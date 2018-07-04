Классон: «Если Швеция выиграла хоккейный чемпионат, то мы сможем сделать это и в футболе»

Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон рассказал о целях своей команды на оставшуюся часть турнира после победы в 1/8 финала ЧМ-2018 над Швейцарией.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Швеция – Швейцария завершился со счетом 1:0. В следующем раунде шведы встретятся с Англией.

– О каком максимуме для своей команды вы мечтали перед стартом турнира?

– Мы были бы не прочь преодолеть весь путь, но понимаем, насколько это сложно. Будем стараться пройти как можно дальше.

– Появились ли у вас новые амбиции после этой победы?

– Не знаю. Мы просто хотим выигрывать каждый матч. Если это получится, мы возьмем и золото – неплохая цель для нас.

– Когда Ибрагимович сказал, что больше не будет играть за национальную команду, едва ли кто-то мог представить, что сборная Швеции окажется здесь сейчас…

– Да, думаю, что от команды ждали меньшего после этого. Но я не играл в команде тогда, когда он был ее частью, так что не могу рассказать вам, в чем разница. Сейчас мы действительно сильная сборная без звезды в составе. Мы боремся друг за друга – и это то, что позволяет нам выигрывать.

– После успеха хоккейной сборной Швеции есть ли у вас планы увезти медали с чемпионата мира?

– Нет. С другой стороны, если они выиграли хоккейный чемпионат, надеюсь, мы сможем сделать то же и в футболе.

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