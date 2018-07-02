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  • Акинфеев – о победе над Испанией: «Люди радуются – это самое главное»

Акинфеев – о победе над Испанией: «Люди радуются – это самое главное»

2 июля 2018, 22:42
19

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал победу в 1/8 финала ЧМ над Испанией (1:1, 4:3 – по пенальти).

«Самое главное – что люди радуются. Это уже большой плюс. Мы договорились с главным тренером, когда приехали на сборы, что идем от игры к игре. Не смотрим вперед, не заглядываем назад.

Мы выполняем конкретную задачу, выиграли матч. Следующая игра покажет, кто сильнее и кто лучше, – сказал вратарь.

Мы говорили перед ЧМ, что нужно объединиться. Думаю, что мы это сделали. Но нельзя на этом останавливаться. Если ты остановишься, то ничего хорошего не будет», – сказал Акинфеев.

Помните, как все смеялись над Акинфеевым? Нате!

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия Испания Акинфеев Игорь
Комментарии (19)
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GoLenaStop
1530561318
Играйте для нас!
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Сармат Ростов
1530564830
Молодец, Игорь ! Ты сделал все, что мог!!! И даже намного больше. Очень хорошо, что именно ты стоишь а воротах нашей сборной!!! Выражаю своё уважение!!!!!
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spartach n1
1530567983
В които веки отстоял без косяков,а его уже супергероем сделали )) Память штоле отшибло ?
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Алекc
1530569110
Игорь молодец! Все молодцы! Никогда плохого не говорил о Акинфееве, много травм пережил и играет в одной команде. Верен команде и в сборной играет на высоте! Давай дальше держи планку!
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yanedo
1530591560
более позорного матча я не видел чмошники дрожащие у своих ворот 120 минут я бы гордился ими если б даже они проиграли но бились как мужики . мне стыдно за страну и то ликующее стадо которое превозносит это откровенное позорище
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zigbert
1530604805
Надо признать в этой игре Акинфеев был хорош как никогда.
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