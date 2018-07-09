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  • Маммана: «Хотелось бы вернуться в строй к первому туру Премьер-лиги»

Маммана: «Хотелось бы вернуться в строй к первому туру Премьер-лиги»

9 июля 2018, 10:55
1

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассчитывает вернуться в строй к старту чемпионата России. Аргентинец получил разрыв крестообразных связок в марте этого года во встрече с «Ростовом» (0:0).

– Что вы знали о Семаке до его назначения?

– То, какого успеха он достиг со скромной «Уфой», говорит о многом. Не сомневался, что он – хороший специалист, много знающий о футболе. Это неудивительно, учитывая то, в каких больших клубах Семак играл, когда был футболистом. Уверен, у него можно будет многому научиться, поэтому хочу скорее показать ему, на что способен, завоевать доверие и играть в основе. Этого хочет каждый из нас.

– Когда вы вернетесь на поле?

– Мне бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее. Например, к первому туру Премьер-лиги.

– Какое обещание можете дать себе перед началом нового сезона?

– Я бы хотел выучить русский язык, чтобы общаться с партнерами по команде. Хотя это сложно, честно. Знаю много примеров, как иностранные футболисты, играющие в России два-три года, так и не смогли справиться с языком. Но я бы хотел однажды заговорить на нем.

– Вы единственный из зенитовских аргентинцев поздравили клуб с днем рождения на русском языке. Сами писали?

– Да, я воспользовался переводчиком, так что это было довольно просто. Мне хотелось сделать приятное нашим болельщикам. Кстати, очень удивился, когда узнал, что у «Ривер Плейта», где началась моя футбольная карьера, и «Зенита» совпадают дни рождения – 25 мая. Очень удобно, никогда не забудешь про праздник!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Маммана Эмануэль Семак Сергей
Комментарии (1)
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baden69
1531131167
Нам бы тоже хотелось быстрее твоего возвращения на поле, но только без рецидивов.
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