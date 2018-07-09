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    Буффон: «Я не одержим Лигой чемпионов»

    Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от выступления в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Игрок еще не выигрывал этот трофей.

    «Я не одержим Лигой чемпионов. Думаю, я могу помочь «ПСЖ» прибавить в игровом плане, а потом уже мы сможем замахнуться на более высокие задачи. «ПСЖ» привлек меня талантливой командой, но этого недостаточно для скачка.

    Чтобы набраться опыта, нужно время. Думаю, клуб выходит на уровень, который будет важно сохранить в течение нескольких лет», – сказал Буффон.

    Буффон провел дебютную тренировку в «ПСЖ»

    Источник: Skysports

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    09.07.2018 19:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 23 июля 2018, 18:58

      Как ни кто одержим..

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 20 июля 2018, 01:16

      Буффонище!!! Как никто, - заслужил!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +150

      реалушка 9 июля 2018, 19:26

      лукавит Джанлуиджи,конечно..яснее ясного:зачем он отправился в Париж.успехов ему в этом!заслужил.

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