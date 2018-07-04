Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Классон: «Если Швеция выиграла хоккейный чемпионат, то мы сможем сделать это и в футболе»

    Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон рассказал о целях своей команды на оставшуюся часть турнира после победы в 1/8 финала ЧМ-2018 над Швейцарией.

    Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Швеция – Швейцария завершился со счетом 1:0. В следующем раунде шведы встретятся с Англией.

    – О каком максимуме для своей команды вы мечтали перед стартом турнира?

    – Мы были бы не прочь преодолеть весь путь, но понимаем, насколько это сложно. Будем стараться пройти как можно дальше.

    – Появились ли у вас новые амбиции после этой победы?

    – Не знаю. Мы просто хотим выигрывать каждый матч. Если это получится, мы возьмем и золото – неплохая цель для нас.

    – Когда Ибрагимович сказал, что больше не будет играть за национальную команду, едва ли кто-то мог представить, что сборная Швеции окажется здесь сейчас…

    – Да, думаю, что от команды ждали меньшего после этого. Но я не играл в команде тогда, когда он был ее частью, так что не могу рассказать вам, в чем разница. Сейчас мы действительно сильная сборная без звезды в составе. Мы боремся друг за друга – и это то, что позволяет нам выигрывать.

    – После успеха хоккейной сборной Швеции есть ли у вас планы увезти медали с чемпионата мира?

    – Нет. С другой стороны, если они выиграли хоккейный чемпионат, надеюсь, мы сможем сделать то же и в футболе.

    Лучший защитник Швейцарии выбил собственную команду

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2018 10:54
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 4 июля 2018, 15:12

      Швеция не футбольная страна. В кёрлинг играйте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июля 2018, 11:04

      скорей Бразилия выиграет ЧМ по хоккею чем шведы в футболе

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Garrincha58 4 июля 2018, 11:09

      А ведь это Пеле про нашу сборную говорил...Всего три шага осталось...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11