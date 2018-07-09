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  • Эвра: «Если Роналду хочет играть до 2050 года, то ему следует перейти в «Ювентус»

Эвра: «Если Роналду хочет играть до 2050 года, то ему следует перейти в «Ювентус»

9 июля 2018, 09:34
8

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра посоветовал нападающему «Реала» Криштиану Роналду перейти в «Ювентус».

«Я не разговаривал с Криштиану на эту тему, но я готов дать ему совет: если он хочет играть до 2050 года, то ему следует перейти в «Ювентус». Нет другой команды, к которой он должен присоединиться. Здесь все просто.

Я благодарен «Ювентусу», потому что если я и продолжал играть и побеждать после ухода из «Манчестер Юнайтед», то только благодаря этому клубу. «Юве» навсегда останется в моем сердце.

Криштиану, сделай правильный выбор! Ты прекрасно знаешь, как много итальянцев обожают тебя. Но если ты согласишься перейти в «Ювентус», то тебе придется работать и работать усердно. Так много, что забудешь об отпуске.

Но это и есть главный выбор. Или продолжать играть до 2050 года, или просто доигрывать. Если ты выберешь «Юве», то на следующий чемпионат мира отправишься не в роли талисмана, а в роли главного героя», – заявил Эвра.

Француз выступал в составе туринского клуба с 2014 по 2017 год.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Испания. Примера Трансферы Реал Ювентус Эвра Патрис Роналду Криштиану
Комментарии (8)
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Dizayner
1531118607
Патрис дело говорит))
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Dino005
1531119271
В Реале он уже точно не останется
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KOLBIS
1531120606
До 2050,может быть,повторюсь может быть только лишь в Китае...
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Mazzola
1531120939
Криштиану, перейдя в Юве, тебе придётся работать и работать - до горбатости.
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Sterh
1531127429
Это Юве, детка!)
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zigbert
1531212690
Ювентус ждет.
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