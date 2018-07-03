Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Власти Москвы готовы рассмотреть идею установки памятников «усам надежды» Черчесова и «ноге Бога» Акинфеева

Власти Москвы готовы рассмотреть идею установки памятников «усам надежды» Черчесова и «ноге Бога» Акинфеева

3 июля 2018, 13:42
20

Комиссия Москвы по монументальному искусству готова рассмотреть идею с установкой памятников в столице в честь главного тренера сборной России Станислава Черчесова и голкипера Игоря Акинфеева.

Ранее пользователи соцсетей выдвинули предложение поставить памятники так называемым «усам надежды» Черчесова и «ноге Бога» Акинфеева.

«До конца чемпионата еще время есть. Спорт есть спорт. Сегодня победа, а завтра – проигрыш, и все будут проклинать этих людей. Вдруг Акинфеев гол пропустит? Я понимаю, что победа дорого стоит, но прям сразу памятник – немножко рано. До окончания. Тем более что у нас комиссия будет только в сентябре.

Яшину есть памятник в Москве и мемориальная доска на доме. Но это появилось после его смерти. Что касается при жизни – у нас пока не было в Москве таких памятников. Но если будут обращения, то мы не ограничены такой возможностью», – цитирует агентство городских новостей «Москва» председателя комиссии по монументальному искусству Игоря Воскресенского.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Акинфеев Игорь Черчесов Станислав
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1530614721
когда бабла так много, можно всё главное бабки нужно осваивать
Ответить
Stavropolets
1530615046
Лучше бы о народе подумать, а памятники это так, боловство
Ответить
acer2003
1530615175
Тихо шифером шурша,едет крыша неспеша ((
Ответить
KOLBIS
1530615713
Предварительная стоимость проекта была оценена в два раза дороже реконструкции "Лужников" и будет запущена к следующему ЧМ проходящему в России...если успеют...
Ответить
ВикторВВ
1530617126
Слушайте господа, я понимаю, победа для нас весьма серьёзная, и недооценивать её нельзя, но, памятники....это перебор однозначный!!! У нас в спорте не мало великолепных побед, памятников особо не стремятся ставить!
Ответить
омск55
1530617412
Если это правда , то что будет когда они выиграют Чемпионат Мира, ПРОСТО ДУРДОМ
Ответить
Болельщик Реал Мадрида
1530624876
В очередной раз наши власти показывают, что им не когда заниматься экономикой страны, социальной сферой и тд... Что за нелепая чущь!!! "усы бога", "нога чемпиона"! Уважаемые товарищи, не нужно столько пафоса вокруг такого обычного матча. Да, в первые в истории выиграли по пенальти, да прошли в 1/4 финала, но не финал. Принимать в всерьез эту идею можно лишь в случае, если каким-то невероятным способом вдруг выиграет чемпионат мира. Сборной СССР не ставили никаких памятников и они становились и чемпионами ОИ и чемпионами Европы. Ребята просто играли за Родину а не за деньги, машины и прочие вознаграждения.
Ответить
SPACE TRUCKIN
1530627242
интересно - в Испании памятники ставили тренеру и игрокам после побед на ЧЕ и ЧМ? Бредятина...деньги больным детям собираем на федеральных телеканалах...(((((((
Ответить
zigbert
1530629038
Придумают же такое.
Ответить
OfaZavr
1530633082
не нужно уж совсем то с ума сходить, лучше сделать что-то реально нужное и полезное.
Ответить
Главные новости
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
3
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
7
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
7
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
6
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
12
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
21
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+