Буффон: «Я не одержим Лигой чемпионов»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от выступления в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Игрок еще не выигрывал этот трофей.

«Я не одержим Лигой чемпионов. Думаю, я могу помочь «ПСЖ» прибавить в игровом плане, а потом уже мы сможем замахнуться на более высокие задачи. «ПСЖ» привлек меня талантливой командой, но этого недостаточно для скачка.

Чтобы набраться опыта, нужно время. Думаю, клуб выходит на уровень, который будет важно сохранить в течение нескольких лет», – сказал Буффон.

Буффон провел дебютную тренировку в «ПСЖ»