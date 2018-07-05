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    Конте может остаться в «Челси», если клуб в течение двух дней не договорится с «Наполи» о выкупе Сарри

    «Челси» намерен определиться с новым главным тренером с самое ближайшее время.

    В настоящее время лондонцы ведут переговоры с экс-тренером «Наполи» Маурицио Сарри и уже достигли договоренности со специалистом по поводу его тренерского штаба, в который войдут Джанфранко Дзола и Джованни Мартускьелло. Проблема заключается в том, что синие не могут согласовать сумму выкупа контракта итальянца с «Наполи».

    Из-за начала предсезонной подготовки для решения ситуации с новым тренером «Челси» установил срок в два дня. Если за это время лондонский клуб так и не сумеет договориться с неаполитанцами о выкупе Сарри, нынешний тренер команды Антонио Конте может остаться на своем посту.

    В соглашении Сарри с «Наполи» есть пункт об отступных в размере 8 миллионов евро, который действовал до 31 мая. Теперь итальянский клуб может просить любую цену за тренера. Его контракт с неаполитанцами рассчитан до 2020 года.

    Источник: Football Italia

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    05.07.2018 12:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +982

      O-Z 5 июля 2018, 13:34

      Конте останься

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