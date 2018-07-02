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    Я видел этот матч на стадионе. Это лучший день в жизни


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    Голосов: 10
    02.07.2018 09:05
    Накатило.

    После первого взятого Игорем пенальти в глазах стало мокро. Я критиковал эту сборную два года и мочил ее почти в каждом тексте. Всем коллективом мы разбирали провалы Черчесова и недоумевали от его странных высказываний на пресс-конференциях. Сейчас это резко отошло куда-то далеко. Я снова почувствовал себя ребенком, который десять лет назад радовался голам в ворота Голландии, почти засыпая в кресле. Оказалось, что футбол может давать подобные эмоции так, как это происходило со мной уже очень давно.

    Феерия на играх ЧМ – страсть в ее чистом виде. Можно сколько угодно пытаться получить удовольствие от сценарных матчей Лиги чемпионов или обыденных вывесок в российском чемпионате, но настоящей радости такое не приносит. Домашний чемпионат мира лично для меня теперь стал совершенно другой историей. И карнавалы на улицах, в телевизоре и даже на трибунах тому не главная причина. Он бывает только раз в жизни, а внутри уже состоялась неповторимая встреча.

    Просто я был на историческом матче сборной России, а за годы ее существования в прошлом и будущем подобного больше не произойдет. Признайтесь, что вывеска с Хорватией в 1/4 в любом случае будоражит уже не так сильно. Хотя бы из-за статуса соперника и отсутствия ощущения, что россияне хуже. У нас была легкая группа и получилась проходимая сетка плей-офф, но для испанцев тут нет никаких оправданий. Даже без настоящего тренера они были в статусе недавнего чемпиона мира.

    Ребята, вдумайтесь и осознайте: мы обыграли чемпиона! Принижать эту победу нельзя – ее надо восхвалять. Страна выплеснула пар во время чуда, которого точно не ждала от этой сборной. Все, что годами копилось внутри у россиян, сегодня вылетело наружу. Рядом со мной люди не могли сдержаться и просто орали матом, девушки истерично восхищались Акинфеевым, а в обычных домах все высыпали на балконы. Развешены флаги, сигналят машины, проливаются литры пива – страна гуляет так, будто выигран уже целый чемпионат мира. Он не выигран, но нам все равно приятно.

    Я шел со стадиона и ощущал, как эта сборная меня переубеждает. Самый слабый по именам российский состав за последние годы вдруг играет выше собственной максималки в момент, когда это так необходимо. До матча была только одна единственная вещь, которая давала мне надежду на хороший результат. Сборная Испании за восемь матчей с хозяевами ЧМ и Евро не выиграла ни разу. Россияне эту забавную статистику продлили, хотя на бумаге все и настраивалось против них. Пусть теперь соперники ищут оправдания тому, что все слишком рано делали сборную России аутсайдером. Самоуспокоенность к хорошему не приводит.

    Верю ли я в сборную России теперь? Да. Плевать, вылетит она в четвертьфинале или вообще выиграет чемпионат мира. Команда объединилась с болельщиками в едином порыве так, как не делала еще никогда. За это ей большой респект!

    Слезные обращения перед матчем, просьбы о поддержке во время игры – вы просили, а мы не отказали. Потому что понимаем всю логику отношений. Можно не любить Черчесова или Кутепова. Можно убиваться по неудачам Смолова. Можно критиковать вечного Игнашевича. Один конкретный матч – история, когда не стыдно радоваться до слез. И как же хорошо, что однажды я смогу рассказать об этой игре кому-нибудь еще.

    «Для меня сегодня был Сталинград». Болельщики сборной – о чуде

    Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 4 Голосов: 10
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 3 июля 2018, 02:38

      Согласен парни второй тайм никакой....но с чего то надо начинать. Игроки обстрелялись на Чемпе. Большинство молодые. Это ещё и спорт...а не цирк пижонов. Надо строить футб. школы и больше работать с мячом.Всё это байки ...что Россия нефутбольная страна. В Щвеции Германии климат такой же

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 2 июля 2018, 21:17

      "Критиканы" вы сами то хоть играли в футбол, кроме как на детской площадке. Мы победили Испанию и не важно как. Обороняться тоже надо уметь. А языком трепать, вернее по клавиатуре щелкать большого ума не надо. С победой Россия!

      -3
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 2 июля 2018, 20:29

      Читаю и плачу от смеха. Сборная России обыграла Испанию один раз попав в створ ворот и владея мячом 19 минут из 120-ти. Наша тактика - лежать костьми в штрафной и лупить по актам:))) Ничего не изменилось. Наши футболеры так и остались никчемными. Просто теперь они поняли, что можно не играя в футбол становиться героями для чудаков в кокошниках :)))

      0
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      Рейтинг: +17

      ПетровЗенит > la verdad 2 июля 2018, 21:05

      А толку от 9 ударов испанцев с 0 результатом?

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > ПетровЗенит 2 июля 2018, 21:18

      Желаю тебе до конца жизни смотреть футбол такого качества :)))

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > la verdad 3 июля 2018, 06:19

      А Испания проиграла, владея мячом 101 минуту из 120 и выдав более тысячи пасов. Помимо гола - было 2 опасных момента. Разве это не смешнее? В этом и подвиг - быть заранее значительно слабее соперников, выжать больше, чем возможно. Обороняться весь матч сложнее, чем перекатывать мяч поперек поля. Ну нет и, скорее всего, не будет у нас звезд, которые способны обыгрывать топ-сборные красиво и ярко.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Petrak86 6 июля 2018, 15:20

      Можно поподробнее о том, что наши "выжали больше", кроме дикой прухи и ноги Акинфеева?))))

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      Рейтинг: +152

      sampos 2 июля 2018, 15:31

      Испанцы в игре с нами ни одного гола не забили. Так что пусть Испания Игнашевичу СУПЕР-ГОЛ в этом матче памятник из бронзы ваяют! Кто- нибудь, когда -нибудь видел ранее такой удар и гол,- не глядя! лёжа! задом к воротам! в противоположную "9"! ПЯТКОЙ!!!
      Акинфеев и Игнашевич- наши СУПЕР ЗВЁЗДЫ!!!

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 2 июля 2018, 15:07

      1/4 ЧМ и в 8 сильнейших есть Россия это фантастика и это история которую запомнят ! Я не скрываю что критикую эту сборную , мы в 1/4 ураааааааа, но какая вчера была игра? То что отдельным игрокам низкий поклон бесспорно ! Я не жду того что Россия выиграет ЧМ , но буду рад это если это случиться ! Просто с Хорватией хочется посмотреть футбол , а не 120 минут игры на отбой !

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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 2 июля 2018, 14:24

      В 88 году СССР в группе играл с крепкой тогда Англией. Красивый матч на встречных курсах. Убедительная тактическая победа 3-1 , красивые голы по углам. В полуфинале игра с Италией . Динамичная качественная игра со взаимными шансами. Лобановски тактически переиграл итальянцев, победа без вопросов 2-0.
      Отмечу ещё игру с Россия -Голландия в 2008 ом году. Хорошая динамичная победа 3-1. Об этих матчах можно кое-что рассказать, о вчерашнем, что ?

      3
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      Рейтинг: +17

      ПетровЗенит > ROMAN63new 2 июля 2018, 21:07

      Вы еще о насильнике Стрельцове, который был чисто локальным героем недолго скажите что он супер футболер :)

      0
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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new > ПетровЗенит 2 июля 2018, 23:06

      Не знаю причём тут Стрельуов, но позднее 2008 ого у России уже ничего толкового не было.

      1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 2 июля 2018, 13:03

      именно когда это нужно было, Акинфеев не подвел и это было супер. пусть даже ребятам не удастся пройти Хорватию - это уже не важно, важен был именно этот матч против ЧЕМПИОНОВ мира и европы, одной из сильнейших сборных мира. в таком матче игра может быть тусклой, но ведь это стадия плей-офф и рисковать тут нельзя. поэтому вполне оправдана такая игра. ребятам огромный респект! просто молодцы! большой привет из Баку)))сколько себя помню, единственный раз, когда я так болел за Россию была в матче против Франции, когда Панов забивал Бартезу. и сейчас))) спасибо за классные эмоции, это было просто неповторимо!!

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 2 июля 2018, 12:38

      Наверное покажусь нац. предателем, но... Никогда больше не захочется, не то что эту игру пересмотреть. Впредь подобное увидеть нет ни малейшего желания. Хочется оставить в памяти только результат и навсегда забыть саму игру. А уж рассказывать об этой игре кому-либо...Разве что пару предложений. Испанцы пытались играть в футбол, наши им не дали этого сделать. Акинфеев в серии пенальти сотворил чудо. Все.
      Пы.Сы. Не подумайте, что косноязычен. Могу целый рассказ написать о игре СССР-Бельгия на ЧМ 1986 года. Я до сих пор помню все перипетии и всех участников того футбольного действа. Особенно шведского арбитра Фредрикссона. Убить которого за его "судейство" хочется и сейчас. Ограничусь ссылкой https://www.sports.ru/tribuna/blogs/koaalnews/915859.html. У меня бы получился похожий рассказ. Для меня, как и для автора приведенного рассказа, этот матч до сих пор остается самым главным в жизни на ЧМ по футболу. Я рассказывал о нем своим сыновьям, вместе с ними смотрел его в записи. Пересматриваю иногда в одиночестве. Так захватывает по ходу, что просыпается детская вера в конечную победу....Та Великая Команда проиграла в 1-8 бельгийцам и поражение до сих пор сидит занозой в сердце. Она не вышла в 1-4. Но та игра, которую показала наша команда, к печали поражения добавляла и гордость. Мы показали игру лучших мировых образцов. Постулат, что игра забывается, а счет остается на табло, та команда опровергла для меня навсегда. Вчерашняя игра сборной России утвердила для меня другой постулат : "Забудь эту игру как страшный сон, помни только о положительном результате." Сказать, что этот день я не забуду никогда, язык не повернется. Забуду. И игру не вспомню. Разве что промелькнет иногда в памяти былую статистику просматривая.

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      Рейтинг: +17

      ПетровЗенит > Патронташ 2 июля 2018, 21:08

      Да никогда хорошо в СССР в футбол не играли. Ни-ког-да.
      Даже не знаю с чего вы вспоминаете эти единичные квазиуспехи за полвека.

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 2 июля 2018, 11:50

      Игры не было-это факт! Но кто завтра об этом вспомнит? В историю войдёт выход в 1/4! С чём всех нас и поздравляю! Рад, что по воле случая оказался на этом матче- эмоции не передаваемые! Россия- вперёд!

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      Рейтинг: +452

      denzillo 2 июля 2018, 11:37

      Всех с исторической победой! Но за игру стыдно-это антифутбол, чистой воды ска-хабаровск мы вчера были. Да понимаю, что выбора у нас не было-только автобус из 11 игроков, которые выбивали в никуда 80 мин ! Но лично мне за такой "футбол" с нашей стороны стыдно. Надеюсь, с Хорватами будем играть в футбол.

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