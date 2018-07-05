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    Роналду может перейти в «Ювентус» до субботы

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в ближайшие 48 часов может стать игроком «Ювентуса». В туринском клубе уверены, что смогут совершить переход португальца до ближайшей субботы.

    Генеральный директор бело-черных Беппе Маротта и спортивный директор Фабио Паратичи скоро прибудут в Мадрид на переговоры с «Реалом».

    По информации СМИ, «Ювентус» предложил Роналду четырехлетний контракт с зарплатой 30 миллионов евро в год, а сумма трансфера составит 100 миллионов евро.

    В прошлом сезоне 33-летний футболист провел 44 матча, забил 44 гола и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Sportmediaset

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    05.07.2018 18:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 14:56

      Неужели совсем плохи дела в Реале?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +440

      Аэратор 5 июля 2018, 23:45

      а на головина денег не хватило

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +182

      KsiroN 5 июля 2018, 19:44

      Странный выбор, в Реале выигрывает почти все что можно, и играет на высочайшем уровне, зачем уходит...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 5 июля 2018, 19:01

      мда.. если перейдет, то чемпионат Италии будет неинтересен.. чемпион известен..

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