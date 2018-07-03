Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Петер Шмейхель: «ФИФА, гоните Неймара с поля. Только так он сможет что-то понять»

    Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель высказался по поводу поведения нападающего сборной Бразилии Неймара на футбольном поле. Европеец считает южноамериканца симулянтом.

    «Я обращаюсь к ФИФА. Мы должны избавиться от этого театра – тем более, теперь появилась система видеоповторов. Нельзя допустить, чтобы Неймару стал кто-то подражать.

    Призываю сначала вынести бразильцу предупреждение, а затем гнать с поля. Только так он сможет что-то понять», – считает Шмейхель.

    Бразильцы – в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2018 19:14
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июля 2018, 10:16

      Неймар конечно еще тот артист но и дело свое знает, так что не стоит так уж рубить с плеча, желтых карточек за симуляцию вполне достаточно будет)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 3 июля 2018, 23:24

      По мне так прикольно, а судьям его выступления надо оценивать желтой карточкой. Можно на ней 10 нарисовать. Фигурное катание (валяние)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 20:40

      Он как никто другой может изображать адскую боль.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Selecao1982 3 июля 2018, 20:27

      Такое ощущение что против Неймара и сборной Бразилии специально развёрнули в СМИ негативное давление чтоб вывести их из равновесия. Посмотрел ещё раз матч в повторе, и не увидел где было со стороны Неймара откровенная симуляция, все его падения были после совершенных на нем нарушений. Что касается эпизода где Неймар упал на бровке, зачем спрашивается игроку сборной Мексики специально наступать на голеностоп бразильца, тем более Неймар не может в данном случаи тянуть время так как находится вне его, единственно соглашусь что Неймар несколько преувеличил болевое ощущение, но по факту мексиканец повёл себя по хамски и заслуживал желтую карточку. И последнее, ещё далеко до начала матча многие мексиканские футболисты в соцсетях постарались своими высказываниями граничащие с оскорблениями в адрес Неймара вывести его из равновесия.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июля 2018, 20:27

      Суарес не меньше его симулирует чего привязались к Неймару а таких как Отаменди надо гнать поганой метлой с поля

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 3 июля 2018, 20:12

      Да просто ему кто либо боится что-то сказать , что по. Коллеги по командам что тренера . Неймар же не даун, если бы ему кто-то по жёсткому объяснил он бы понял , может не сразу но через время понял бы . А за ним наоборот только подлизывают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 июля 2018, 20:02

      поддерживаю ! отвратительный тип этот неймар своим поведением на поле он убивает футбол

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 июля 2018, 19:33

      он ещё и гетры рваные надевает..
      спецом,поди..)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 3 июля 2018, 19:31

      домой пусть их кто нибудь отправит... и там пусть изображает что хочет... понторез..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 3 июля 2018, 19:28

      К сожалению, таков современный футбол с элементами театра

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11