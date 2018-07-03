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    Маркес и Перальта сообщили о завершении карьеры в сборной Мексики после вылета с ЧМ-2018

    Двое футболистов сборной Мексики объявили о завершении международной карьеры после проигрыша Бразилии (0:2) в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

    За национальную команду больше не будут выступать защитник Рафаэль Маркес и нападающий Орибе Перальта.

    На турнире в России 39-летний Маркес установил рекорд, став первым игроком, который был капитаном своей команды на пяти чемпионатах мира. Также он стал третьим футболистом, принявшим участие в пяти ЧМ. Всего за сборную Мексики он провел 146 матчей, забив 19 голов.

    34-летний Перальта записал в свой актив 67 игр в футболке национальной команды, отличившись 25 раз.

    Источник: Eurosport.ru

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    03.07.2018 17:50
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