«Хозяев турнира сложно выбить даже с VAR». Что в Испании пишут о матче

Игру сравнили с куском пиццы под грязными носками, Испанию и Россию – с котом и мышью.

Колумнист испанской Marca Роберто Паломар «поблагодарил» Флорентино Переса, Хулена Лопетеги и нового главу испанского футбола Луиса Рубиалеса. За день до старта ЧМ-2018 Лопетеги был уволен из сборной Испании.

«Футболисты были плохо подготовлены, плохо играли и преподнесли более слабому сопернику шикарный подарок уже в 1/8 финала. Коллекционировали передачи, еле двигаясь, тяжело выглядели и при 1:0, толком ничего не создали во втором тайме и в овертайме – все это предопределило катастрофический исход. К серии пенальти Испания подходила уже абсолютно разбитой. И совершенно не в том психологическом состоянии, которое нужно, чтобы выиграть в этой лотерее. Каждый визит к «точке» – как путь на смертную казнь. Вся надежда на Де Хеа исчезла вмиг – он не отбил ни одного удара.

Испания вернулась туда, где и заслуживает быть – дома. Флорентино, Лопетеги и Рубиалес – вам спасибо. Спасибо каждому из вас».

Альфредо Реланьо, пишущий для испанской AS, начал с критики испанской сборной, а затем переключился на судей:

«Испанию выбили с ЧМ, где, будем откровенны, по ней сильно никто не будет скучать. Она не провела ни одного хорошего матча. Но и правда в том, что все могло для парней Йерро закончиться лучше. 80 минут матча команда лениво перемещалась по полю, будто их всех, кроме Иско, покусала муха цеце. Испания проснулась с выходом Аспаса и воспряла, когда появился Родриго. Россия была измотана больше, чем испанцы, и команду спас Акинфеев, дотянув ее до серии пенальти. И там потащил два удара.

Рамос праздновал гол, который забил не он. Проблема в том, что испанцы посчитали, что этого достаточно, и задремали. Россия была счастлива, дойдя до пенальти. Какая же несправедливость, что финальный удар провалил Аспас, кто вместе с Иско был лучшим в сборной на этом турнире. Выбить домашнюю команду с турнира сложно, и VAR это не изменил. Пенальти на Пике был справедливым, но Куйперс не был столь суров, когда в конце завалили Рамоса. Чтобы выбить хозяев, вам нужно сделать еще больше, чем в других матчах. Потому что в спорных ситуациях судья все равно выберет их сторону».

Эндрю Гэффни в Sport.es сравнил матч с пиццей, а Испанию и Россию – с котом и мышью.

«Россия начала ЧМ в ранге самой низкой по рейтингу команды, а теперь она в четвертьфинале. Ее сказка продолжается. Она выбила с турнира по пенальти сборную Испании, которая смотрелась очень слабо. По сравнению со вчерашними победами Франции и Уругвая матч Испания – Россия изначально казался не столь красивым, он походил как кусок пиццы, завалявшейся под грязными носками – внешне вроде и ничего, но пробовать не хочется.

Испанцы, которые надеялись, что после гола их сборная сможет добить русскую, видимо, забыли о том, как команда выглядела на групповом этапе. Она напоминала кота, который словил мышь, но не прибил ее. Он игрался с ней, танцевал вокруг с таким высокомерием. У мыши в таком случае все равно есть шанс сбежать. Что касается момента с падением Рамоса и Пике в чужой штрафной – поднимите руки вверх те, кому это напомнило четвертьфинал с Южной Кореей на ЧМ-2002.

ЧМ для Испании стартовал драматично, так же и закончился. Положительных героев не было, только отрицательные. К сожалению, те, кто действительно виноват больше всех, даже не были в России. Ну и, конечно же, адьос, Йерро. Задача явно превосходила его возможности».

Безутешен Хосеп Артелльс из Mundo Deportivo:

«Испания покидает турнир самым грустным образом. Не играя в футбол. И главное, вылетев от России – с более скромным составом, без звезд, от слабой команды, которая весь год играла лишь товарищеские матчи. Она позволила сопернику дождаться своего шанса. Йерро осмелился усадить Иньесту, который играл ключевую роль в прошлых матчах – проткнул иранскую стену пасом на Косту, сделал ассист на Иско против Марокко. Испанцы не решались рисковать, у них не было мобильности. Только лишь мяч в ногах.

Престиж сборной рушится. Три больших прошлых турнира – три фиаско».

Давид Гистау El Mundo считает, что Испания была приговорена:

«Игроки подошли к этой игре расстроенными из-за критики. Возможно, в ближайшие дни кто-нибудь разовьет фаталистическую теорию о невезении, о серии пенальти, о том что весь чемпионат вратарь толком и мяча не касался. На деле же сборная сделала тысячу передач, которые не значили абсолютно ничего. Никакой интенсивности, никакой скорости. Просто перекат мяча перед наглухо запертой сборной России, которой даже не нужно было особо напрягаться.

И даже не пришлось ждать, когда Испанию выбьет с турнира мощная Франция с Мбаппе или та же Хорватия. Хватило и России, ведь команда не понимала, что делать с мячом. Она изначально была приговорена. У игроков теперь впереди все лето, чтобы жаловаться на то, как несправедливо их критикуют».

Итог подвел Орфео Суарес из той же El Mundo в длинном разборе игры нашел добрые слова для нашей команды: «Сборная России ожесточенно сопротивлялась. Она заслужила свой успех».

«Для меня сегодня был Сталинград». Болельщики сборной – о чуде

Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

Снимки, которые мы будем показывать своим детям

Да-да-да-да! Счастье!!!