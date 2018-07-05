Конте сообщил игрокам «Челси», что они начнут предсезонную подготовку с ним

Главный тренер «Челси» Антонио Конте оповестил игроков команды, что они начнут предсезонную подготовку под его руководством.

Специалист разослал футболистам сообщения по электронной почте. Он уже составил полный график подготовки к новому сезону.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет заменить Конте бывшим главным тренером «Наполи» Маурицио Сарри, но пока не может согласовать с неаполитанцами сумму выкупа контракта тренера. Если вопрос не решится в ближайшие два дня, Конте может сохранить свою должность.