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    Тите – о симуляциях Неймара: «Он играет на максимальном уровне. Все остальное пусть делает, как хочет»

    Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал тот факт, что нападающий команды Неймар слишком много симулирует на чемпионате мира-2018. Ранее сообщалось, что форвард из общего игрового времени провел на газоне 14 минут.

    – На этом чемпионате мира Неймар в общей сложности провел лежа на газоне 14 минут. Не кажется ли вам, что он перегибает с симуляциями?

    – Неймар играет на максимальном уровне. Это не только дриблинг и игра в мяч. Он отрабатывает в обороне, организует пространство. Я его даже не прошу делать это в таком количестве. Он себя чувствует частью коллектива. А все остальное он делает пусть, как хочет.

    В пятницу, 6 июля, Бразилия сыграет с Бельгией в четвертьфинале ЧМ-2018. Матч состоится в Казани и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2018 18:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 14:42

      А что может сказать Тите?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 5 июля 2018, 19:28

      Позорище!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Shak71 5 июля 2018, 19:19

      Кутепова и Смольников за обычные фолы штрафуют, за симуляцию должны ещё строже и жёстче накладывать штрафы; это все-таки нарушение правил, при чем карающееся, как и срыв атаки или намеренная игра рукой - желтой карточкой

      1
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    • ...
      Рейтинг: +400

      Мария Мария 5 июля 2018, 18:38

      интересно, Тите знаком с понятием "спортивное поведение"? Кстати Ней еще и на арбитров матерится изрядно...если что. Это тоже " пусть делает что хочет"?

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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 июля 2018, 18:28

      Ну да,каждый дрочит как хочет...

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