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    Карасев завершил работу на ЧМ

    Российский арбитр Сергей Карасев не вошел в список арбитров, которые будут работать на оставшихся матчах чемпионата мира.

    Карасев был главным арбитром матча между сборными Австралии и Перу (0:2). Также он работал резервным судьей в играх Марокко и Ирана (0:1) и Португалии и Марокко (1:0).

    Арбитры, которые продолжат работать на ЧМ: Алиреза Фагани (Иран), Абдулла Наваф Шукралла (Бахрейн), Маланг Дидью (Сенегал), Джанни Сиказу (Замбия), Марк Гейгер (США), Джейр Марруфо (США), Цезарь Артуро Рамос Палазуэлос (Мексика), Андрес Куна (Уругвай), Нестор Питана (Аргентина), Сандро Риччи (Бразилия), Мэттью Конгер (Новая Зеландия), Джюнейт Чакыр (Турция), Бьорн Кейперс (Нидерланды), Антонио Матеу (Испания), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения).

    Бразильский арбитр рассудит Россию и Хорватию в четвертьфинале ЧМ

    Источник: ТАСС

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    04.07.2018 23:58
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 10:08

      В элитный список к сожалению не попал.

      1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 5 июля 2018, 09:40

      Карасев -это не судья ..а клоун !

      -1
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 > САДЫЧОК 6 июля 2018, 22:52

      ЛУЧШЕ МЕНЯ НЕ ТРОГАЙ

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > АЛЕКС 58 6 июля 2018, 23:54

      придурок ! тратящий своё время чтобы минусовать !

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июля 2018, 09:26

      поработал только на одной игре главным и все, не такого он поди ожидал участия в ЧМ.

      2
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 5 июля 2018, 08:06

      Молодец Карасев, Хорошо поработал пора домой в РФПЛ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 июля 2018, 07:19

      Арбитры-караси дремали, поэтому оставили арбитров-щук... )))

      1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 5 июля 2018, 06:30

      Хоть одну отсудил и то хорошо.

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 5 июля 2018, 03:27

      а это его потолок

      0
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      Рейтинг: +261

      salexeich 5 июля 2018, 00:17

      По-хорошему, надо оставлять судей стран, сборные которых не попали в четвертьфинал. Поэтому удивляет, почему оставили бразильского и уругвайского арбитров.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 5 июля 2018, 00:09

      лучше б он вообще с футболом завязал...

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