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    Колобков: «Не уверен, что такие нервные потрясения для Черчесова стоят любых денег. Решение о новом контракте примет РФС»

    Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал возможность продления контракт с главным тренером сборной России Станислава Черчесова после чемпионата мира. Нынешнее соглашение специалиста с РФС рассчитано до 1 августа.

    «Думаю, для начала это у Черчесова надо спросить. Последние два года для него были одними из самых тяжeлых в жизни. То давление, которое он испытал, наверное, никому не пожелаешь. Не уверен, что такие нервные потрясения стоят любых денег. Будет ли ему предложен контракт, решит Российский футбольный союз.

    С имеющимся подбором игроков Черчесов сделал свою работу оптимально. Сложно подводить итоги, потому что впереди у нас, надеюсь, не один матч. Но эта работа, которую он проделал, выполнена профессионально, несмотря на давление журналистов, болельщиков. Наверное, ни в одном виде спорта такого давления никто не испытывает», – сказал Колобков в эфире телеканала «Дождь».

    На ЧМ-2018 россияне под руководством Черчесова дошли до четвертьфинала, где встретятся с Хорватией. Матч состоится в субботу, 7 июля, в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.07.2018 13:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 6 июля 2018, 12:36

      Давление конечно было, но он знал на что шел.

      0
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      Рейтинг: +2618

      yorgenbarenz 5 июля 2018, 19:07

      К лику святых,нашего великомученика.Которому нельзя зарплату мелкими купюрами выдавать-через дверь домой не втащит.

      1
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      Рейтинг: +69

      доктор 48 5 июля 2018, 16:45

      Он знал куда шёл!!

      1
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      Рейтинг: +33521

      oyabun 5 июля 2018, 14:50

      Ах какой же несчастный и нервно-ранимый наш тренер! А ничего что все обычные работяги вроде нас получают каждый день давление и нервные потрясения на своих рабочих местах на протяжении многих многих лет? И за зарплаты в десятки если не в сотни раз меньшие.

      5
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 5 июля 2018, 14:38

      Да если учитывать наших горе "болельщиков" то на месте Черчесова надо было уходить сразу же после Испании, как Зидан после ЛЧ из Реала. ))))
      А то даже нет никакой уверенности, что если Хорватам проиграем его эти горе "болелы" похвалят за ЧМ и за повторения чуда 10 летней давности.

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > FanatSerj 6 июля 2018, 06:18

      да мне вот тоже интересно если хорватам проиграют то какая реакция будет ? хотя после Уругвая появились картинки с надписями вот узнаю нашу сборную ну или песня шнура про чемпионов

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 5 июля 2018, 14:16

      Профессионально свою работу сделало министерство и РФС.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 июля 2018, 13:53

      Да уйдет конечно,после ЧМ будут предложения,а здесь на Евро надо выходить,а вдруг не выйдут...сожрут потом...

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