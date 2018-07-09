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Самедов: «Завершить карьеру в сборной сейчас – идеально»

9 июля 2018, 00:51
7

Полузащитник сборной России на чемпионате мира-2018 Александр Самедов прокомментировал решение завершить международную карьеру. Игрок считает текущий момент подходящим.

«По поводу завершения карьеры в сборной решил всe заранее. Через две недели мне исполнится 34 года. Надо найти правильный момент для ухода, и я считаю, что идеально уйти именно сейчас. Мы достойно отыграли чемпионат мира и завершили его. Но у меня есть семья, я хочу посвятить время детям. Тем более в августе родится третий ребeнок. В конце концов настало время уйти. Уже нет столько сил.

После игры поблагодарил весь тренерский штаб. Сказал, что это были незабываемые два года, лучшие для меня в сборной. Кубок конфедераций, чемпионат мира – это просто потрясающе. Мы со Станиславом Саламовичем Черчесовым пожелали друг другу удачи», – сказал игрок.

Самедов выступал за сборную с 2011 года.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Спартак Самедов Александр
Комментарии (7)
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Flame2045
1531088560
Самедову удачи! норм игрок.но с уругваем на стандартах прицел у него явно сбился!
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MootNbIй
1531090427
Если ты не тянешь то можно уходить в 34 а если у тебя есть силы то можно играть и до 39 как Игнашевич например или до 43 как Ривалдо.
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арейская
1531091187
Пройдёт какое-то время после ЧМ, страсти улягутся, запросто может и передумать, ведь ясно-же что сказал на эмоциях, понимая что не так сложилось для него, как хотелось, я имею в виду его игру
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Blossiya
1531113464
На Спартак сил оставил?)))
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alexivanof197
1531116242
Саша спасибо за годы проведенные в сборной...пусть не всегда получалось ,но были матчи и хорошие
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Zenmaster
1531136216
Правильно решил -- смена уже пришла !!!
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zigbert
1531209825
В успешном выступлении сборной ,есть и твоя заслуга Саша.
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