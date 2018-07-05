«Зенит» подшутил над Неймаром. Фанаты игрока не знают такого клуба 

«Зенит» в официальном твиттере опубликовал видео с тренировки, в котором обыгрывается падение форварда сборной Бразилии Неймара в одном из матчей ЧМ.

Игрок санкт-петербуржцев принял мяч после передачи и упал. Подпись к видео: «Вдохновлены Неймаром».

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В комментариях к посту фанаты бразильца раскритиковали клуб. Некоторые из них не знают такой команды.

«Кто такой «Зенит»?»

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«Кто это? Что они выиграли»?

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«Зенит» – кто это?»

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