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Карасев завершил работу на ЧМ

4 июля 2018, 23:58
11

Российский арбитр Сергей Карасев не вошел в список арбитров, которые будут работать на оставшихся матчах чемпионата мира.

Карасев был главным арбитром матча между сборными Австралии и Перу (0:2). Также он работал резервным судьей в играх Марокко и Ирана (0:1) и Португалии и Марокко (1:0).

Арбитры, которые продолжат работать на ЧМ: Алиреза Фагани (Иран), Абдулла Наваф Шукралла (Бахрейн), Маланг Дидью (Сенегал), Джанни Сиказу (Замбия), Марк Гейгер (США), Джейр Марруфо (США), Цезарь Артуро Рамос Палазуэлос (Мексика), Андрес Куна (Уругвай), Нестор Питана (Аргентина), Сандро Риччи (Бразилия), Мэттью Конгер (Новая Зеландия), Джюнейт Чакыр (Турция), Бьорн Кейперс (Нидерланды), Антонио Матеу (Испания), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения).

Бразильский арбитр рассудит Россию и Хорватию в четвертьфинале ЧМ

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Карасев Сергей
Комментарии (11)
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TY13R
1530738555
лучше б он вообще с футболом завязал...
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salexeich
1530739073
По-хорошему, надо оставлять судей стран, сборные которых не попали в четвертьфинал. Поэтому удивляет, почему оставили бразильского и уругвайского арбитров.
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СОКОЛ САРАТОВ
1530750423
а это его потолок
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Ще Гевара
1530761452
Хоть одну отсудил и то хорошо.
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Рубик Докоян
1530764351
Арбитры-караси дремали, поэтому оставили арбитров-щук... )))
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FCZenit is Ivanovo
1530767177
Молодец Карасев, Хорошо поработал пора домой в РФПЛ
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OfaZavr
1530771989
поработал только на одной игре главным и все, не такого он поди ожидал участия в ЧМ.
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САДЫЧОК
1530772805
Карасев -это не судья ..а клоун !
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zigbert
1530860938
В элитный список к сожалению не попал.
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