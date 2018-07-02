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    Акинфеев – о победе над Испанией: «Люди радуются – это самое главное»

    Голкипер сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал победу в 1/8 финала ЧМ над Испанией (1:1, 4:3 – по пенальти).

    «Самое главное – что люди радуются. Это уже большой плюс. Мы договорились с главным тренером, когда приехали на сборы, что идем от игры к игре. Не смотрим вперед, не заглядываем назад.

    Мы выполняем конкретную задачу, выиграли матч. Следующая игра покажет, кто сильнее и кто лучше, – сказал вратарь.

    Мы говорили перед ЧМ, что нужно объединиться. Думаю, что мы это сделали. Но нельзя на этом останавливаться. Если ты остановишься, то ничего хорошего не будет», – сказал Акинфеев.

    Помните, как все смеялись над Акинфеевым? Нате!

    Источник: РФС

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    02.07.2018 22:42
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 11:00

      Надо признать в этой игре Акинфеев был хорош как никогда.

      1
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      Рейтинг: +231

      yanedo 3 июля 2018, 07:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      более позорного матча я не видел чмошники дрожащие у своих ворот 120 минут я бы гордился ими если б даже они проиграли но бились как мужики . мне стыдно за страну и то ликующее стадо которое превозносит это откровенное позорище

      -4
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 > yanedo 3 июля 2018, 08:09

      Очередной чмошный диванный комментатор активизировался.

      0
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 3 июля 2018, 01:05

      Игорь молодец! Все молодцы! Никогда плохого не говорил о Акинфееве, много травм пережил и играет в одной команде. Верен команде и в сборной играет на высоте! Давай дальше держи планку!

      6
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 3 июля 2018, 00:46

      В които веки отстоял без косяков,а его уже супергероем сделали ))
      Память штоле отшибло ?

      -2
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 2 июля 2018, 23:53

      Молодец, Игорь !
      Ты сделал все, что мог!!! И даже намного больше. Очень хорошо, что именно ты стоишь а воротах нашей сборной!!!
      Выражаю своё уважение!!!!!

      2
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 2 июля 2018, 22:55

      Играйте для нас!

      1
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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking > GoLenaStop 2 июля 2018, 22:58

      Я хочу запомнит сборную России,которая выиграла Голландию,тогда я был ими горд,а вчерашнюю Россию сами запоминайте!

      0
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      Рейтинг: +1130

      petr69 > Ragnar Viking 2 июля 2018, 23:11

      Вы правы. Домой поехала Мексика,Япония,Португалия- но они
      играли, и это прекрасно. А тут вроде вышли дальше,но как то противно на душе

      3
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Ragnar Viking 2 июля 2018, 23:11

      Тогда их так же поливали грязью и говном до евро. Плохо ты их запомнил. Лет через 10 на этот чемпионат так же будешь божить.

      0
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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking > Gek Dement 2 июля 2018, 23:18

      Я тот матч до сих пор помню,вчерашний мне противен! Я забыл его,как страшный сон!

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil > Gek Dement 2 июля 2018, 23:19

      Тогда 2 кубка УЕФА взяли, Англию обыграли, надежды были вообщем. Сейчас автобус. Но да, результат останется, игра забудется.

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      Рейтинг: +915

      спанчес > GoLenaStop 2 июля 2018, 23:21

      Галина Стоп

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > headdevil 2 июля 2018, 23:31

      Ну кубки УЕФА допустим клубы брали, а не сборная. А сейчас.. Ну играть с испанцами в атаку с позиции силы это самоубийство и не только для наших, в остальных матчах автобуса то не было однозначно, это просто тактика на отдельно взятый матч.

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Ragnar Viking 2 июля 2018, 23:34

      Ага, а до кучи вспомни как мы 2 игры с испанцами на том евро сыграли кстати. Вчера был матч, была победа, грязи в игре не было, употреблять эпитет "противен" неуместно просто, "скучен", "уныл" и т.д. и т.п., еще да, это вкусовщина, но "противен", это непонимание футбольной тактики просто с твоей стороны=)

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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking > Gek Dement 2 июля 2018, 23:45

      Давай останемся каждый при своём мнении! У нас с тобой разное воспитание,отсюда другой взгляд!

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      Рейтинг: +483

      headdevil > Ragnar Viking 3 июля 2018, 00:09

      Лучше проиграть 1-7?

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Ragnar Viking 3 июля 2018, 00:43

      Да ради бога. Но хоть убей не пойму как связано воспитание с оценкой футбольного матча.

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      Рейтинг: +231

      yanedo > Ragnar Viking 3 июля 2018, 07:24

      всё правильно сказал это не игра это позорище

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