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    Альмейда – фаворит на пост главного тренера сборной Мексики

    Экс-главный тренер «Банфилда» и «Ривер Плейта» Матиас Альмейда является основным кандидатом на аналогичный пост в сборной Мексики, сообщает El Tribuno.

    На проходящем в России чемпионате мира-2018 мексиканцы под руководством Хуана Карлоса Осорио в седьмой раз подряд вылетели на стадии 1/8 финала.

    Альмейда имеет выгодное предложение от катарского клуба «Аль-Райян», но готов отказаться от него ради работы в сборной Мексики. Семья 44-летнего аргентинского специалиста проживает длительное время в этой стране.

    Последним местом работы Альмейды был мексиканский клуб «Гвадалахара». Специалист работал здесь с 2015 по 2018 годы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2018 11:47
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