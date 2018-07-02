Я видел этот матч на стадионе. Это лучший день в жизни

Накатило.

После первого взятого Игорем пенальти в глазах стало мокро. Я критиковал эту сборную два года и мочил ее почти в каждом тексте. Всем коллективом мы разбирали провалы Черчесова и недоумевали от его странных высказываний на пресс-конференциях. Сейчас это резко отошло куда-то далеко. Я снова почувствовал себя ребенком, который десять лет назад радовался голам в ворота Голландии, почти засыпая в кресле. Оказалось, что футбол может давать подобные эмоции так, как это происходило со мной уже очень давно.

Феерия на играх ЧМ – страсть в ее чистом виде. Можно сколько угодно пытаться получить удовольствие от сценарных матчей Лиги чемпионов или обыденных вывесок в российском чемпионате, но настоящей радости такое не приносит. Домашний чемпионат мира лично для меня теперь стал совершенно другой историей. И карнавалы на улицах, в телевизоре и даже на трибунах тому не главная причина. Он бывает только раз в жизни, а внутри уже состоялась неповторимая встреча.

Просто я был на историческом матче сборной России, а за годы ее существования в прошлом и будущем подобного больше не произойдет. Признайтесь, что вывеска с Хорватией в 1/4 в любом случае будоражит уже не так сильно. Хотя бы из-за статуса соперника и отсутствия ощущения, что россияне хуже. У нас была легкая группа и получилась проходимая сетка плей-офф, но для испанцев тут нет никаких оправданий. Даже без настоящего тренера они были в статусе недавнего чемпиона мира.

Ребята, вдумайтесь и осознайте: мы обыграли чемпиона! Принижать эту победу нельзя – ее надо восхвалять. Страна выплеснула пар во время чуда, которого точно не ждала от этой сборной. Все, что годами копилось внутри у россиян, сегодня вылетело наружу. Рядом со мной люди не могли сдержаться и просто орали матом, девушки истерично восхищались Акинфеевым, а в обычных домах все высыпали на балконы. Развешены флаги, сигналят машины, проливаются литры пива – страна гуляет так, будто выигран уже целый чемпионат мира. Он не выигран, но нам все равно приятно.

Я шел со стадиона и ощущал, как эта сборная меня переубеждает. Самый слабый по именам российский состав за последние годы вдруг играет выше собственной максималки в момент, когда это так необходимо. До матча была только одна единственная вещь, которая давала мне надежду на хороший результат. Сборная Испании за восемь матчей с хозяевами ЧМ и Евро не выиграла ни разу. Россияне эту забавную статистику продлили, хотя на бумаге все и настраивалось против них. Пусть теперь соперники ищут оправдания тому, что все слишком рано делали сборную России аутсайдером. Самоуспокоенность к хорошему не приводит.

Верю ли я в сборную России теперь? Да. Плевать, вылетит она в четвертьфинале или вообще выиграет чемпионат мира. Команда объединилась с болельщиками в едином порыве так, как не делала еще никогда. За это ей большой респект!

Слезные обращения перед матчем, просьбы о поддержке во время игры – вы просили, а мы не отказали. Потому что понимаем всю логику отношений. Можно не любить Черчесова или Кутепова. Можно убиваться по неудачам Смолова. Можно критиковать вечного Игнашевича. Один конкретный матч – история, когда не стыдно радоваться до слез. И как же хорошо, что однажды я смогу рассказать об этой игре кому-нибудь еще.

«Для меня сегодня был Сталинград». Болельщики сборной – о чуде

Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю