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  • «Зенит» подшутил над Неймаром. Фанаты игрока не знают такого клуба 

«Зенит» подшутил над Неймаром. Фанаты игрока не знают такого клуба 

5 июля 2018, 23:53
21

«Зенит» в официальном твиттере опубликовал видео с тренировки, в котором обыгрывается падение форварда сборной Бразилии Неймара в одном из матчей ЧМ.

Игрок санкт-петербуржцев принял мяч после передачи и упал. Подпись к видео: «Вдохновлены Неймаром».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В комментариях к посту фанаты бразильца раскритиковали клуб. Некоторые из них не знают такой команды.

«Кто такой «Зенит»?»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Кто это? Что они выиграли»?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Зенит» – кто это?»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ролик KFC стал мемом после фола на Неймаре. В рекламе обыграли симуляцию в футболе

Источник: ФК «Зенит»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Зенит Бразилия Неймар
Комментарии (21)
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_MATRIX_
1530824407
Равно как и Зениту глубоко по**** на всех этих фанатов. P.S. Как вообще можно быть ф а н а т ом Неймара??? Откуда такая ущербность? Хотя... "О времена! О нравы!" (с).
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DIDI 23
1530824582
Кто такой «Зенит»?
Ответить
3a zenit
1530825133
что он выиграл...смищная щютачка)
Ответить
Lazio-Kiev
1530826832
Кто такой Неймар?
Ответить
Dredd Judge
1530828359
кто эти фанаты ???
Ответить
Урия Гип
1530835050
Неймар, не, не слышал.
Ответить
Zenitovets92
1530841493
Ага, не знают и подписаны на зенит)
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Т34
1530855551
Имея суперфорварда Заболотного, можно подшутить над каким-то Неймаром. Играть не научились, зато умеют подшутить над игроком, стоимость которого больше бюджета Зенита.
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TihonAlt
1530857533
Вопрос вопросов:)
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Garrincha58
1530866122
Зениту не стоит шутить над лучшим на сей день игроком пусть на своих Заболотных посмотрят или на всяких Юсуповых и Новосельцевых понабрали колхоза на 35 игрочишек и забавляются
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