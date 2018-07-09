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    Маммана: «Хотелось бы вернуться в строй к первому туру Премьер-лиги»

    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассчитывает вернуться в строй к старту чемпионата России. Аргентинец получил разрыв крестообразных связок в марте этого года во встрече с «Ростовом» (0:0).

    – Что вы знали о Семаке до его назначения?

    – То, какого успеха он достиг со скромной «Уфой», говорит о многом. Не сомневался, что он – хороший специалист, много знающий о футболе. Это неудивительно, учитывая то, в каких больших клубах Семак играл, когда был футболистом. Уверен, у него можно будет многому научиться, поэтому хочу скорее показать ему, на что способен, завоевать доверие и играть в основе. Этого хочет каждый из нас.

    – Когда вы вернетесь на поле?

    – Мне бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее. Например, к первому туру Премьер-лиги.

    – Какое обещание можете дать себе перед началом нового сезона?

    – Я бы хотел выучить русский язык, чтобы общаться с партнерами по команде. Хотя это сложно, честно. Знаю много примеров, как иностранные футболисты, играющие в России два-три года, так и не смогли справиться с языком. Но я бы хотел однажды заговорить на нем.

    – Вы единственный из зенитовских аргентинцев поздравили клуб с днем рождения на русском языке. Сами писали?

    – Да, я воспользовался переводчиком, так что это было довольно просто. Мне хотелось сделать приятное нашим болельщикам. Кстати, очень удивился, когда узнал, что у «Ривер Плейта», где началась моя футбольная карьера, и «Зенита» совпадают дни рождения – 25 мая. Очень удобно, никогда не забудешь про праздник!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.07.2018 10:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2390

      baden69 9 июля 2018, 13:12

      Нам бы тоже хотелось быстрее твоего возвращения на поле, но только без рецидивов.

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