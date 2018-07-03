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    Джака: «После матча со шведами в раздевалке царила тишина»

    Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака рассказал о настроениях внутри команды после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной Швеции. Красно-белые вылетели с турнира, проиграв с минимальным счетом.

    «Не соглашусь, что это был легкий матч для Швеции. Но если они обыграли сборную Италии (в стыковых матчах), хорошо действовали против сборной Германии (в групповом турнире чемпионата мира), то о чем можно говорить.

    В раздевалке после матча никто не говорил, все молчали. После игры уже нет смысла говорить, справились бы мы в 1/4 или нет, ведь мы уже вылетели. Это жизнь. Я счастлив, что был тут», – сказал хавбек.

    В 1/4 финала шведы сыграют либо с колумбийцами, либо с англичанами.

    Лучший защитник Швейцарии выбил собственную команду

    Источник: Р-Спорт

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    03.07.2018 23:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 4 июля 2018, 09:08

      Такого шанса сборной Швейцарии теперь больше никогда может и не представиться.

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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 4 июля 2018, 07:19

      собаке - собачья смерть!!!

      еще после игры с Сербией Швейцарию должны были ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ!!!

      В ФИФА нету наказание за "политические жесты"!!! это ПРОСТО недопустимо!! футбол
      ВНЕ политики!!

      за "албанских орлов" (тем более в матче с Сербией) должна была следовать дисквалификация команды, а не денежные штрафы отельным игрокам!!!

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