Голкипер сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал победу в 1/8 финала ЧМ над Испанией (1:1, 4:3 – по пенальти).

«Самое главное – что люди радуются. Это уже большой плюс. Мы договорились с главным тренером, когда приехали на сборы, что идем от игры к игре. Не смотрим вперед, не заглядываем назад.

Мы выполняем конкретную задачу, выиграли матч. Следующая игра покажет, кто сильнее и кто лучше, – сказал вратарь.

Мы говорили перед ЧМ, что нужно объединиться. Думаю, что мы это сделали. Но нельзя на этом останавливаться. Если ты остановишься, то ничего хорошего не будет», – сказал Акинфеев.

Помните, как все смеялись над Акинфеевым? Нате!