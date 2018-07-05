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  • Тите – о симуляциях Неймара: «Он играет на максимальном уровне. Все остальное пусть делает, как хочет»

Тите – о симуляциях Неймара: «Он играет на максимальном уровне. Все остальное пусть делает, как хочет»

5 июля 2018, 18:13
5

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал тот факт, что нападающий команды Неймар слишком много симулирует на чемпионате мира-2018. Ранее сообщалось, что форвард из общего игрового времени провел на газоне 14 минут.

– На этом чемпионате мира Неймар в общей сложности провел лежа на газоне 14 минут. Не кажется ли вам, что он перегибает с симуляциями?

– Неймар играет на максимальном уровне. Это не только дриблинг и игра в мяч. Он отрабатывает в обороне, организует пространство. Я его даже не прошу делать это в таком количестве. Он себя чувствует частью коллектива. А все остальное он делает пусть, как хочет.

В пятницу, 6 июля, Бразилия сыграет с Бельгией в четвертьфинале ЧМ-2018. Матч состоится в Казани и начнется в 21:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Бразилия Неймар Тите
Комментарии (5)
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KOLBIS
1530804483
Ну да,каждый дрочит как хочет...
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Мария Мария
1530805093
интересно, Тите знаком с понятием "спортивное поведение"? Кстати Ней еще и на арбитров матерится изрядно...если что. Это тоже " пусть делает что хочет"?
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Shak71
1530807541
Кутепова и Смольников за обычные фолы штрафуют, за симуляцию должны ещё строже и жёстче накладывать штрафы; это все-таки нарушение правил, при чем карающееся, как и срыв атаки или намеренная игра рукой - желтой карточкой
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sochi-2013
1530808090
Позорище!
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zigbert
1530877321
А что может сказать Тите?
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