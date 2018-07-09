Самедов: «Завершить карьеру в сборной сейчас – идеально»

Полузащитник сборной России на чемпионате мира-2018 Александр Самедов прокомментировал решение завершить международную карьеру. Игрок считает текущий момент подходящим.

«По поводу завершения карьеры в сборной решил всe заранее. Через две недели мне исполнится 34 года. Надо найти правильный момент для ухода, и я считаю, что идеально уйти именно сейчас. Мы достойно отыграли чемпионат мира и завершили его. Но у меня есть семья, я хочу посвятить время детям. Тем более в августе родится третий ребeнок. В конце концов настало время уйти. Уже нет столько сил.

После игры поблагодарил весь тренерский штаб. Сказал, что это были незабываемые два года, лучшие для меня в сборной. Кубок конфедераций, чемпионат мира – это просто потрясающе. Мы со Станиславом Саламовичем Черчесовым пожелали друг другу удачи», – сказал игрок.

Самедов выступал за сборную с 2011 года.