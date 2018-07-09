Эвра: «Если Роналду хочет играть до 2050 года, то ему следует перейти в «Ювентус»

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра посоветовал нападающему «Реала» Криштиану Роналду перейти в «Ювентус».

«Я не разговаривал с Криштиану на эту тему, но я готов дать ему совет: если он хочет играть до 2050 года, то ему следует перейти в «Ювентус». Нет другой команды, к которой он должен присоединиться. Здесь все просто.

Я благодарен «Ювентусу», потому что если я и продолжал играть и побеждать после ухода из «Манчестер Юнайтед», то только благодаря этому клубу. «Юве» навсегда останется в моем сердце.

Криштиану, сделай правильный выбор! Ты прекрасно знаешь, как много итальянцев обожают тебя. Но если ты согласишься перейти в «Ювентус», то тебе придется работать и работать усердно. Так много, что забудешь об отпуске.

Но это и есть главный выбор. Или продолжать играть до 2050 года, или просто доигрывать. Если ты выберешь «Юве», то на следующий чемпионат мира отправишься не в роли талисмана, а в роли главного героя», – заявил Эвра.

Француз выступал в составе туринского клуба с 2014 по 2017 год.