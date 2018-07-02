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    Помните, как все смеялись над Акинфеевым? Нате!


    3.7
    Голосов: 9
    02.07.2018 12:30
    Не сломался и доказал.

    Быть Игорем Акинфеевым сложно. Быть Акинфеевым – значит, попадать в сравнения со Львом Яшиным или Ринатом Дасаевым, когда все хорошо. А на следующий день захлебываться в болоте из стеба, шуток и критики, когда все плохо. Акинфеев много раз подставлялся сам и дергался в ключевых ситуациях, но молча справлялся с нервами и постоянным давлением и всегда держал топ-уровень.

    Надежность Акинфеева живет параллельно с непонятными привозами. Бэкграунд косяков вратаря широк. Вот главные из них:

    1. На протяжении 11 лет Акинфеев пропускал в матчах группового этапа Лиги чемпионов. Вечная серия Акинфеева давно стала мемом, но в ноябре 2017 года наконец-то прервалась. Вратарь терпел 43 матча, пока ЦСКА не попалась беспомощная «Бенфика». «Шутки про сухари Акинфеева RIP. Скачать все альбомы», – угорали пользователи в интернете. Вместе с ужасной серией Акинфеев похоронил и массовый троллинг в социальных сетях.

    2. В 2014 году случился тот самый гол от Южной Кореи на ЧМ-2014. Россия впервые с 2002 года заползла на чемпионат мира. Удачная жеребьевка давала шансы на выход из группы, но мы облажались. Скользкий мяч, жара, нервы – отговорки можно сочинять тысячами. Акинфеев не справился с простым ударом корейца Хо – поток ненависти к сборной и лично к вратарю хлестал по щекам с утроенной силой. Команда вернулась домой неудачницей. Акинфеев глупой ошибкой подписался под беспомощностью российского футбола.

    3. Через три года Акинфеев уже чудил на домашнем Кубке конфедераций. Сначала ошибся в матче с Португалией, потом – на пару с Виктором Васиным привез гол от мексиканцев. Россия не вышла из группы и перед чемпионатом мира поставила себя в сомнительное положение. После игры с Мексикой вечно спокойный Акинфеев бомбил: «Ну что мне, пойти повеситься?».

    По итогам группового этапа ЧМ-2018 сайт FourFourTwo назвал Акинфеева худшим игроком сборной России. Аргументы понятны: у голкипера почти не было работы в матчах с Саудовской Аравией и Египтом, а с Уругваем он просто не спас команду от разгрома. Сам Акинфеев все четко понимает и видит в такой ситуации только плюсы: «К воротам сборной России не подпускают. Всегда мечтал об этом».

    А еще Акинфеев в матчах РФПЛ пасовал прямо в ноги соперникам, мазал по мячу и едва не становился поводом для публичного расстрела. Такой себе список, правда? Но есть ли в стране вратарь, по уровню сопоставимый с Акинфеевым? Нет. Если кто и способен собирать вокруг себя слухи об интересе «Манчестер Юнайтед», «Реала» или «Барселоны», то только он. Уже 10 лет журнал «Огонек» вручает ему премию имени Льва Яшина. В России есть Акинфеев и все остальные. Он – лучший вратарь России последнего десятилетия.

    Перед началом ЧМ-2018 портал Business Insider выделил в составе сборной России именно Акинфеева. Английский ресурс предположил, что на домашнем турнире у вратаря наибольшие шансы двинуться по одному из двух путей: либо стать интернет-мемом, либо – народным героем. Кажется, с мемами вратарь уже завязал.

    В матче с Испанией Акинфеев казнил всех критиков разом: вратарь потащил два удара в серии послематчевых пенальти от Коке и Яго Аспаса и впервые в истории вывел Россию в четвертьфинал чемпионата мира. Свои заслуги вратарь оценил традиционно скромно: «Не чувствую себя игроком матча. Лучший игрок матча – это команда и болельщики».

    Страну накрыло состояние вселенской радости. Свел с ума ее тот, кто больше всех терпел насмешки, но не скулил и тащил команду в самых критических ситуациях. Акинфеев – герой и просто красавец!

    Я видел этот матч на стадионе. Это лучший день в жизни

    «Для меня сегодня был Сталинград». Болельщики сборной – о чуде

    «Хозяев турнира сложно выбить даже с VAR». Что в Испании пишут о матче

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 9
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +9737

      САДЫЧОК 4 июля 2018, 10:12

      Акинфеев-блестяще отбил пенальти! он-герой матча !...но вообще это средний вратарь !.....а то тут уже сравнивают его с Яшиным и Буффоном !..смешно очень !

      1
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 2 июля 2018, 23:11

      оле

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 2 июля 2018, 21:04

      Акинфеев лучшим всегда был. А своим отношения к футболу, болельщикам, своим клубу ЦСКА и стране - самый лучший, он второй Лев Яшин в футболе. МОЛОДЕЦ!!!

      1
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      Рейтинг: +156

      Dart Veider > TUMS 3 июля 2018, 12:50

      Второй Лев Яшин это Буффон 5 кратный лучший вратарь планеты и 21 века

      0
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 2 июля 2018, 19:49

      Его цена больше чем у де хеа..всегда верил в него

      2
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 2 июля 2018, 19:12

      Те, кто давно смотрят футбол, прекрасно знают, что Акинфеев относится к числу вратарей, надежно играющих при выполнении пенальти. Поэтому то, что Игорь вчера тащил в серии 11-ти метровых можно назвать его рабочим спасением.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 2 июля 2018, 16:19

      Вообще ни понимаю таких кто пишет что он бог... Тупость как будто он один против всей Испании играл! А серия пенек, это лотерея, кому то везет, кому то нет... Писать что ОН ВЫВЕЛ это кретизм!

      -1
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      Рейтинг: +152

      sampos 2 июля 2018, 15:07

      Когда команда пропускает голы, то в первую очередь в этом виновата защита и только во вторую очередь -вратарь. Сами знаете какой уровень защиты был в ЦСКА и сборной России, когда Акинфеев устанавливал "рекорд без 0". Поэтому нечего было всё валить на Игоря, когда с линии ворот ему вколачивали мячи и лишь частично были и его ошибки.... а у кого их не бывает? А какой он супер-гол пропустил в матче с Испанией от Игнашевича! Кто- нибудь, когда -нибудь видел ранее такой удар,- неглядя! лёжа! задом к воротам! в противоположную "9"! ПЯТКОЙ! Кстати испанцы в игре ни одного гола не забили, так что Акинфеев и Игнашевич- наши СУПЕР ЗВЁЗДЫ!!!

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > sampos 2 июля 2018, 16:21

      А в чем вина защиты в голе от Юж. Корее??? Может она еще должна и вратаря соперников закрывать, а то вдруг он от своих ворот забьет?))))

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > sampos 3 июля 2018, 00:00

      да,игнашевич автор рекорда чемпионатов мира по футболу

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 2 июля 2018, 14:40

      Над ним не смеялись, а критиковали - это как-бы разные вещи. То что Акинфеев порой касячит и не по-детски это реалии, и не надо от них уходить. Но вчера Игорь был просто на высоте и за это ему респект и уважуха. Кстати люди которые утверждают, что Испания слила матч, посмотрите эпизоды когда Акинфеев тянул мертвяки. Поверьте, так не сливают!)

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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 2 июля 2018, 14:33

      Игарян ещё не раз даст повод для шуток юмора,просто уверен,но вчера молодец,такой игры и ждём от него за сборную,жаль редко получается .

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 2 июля 2018, 14:25

      над ним смеялись только спартачи и то от зависти что им лига чемпионов не светит

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      Рейтинг: +28706

      silver29 > giluxa1963 2 июля 2018, 14:28

      Вы вроде не молоды привирать-то (((, при чем тут спартачи ? они тоже разные, впрочем как и болельщики из других клубов.

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > silver29 2 июля 2018, 14:34

      анекдот про ментов помнишь Пусть хорошие менты плывут в хороших гробах, а плохие - в плохих

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      Рейтинг: +28706

      silver29 > giluxa1963 2 июля 2018, 14:37

      Не надо мне тыкать ! и нести всякую околесицу, к тому же юмор не ваш конек.

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