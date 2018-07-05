Роналду может перейти в «Ювентус» до субботы

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в ближайшие 48 часов может стать игроком «Ювентуса». В туринском клубе уверены, что смогут совершить переход португальца до ближайшей субботы.

Генеральный директор бело-черных Беппе Маротта и спортивный директор Фабио Паратичи скоро прибудут в Мадрид на переговоры с «Реалом».

По информации СМИ, «Ювентус» предложил Роналду четырехлетний контракт с зарплатой 30 миллионов евро в год, а сумма трансфера составит 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне 33-летний футболист провел 44 матча, забил 44 гола и сделал восемь результативных передач.