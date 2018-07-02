Помните, как все смеялись над Акинфеевым? Нате!

Не сломался и доказал.

Быть Игорем Акинфеевым сложно. Быть Акинфеевым – значит, попадать в сравнения со Львом Яшиным или Ринатом Дасаевым, когда все хорошо. А на следующий день захлебываться в болоте из стеба, шуток и критики, когда все плохо. Акинфеев много раз подставлялся сам и дергался в ключевых ситуациях, но молча справлялся с нервами и постоянным давлением и всегда держал топ-уровень.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.

Надежность Акинфеева живет параллельно с непонятными привозами. Бэкграунд косяков вратаря широк. Вот главные из них:

1. На протяжении 11 лет Акинфеев пропускал в матчах группового этапа Лиги чемпионов. Вечная серия Акинфеева давно стала мемом, но в ноябре 2017 года наконец-то прервалась. Вратарь терпел 43 матча, пока ЦСКА не попалась беспомощная «Бенфика». «Шутки про сухари Акинфеева RIP. Скачать все альбомы», – угорали пользователи в интернете. Вместе с ужасной серией Акинфеев похоронил и массовый троллинг в социальных сетях.

2. В 2014 году случился тот самый гол от Южной Кореи на ЧМ-2014. Россия впервые с 2002 года заползла на чемпионат мира. Удачная жеребьевка давала шансы на выход из группы, но мы облажались. Скользкий мяч, жара, нервы – отговорки можно сочинять тысячами. Акинфеев не справился с простым ударом корейца Хо – поток ненависти к сборной и лично к вратарю хлестал по щекам с утроенной силой. Команда вернулась домой неудачницей. Акинфеев глупой ошибкой подписался под беспомощностью российского футбола.

3. Через три года Акинфеев уже чудил на домашнем Кубке конфедераций. Сначала ошибся в матче с Португалией, потом – на пару с Виктором Васиным привез гол от мексиканцев. Россия не вышла из группы и перед чемпионатом мира поставила себя в сомнительное положение. После игры с Мексикой вечно спокойный Акинфеев бомбил: «Ну что мне, пойти повеситься?».

По итогам группового этапа ЧМ-2018 сайт FourFourTwo назвал Акинфеева худшим игроком сборной России. Аргументы понятны: у голкипера почти не было работы в матчах с Саудовской Аравией и Египтом, а с Уругваем он просто не спас команду от разгрома. Сам Акинфеев все четко понимает и видит в такой ситуации только плюсы: «К воротам сборной России не подпускают. Всегда мечтал об этом».

А еще Акинфеев в матчах РФПЛ пасовал прямо в ноги соперникам, мазал по мячу и едва не становился поводом для публичного расстрела. Такой себе список, правда? Но есть ли в стране вратарь, по уровню сопоставимый с Акинфеевым? Нет. Если кто и способен собирать вокруг себя слухи об интересе «Манчестер Юнайтед», «Реала» или «Барселоны», то только он. Уже 10 лет журнал «Огонек» вручает ему премию имени Льва Яшина. В России есть Акинфеев и все остальные. Он – лучший вратарь России последнего десятилетия.

Перед началом ЧМ-2018 портал Business Insider выделил в составе сборной России именно Акинфеева. Английский ресурс предположил, что на домашнем турнире у вратаря наибольшие шансы двинуться по одному из двух путей: либо стать интернет-мемом, либо – народным героем. Кажется, с мемами вратарь уже завязал.

twit text — Чемпионат мира FIFA 2018(@fifaworldcup_ru) 1 июля 2018 г.

В матче с Испанией Акинфеев казнил всех критиков разом: вратарь потащил два удара в серии послематчевых пенальти от Коке и Яго Аспаса и впервые в истории вывел Россию в четвертьфинал чемпионата мира. Свои заслуги вратарь оценил традиционно скромно: «Не чувствую себя игроком матча. Лучший игрок матча – это команда и болельщики».

Страну накрыло состояние вселенской радости. Свел с ума ее тот, кто больше всех терпел насмешки, но не скулил и тащил команду в самых критических ситуациях. Акинфеев – герой и просто красавец!

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