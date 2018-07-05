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  • Колобков: «Не уверен, что такие нервные потрясения для Черчесова стоят любых денег. Решение о новом контракте примет РФС»

Колобков: «Не уверен, что такие нервные потрясения для Черчесова стоят любых денег. Решение о новом контракте примет РФС»

5 июля 2018, 13:12
8

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал возможность продления контракт с главным тренером сборной России Станислава Черчесова после чемпионата мира. Нынешнее соглашение специалиста с РФС рассчитано до 1 августа.

«Думаю, для начала это у Черчесова надо спросить. Последние два года для него были одними из самых тяжeлых в жизни. То давление, которое он испытал, наверное, никому не пожелаешь. Не уверен, что такие нервные потрясения стоят любых денег. Будет ли ему предложен контракт, решит Российский футбольный союз.

С имеющимся подбором игроков Черчесов сделал свою работу оптимально. Сложно подводить итоги, потому что впереди у нас, надеюсь, не один матч. Но эта работа, которую он проделал, выполнена профессионально, несмотря на давление журналистов, болельщиков. Наверное, ни в одном виде спорта такого давления никто не испытывает», – сказал Колобков в эфире телеканала «Дождь».

На ЧМ-2018 россияне под руководством Черчесова дошли до четвертьфинала, где встретятся с Хорватией. Матч состоится в субботу, 7 июля, в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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KOLBIS
1530788009
Да уйдет конечно,после ЧМ будут предложения,а здесь на Евро надо выходить,а вдруг не выйдут...сожрут потом...
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val-berezko
1530789407
Профессионально свою работу сделало министерство и РФС.
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FanatSerj
1530790716
Да если учитывать наших горе "болельщиков" то на месте Черчесова надо было уходить сразу же после Испании, как Зидан после ЛЧ из Реала. )))) А то даже нет никакой уверенности, что если Хорватам проиграем его эти горе "болелы" похвалят за ЧМ и за повторения чуда 10 летней давности.
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oyabun
1530791413
Ах какой же несчастный и нервно-ранимый наш тренер! А ничего что все обычные работяги вроде нас получают каждый день давление и нервные потрясения на своих рабочих местах на протяжении многих многих лет? И за зарплаты в десятки если не в сотни раз меньшие.
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доктор 48
1530798306
Он знал куда шёл!!
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yorgenbarenz
1530806863
К лику святых,нашего великомученика.Которому нельзя зарплату мелкими купюрами выдавать-через дверь домой не втащит.
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zigbert
1530869804
Давление конечно было, но он знал на что шел.
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