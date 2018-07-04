Карасев завершил работу на ЧМ

Российский арбитр Сергей Карасев не вошел в список арбитров, которые будут работать на оставшихся матчах чемпионата мира.

Карасев был главным арбитром матча между сборными Австралии и Перу (0:2). Также он работал резервным судьей в играх Марокко и Ирана (0:1) и Португалии и Марокко (1:0).

Арбитры, которые продолжат работать на ЧМ: Алиреза Фагани (Иран), Абдулла Наваф Шукралла (Бахрейн), Маланг Дидью (Сенегал), Джанни Сиказу (Замбия), Марк Гейгер (США), Джейр Марруфо (США), Цезарь Артуро Рамос Палазуэлос (Мексика), Андрес Куна (Уругвай), Нестор Питана (Аргентина), Сандро Риччи (Бразилия), Мэттью Конгер (Новая Зеландия), Джюнейт Чакыр (Турция), Бьорн Кейперс (Нидерланды), Антонио Матеу (Испания), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения).

Бразильский арбитр рассудит Россию и Хорватию в четвертьфинале ЧМ