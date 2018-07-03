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  • Петер Шмейхель: «ФИФА, гоните Неймара с поля. Только так он сможет что-то понять»

Петер Шмейхель: «ФИФА, гоните Неймара с поля. Только так он сможет что-то понять»

3 июля 2018, 19:14
12

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель высказался по поводу поведения нападающего сборной Бразилии Неймара на футбольном поле. Европеец считает южноамериканца симулянтом.

«Я обращаюсь к ФИФА. Мы должны избавиться от этого театра – тем более, теперь появилась система видеоповторов. Нельзя допустить, чтобы Неймару стал кто-то подражать.

Призываю сначала вынести бразильцу предупреждение, а затем гнать с поля. Только так он сможет что-то понять», – считает Шмейхель.

Бразильцы – в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

Источник: RT
Чемпионат мира Бразилия ПСЖ Неймар
Комментарии (12)
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Max Bobr
1530635295
К сожалению, таков современный футбол с элементами театра
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mihail200606
1530635461
домой пусть их кто нибудь отправит... и там пусть изображает что хочет... понторез..
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shinnik
1530635593
он ещё и гетры рваные надевает.. спецом,поди..)
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Полная Канистра
1530637363
поддерживаю ! отвратительный тип этот неймар своим поведением на поле он убивает футбол
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DeStar
1530637974
Да просто ему кто либо боится что-то сказать , что по. Коллеги по командам что тренера . Неймар же не даун, если бы ему кто-то по жёсткому объяснил он бы понял , может не сразу но через время понял бы . А за ним наоборот только подлизывают
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Garrincha58
1530638823
Суарес не меньше его симулирует чего привязались к Неймару а таких как Отаменди надо гнать поганой метлой с поля
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Selecao1982
1530638865
Такое ощущение что против Неймара и сборной Бразилии специально развёрнули в СМИ негативное давление чтоб вывести их из равновесия. Посмотрел ещё раз матч в повторе, и не увидел где было со стороны Неймара откровенная симуляция, все его падения были после совершенных на нем нарушений. Что касается эпизода где Неймар упал на бровке, зачем спрашивается игроку сборной Мексики специально наступать на голеностоп бразильца, тем более Неймар не может в данном случаи тянуть время так как находится вне его, единственно соглашусь что Неймар несколько преувеличил болевое ощущение, но по факту мексиканец повёл себя по хамски и заслуживал желтую карточку. И последнее, ещё далеко до начала матча многие мексиканские футболисты в соцсетях постарались своими высказываниями граничащие с оскорблениями в адрес Неймара вывести его из равновесия.
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zigbert
1530639609
Он как никто другой может изображать адскую боль.
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sochi-2013
1530649476
По мне так прикольно, а судьям его выступления надо оценивать желтой карточкой. Можно на ней 10 нарисовать. Фигурное катание (валяние)
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OfaZavr
1530688598
Неймар конечно еще тот артист но и дело свое знает, так что не стоит так уж рубить с плеча, желтых карточек за симуляцию вполне достаточно будет)
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