиян

В Футбольной ассоциация Англии рассчитывают на то, что полуфинальный матч чемпионата мира-2018 в Москве посетят около 10 тысяч британских фанатов.

Англичане также рассчитывают на поддержку российских поклонников футбола. Такие ожидания основаны на том, что хорватские футболисты после победы в четвертьфинале турнира были настроены против России, публикуя в своих соцсетях слова поддержки Украине.

Ранее ни на одном матче ЧМ-2018 с участием сборной Англии количество английских болельщиков не превышало 3 тысяч человек.

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия состоится в Москве на стадионе «Лужники» в среду, 11 июля, в 21:00 по московскому времени.