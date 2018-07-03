Петер Шмейхель: «ФИФА, гоните Неймара с поля. Только так он сможет что-то понять»

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель высказался по поводу поведения нападающего сборной Бразилии Неймара на футбольном поле. Европеец считает южноамериканца симулянтом.

«Я обращаюсь к ФИФА. Мы должны избавиться от этого театра – тем более, теперь появилась система видеоповторов. Нельзя допустить, чтобы Неймару стал кто-то подражать.

Призываю сначала вынести бразильцу предупреждение, а затем гнать с поля. Только так он сможет что-то понять», – считает Шмейхель.

Бразильцы – в 1/4 финала чемпионата мира-2018.