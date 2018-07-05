«Зенит» подшутил над Неймаром. Фанаты игрока не знают такого клуба 

Зениту не стоит шутить над лучшим на сей день игроком пусть на своих Заболотных посмотрят или на всяких Юсуповых и Новосельцевых понабрали колхоза на 35 игрочишек и забавляются
«Зенит» в официальном твиттере опубликовал видео с тренировки, в котором обыгрывается падение форварда сборной Бразилии Неймара в одном из матчей ЧМ.
Игрок санкт-петербуржцев принял мяч после передачи и упал. Подпись к видео: «Вдохновлены Неймаром».
twit text
— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 5 июля 2018 г.
В комментариях к посту фанаты бразильца раскритиковали клуб. Некоторые из них не знают такой команды.
«Кто такой «Зенит»?»
twit text
— Helton T.M (@Helton_Tolledo) 5 июля 2018 г.
«Кто это? Что они выиграли»?
twit text
— Dercio (@matheustede) 5 июля 2018 г.
«Зенит» – кто это?»
twit text
— André Vitor Rocha (@avsrocha) 5 июля 2018 г.
Ролик KFC стал мемом после фола на Неймаре. В рекламе обыграли симуляцию в футболе