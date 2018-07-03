Власти Москвы готовы рассмотреть идею установки памятников «усам надежды» Черчесова и «ноге Бога» Акинфеева

Комиссия Москвы по монументальному искусству готова рассмотреть идею с установкой памятников в столице в честь главного тренера сборной России Станислава Черчесова и голкипера Игоря Акинфеева.

Ранее пользователи соцсетей выдвинули предложение поставить памятники так называемым «усам надежды» Черчесова и «ноге Бога» Акинфеева.

«До конца чемпионата еще время есть. Спорт есть спорт. Сегодня победа, а завтра – проигрыш, и все будут проклинать этих людей. Вдруг Акинфеев гол пропустит? Я понимаю, что победа дорого стоит, но прям сразу памятник – немножко рано. До окончания. Тем более что у нас комиссия будет только в сентябре.

Яшину есть памятник в Москве и мемориальная доска на доме. Но это появилось после его смерти. Что касается при жизни – у нас пока не было в Москве таких памятников. Но если будут обращения, то мы не ограничены такой возможностью», – цитирует агентство городских новостей «Москва» председателя комиссии по монументальному искусству Игоря Воскресенского.