Маркес и Перальта сообщили о завершении карьеры в сборной Мексики после вылета с ЧМ-2018

Двое футболистов сборной Мексики объявили о завершении международной карьеры после проигрыша Бразилии (0:2) в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

За национальную команду больше не будут выступать защитник Рафаэль Маркес и нападающий Орибе Перальта.

На турнире в России 39-летний Маркес установил рекорд, став первым игроком, который был капитаном своей команды на пяти чемпионатах мира. Также он стал третьим футболистом, принявшим участие в пяти ЧМ. Всего за сборную Мексики он провел 146 матчей, забив 19 голов.

34-летний Перальта записал в свой актив 67 игр в футболке национальной команды, отличившись 25 раз.