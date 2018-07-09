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    Самедов: «Завершить карьеру в сборной сейчас – идеально»

    Полузащитник сборной России на чемпионате мира-2018 Александр Самедов прокомментировал решение завершить международную карьеру. Игрок считает текущий момент подходящим.

    «По поводу завершения карьеры в сборной решил всe заранее. Через две недели мне исполнится 34 года. Надо найти правильный момент для ухода, и я считаю, что идеально уйти именно сейчас. Мы достойно отыграли чемпионат мира и завершили его. Но у меня есть семья, я хочу посвятить время детям. Тем более в августе родится третий ребeнок. В конце концов настало время уйти. Уже нет столько сил.

    После игры поблагодарил весь тренерский штаб. Сказал, что это были незабываемые два года, лучшие для меня в сборной. Кубок конфедераций, чемпионат мира – это просто потрясающе. Мы со Станиславом Саламовичем Черчесовым пожелали друг другу удачи», – сказал игрок.

    Самедов выступал за сборную с 2011 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2018 00:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 11:03

      В успешном выступлении сборной ,есть и твоя заслуга Саша.

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 9 июля 2018, 14:36

      Правильно решил -- смена уже пришла !!!

      1
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 9 июля 2018, 09:04

      Саша спасибо за годы проведенные в сборной...пусть не всегда получалось ,но были матчи и хорошие

      2
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    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 9 июля 2018, 08:17

      На Спартак сил оставил?)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 июля 2018, 02:06

      Пройдёт какое-то время после ЧМ, страсти улягутся, запросто может и передумать, ведь ясно-же что сказал на эмоциях, понимая что не так сложилось для него, как хотелось, я имею в виду его игру

      3
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      Рейтинг: +20

      MootNbIй 9 июля 2018, 01:53

      Если ты не тянешь то можно уходить в 34 а если у тебя есть силы то можно играть и до 39 как Игнашевич например или до 43 как Ривалдо.

      0
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      Рейтинг: +181

      Flame2045 9 июля 2018, 01:22

      Самедову удачи! норм игрок.но с уругваем на стандартах прицел у него явно сбился!

      3
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