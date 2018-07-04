Альмейда – фаворит на пост главного тренера сборной Мексики

Экс-главный тренер «Банфилда» и «Ривер Плейта» Матиас Альмейда является основным кандидатом на аналогичный пост в сборной Мексики, сообщает El Tribuno.

На проходящем в России чемпионате мира-2018 мексиканцы под руководством Хуана Карлоса Осорио в седьмой раз подряд вылетели на стадии 1/8 финала.

Альмейда имеет выгодное предложение от катарского клуба «Аль-Райян», но готов отказаться от него ради работы в сборной Мексики. Семья 44-летнего аргентинского специалиста проживает длительное время в этой стране.

Последним местом работы Альмейды был мексиканский клуб «Гвадалахара». Специалист работал здесь с 2015 по 2018 годы.