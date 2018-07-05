Колобков: «Не уверен, что такие нервные потрясения для Черчесова стоят любых денег. Решение о новом контракте примет РФС»

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал возможность продления контракт с главным тренером сборной России Станислава Черчесова после чемпионата мира. Нынешнее соглашение специалиста с РФС рассчитано до 1 августа.

«Думаю, для начала это у Черчесова надо спросить. Последние два года для него были одними из самых тяжeлых в жизни. То давление, которое он испытал, наверное, никому не пожелаешь. Не уверен, что такие нервные потрясения стоят любых денег. Будет ли ему предложен контракт, решит Российский футбольный союз.

С имеющимся подбором игроков Черчесов сделал свою работу оптимально. Сложно подводить итоги, потому что впереди у нас, надеюсь, не один матч. Но эта работа, которую он проделал, выполнена профессионально, несмотря на давление журналистов, болельщиков. Наверное, ни в одном виде спорта такого давления никто не испытывает», – сказал Колобков в эфире телеканала «Дождь».

На ЧМ-2018 россияне под руководством Черчесова дошли до четвертьфинала, где встретятся с Хорватией. Матч состоится в субботу, 7 июля, в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени.