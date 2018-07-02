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  • Модрич: «Россия показала волю к победе и мастерство. Наверное, помогают и родные стены»

Модрич: «Россия показала волю к победе и мастерство. Наверное, помогают и родные стены»

2 июля 2018, 06:43
3

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что в команде были удивлены выходом россиян в 1/4 финала чемпионата мира.

«Выход сборной России в четвертьфинал стал для нас сюрпризом, но команда показала волю к победе и мастерство. Наверное, помогают и родные стены.

В предыдущие годы мы не проходили эту стадию турнира. Но я верю, что это поколение способно добиться многого», – сказал Модрич.

В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами.

Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

Да-да-да-да! Счастье!!!

Снимки, которые мы будем показывать своим детям

«Для меня сегодня был Сталинград». Болельщики сборной – о чуде

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Хорватия Россия Модрич Лука
Комментарии (3)
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vodomut
1530511098
ну теперь хорваты
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ВикторВВ
1530515267
Да, сильны, очень хорошая сборная у хорватов!
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Cupota
1530519281
С хорватами всё просто: за пару часов до матча сотрудники ОВД г. Сочи проверяют у Модрича, Манжукича и Ракитича московскую регистрацию и, не найдя таковой, везут хорватов в участок. Там всё проясняется и они даже успевают на матч. Но много ли они набегают после резиновых дубиналов?! С Англией потом будет ещё проще. Достаточно всего лишь...
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