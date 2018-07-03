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    Власти Москвы готовы рассмотреть идею установки памятников «усам надежды» Черчесова и «ноге Бога» Акинфеева

    Комиссия Москвы по монументальному искусству готова рассмотреть идею с установкой памятников в столице в честь главного тренера сборной России Станислава Черчесова и голкипера Игоря Акинфеева.

    Ранее пользователи соцсетей выдвинули предложение поставить памятники так называемым «усам надежды» Черчесова и «ноге Бога» Акинфеева.

    «До конца чемпионата еще время есть. Спорт есть спорт. Сегодня победа, а завтра – проигрыш, и все будут проклинать этих людей. Вдруг Акинфеев гол пропустит? Я понимаю, что победа дорого стоит, но прям сразу памятник – немножко рано. До окончания. Тем более что у нас комиссия будет только в сентябре.

    Яшину есть памятник в Москве и мемориальная доска на доме. Но это появилось после его смерти. Что касается при жизни – у нас пока не было в Москве таких памятников. Но если будут обращения, то мы не ограничены такой возможностью», – цитирует агентство городских новостей «Москва» председателя комиссии по монументальному искусству Игоря Воскресенского.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2018 13:42
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 3 июля 2018, 23:17

      Мудко доверить.лет 10 будет строить!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 3 июля 2018, 21:36

      Не нужно спешить чемпионат продолжается, неизвестно что там дальше нас ждет. Может в игре с Хорватией Дзюба головой забьет ещё парочку. Придется тогда и голову Дзюбы лепить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      батя86 3 июля 2018, 19:26

      крыша едет у них!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июля 2018, 18:51

      не нужно уж совсем то с ума сходить, лучше сделать что-то реально нужное и полезное.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 3 июля 2018, 18:37

      Майор Чупин в марте 2018 года на боевых занятиях накрыл своим телом гранату, чтобы спасти жизнь солдатику и посмертно награжден Орденом Мужества. Игрорьку, отбившему мячик, предлагают присвоить звание Героя России и поставить его "божественной ножке" памятник. Умом Россию не понять...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 17:43

      Придумают же такое.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 3 июля 2018, 17:14

      интересно - в Испании памятники ставили тренеру и игрокам после побед на ЧЕ и ЧМ? Бредятина...деньги больным детям собираем на федеральных телеканалах...(((((((

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 3 июля 2018, 16:41

      Можно объединить в один- "нога Бога с усами надежды"

      2
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 3 июля 2018, 16:34

      В очередной раз наши власти показывают, что им не когда заниматься экономикой страны, социальной сферой и тд...
      Что за нелепая чущь!!! "усы бога", "нога чемпиона"!
      Уважаемые товарищи, не нужно столько пафоса вокруг такого обычного матча. Да, в первые в истории выиграли по пенальти, да прошли в 1/4 финала, но не финал. Принимать в всерьез эту идею можно лишь в случае, если каким-то невероятным способом вдруг выиграет чемпионат мира. Сборной СССР не ставили никаких памятников и они становились и чемпионами ОИ и чемпионами Европы. Ребята просто играли за Родину а не за деньги, машины и прочие вознаграждения.

      6
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 3 июля 2018, 15:47

      Нога Бога )))))))) Крутая идея ))))))))))

      0
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