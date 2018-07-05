Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Конте сообщил игрокам «Челси», что они начнут предсезонную подготовку с ним

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте оповестил игроков команды, что они начнут предсезонную подготовку под его руководством.

    Специалист разослал футболистам сообщения по электронной почте. Он уже составил полный график подготовки к новому сезону.

    Ранее сообщалось, что «Челси» хочет заменить Конте бывшим главным тренером «Наполи» Маурицио Сарри, но пока не может согласовать с неаполитанцами сумму выкупа контракта тренера. Если вопрос не решится в ближайшие два дня, Конте может сохранить свою должность.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2018 14:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11