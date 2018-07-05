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    «Зенит» подшутил над Неймаром. Фанаты игрока не знают такого клуба 

    «Зенит» в официальном твиттере опубликовал видео с тренировки, в котором обыгрывается падение форварда сборной Бразилии Неймара в одном из матчей ЧМ.

    Игрок санкт-петербуржцев принял мяч после передачи и упал. Подпись к видео: «Вдохновлены Неймаром».

    В комментариях к посту фанаты бразильца раскритиковали клуб. Некоторые из них не знают такой команды.

    «Кто такой «Зенит»?»

    «Кто это? Что они выиграли»?

    «Зенит» – кто это?»

    Ролик KFC стал мемом после фола на Неймаре. В рекламе обыграли симуляцию в футболе

    Источник: ФК «Зенит»

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    05.07.2018 23:53
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 6 июля 2018, 11:35

      Зениту не стоит шутить над лучшим на сей день игроком пусть на своих Заболотных посмотрят или на всяких Юсуповых и Новосельцевых понабрали колхоза на 35 игрочишек и забавляются

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 6 июля 2018, 09:12

      Вопрос вопросов:)

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 6 июля 2018, 08:39

      Имея суперфорварда Заболотного, можно подшутить над каким-то Неймаром. Играть не научились, зато умеют подшутить над игроком, стоимость которого больше бюджета Зенита.

      2
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      Рейтинг: +9

      dugnik41 6 июля 2018, 08:00

      Если делaeте ставки -> stavki.webtalk.ru

      -1
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      Рейтинг: +536

      19831170 6 июля 2018, 07:16

      Шляпа полная, неймар так не падает. Он крутится как волчок по газон а не скользит.

      0
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      Рейтинг: +55

      Zenitovets92 6 июля 2018, 04:44

      Ага, не знают и подписаны на зенит)

      5
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      Рейтинг: +1483

      Урия Гип 6 июля 2018, 02:57

      Неймар, не, не слышал.

      7
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      Рейтинг: +12115

      BRO_football 6 июля 2018, 01:06

      Тоже мне болельщики, приехали в Россию на ЧМ по футболу и даже не знают местных популярных клубов

      1
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      Рейтинг: +1256

      Dredd Judge 6 июля 2018, 01:05

      кто эти фанаты ???

      2
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      Рейтинг: +6028

      GoldPlayFIFARus9 6 июля 2018, 01:04

      Ну всё,табу теперь будет на переход Неймара в Зенит))

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