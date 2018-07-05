Тите – о симуляциях Неймара: «Он играет на максимальном уровне. Все остальное пусть делает, как хочет»

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал тот факт, что нападающий команды Неймар слишком много симулирует на чемпионате мира-2018. Ранее сообщалось, что форвард из общего игрового времени провел на газоне 14 минут.

– На этом чемпионате мира Неймар в общей сложности провел лежа на газоне 14 минут. Не кажется ли вам, что он перегибает с симуляциями?

– Неймар играет на максимальном уровне. Это не только дриблинг и игра в мяч. Он отрабатывает в обороне, организует пространство. Я его даже не прошу делать это в таком количестве. Он себя чувствует частью коллектива. А все остальное он делает пусть, как хочет.

В пятницу, 6 июля, Бразилия сыграет с Бельгией в четвертьфинале ЧМ-2018. Матч состоится в Казани и начнется в 21:00 по московскому времени.