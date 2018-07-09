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    Эвра: «Если Роналду хочет играть до 2050 года, то ему следует перейти в «Ювентус»

    Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра посоветовал нападающему «Реала» Криштиану Роналду перейти в «Ювентус».

    «Я не разговаривал с Криштиану на эту тему, но я готов дать ему совет: если он хочет играть до 2050 года, то ему следует перейти в «Ювентус». Нет другой команды, к которой он должен присоединиться. Здесь все просто.

    Я благодарен «Ювентусу», потому что если я и продолжал играть и побеждать после ухода из «Манчестер Юнайтед», то только благодаря этому клубу. «Юве» навсегда останется в моем сердце.

    Криштиану, сделай правильный выбор! Ты прекрасно знаешь, как много итальянцев обожают тебя. Но если ты согласишься перейти в «Ювентус», то тебе придется работать и работать усердно. Так много, что забудешь об отпуске.

    Но это и есть главный выбор. Или продолжать играть до 2050 года, или просто доигрывать. Если ты выберешь «Юве», то на следующий чемпионат мира отправишься не в роли талисмана, а в роли главного героя», – заявил Эвра.

    Француз выступал в составе туринского клуба с 2014 по 2017 год.

    Источник: Football Italia

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    09.07.2018 09:34
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 11:51

      Ювентус ждет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 9 июля 2018, 12:10

      Это Юве, детка!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola 9 июля 2018, 10:22

      Криштиану, перейдя в Юве, тебе придётся работать и работать - до горбатости.

      -2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 9 июля 2018, 10:16

      До 2050,может быть,повторюсь может быть только лишь в Китае...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > KOLBIS 9 июля 2018, 10:18

      Человек пошутил, а ты на полном серьезе....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > filosof sparty 9 июля 2018, 10:59

      Я тоже пошутил,с чего ТЫ взял,что я серьезно...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +131

      Dino005 9 июля 2018, 09:54

      В Реале он уже точно не останется

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 9 июля 2018, 09:43

      Патрис дело говорит))

      2
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