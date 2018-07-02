Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Модрич: «Россия показала волю к победе и мастерство. Наверное, помогают и родные стены»

    Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что в команде были удивлены выходом россиян в 1/4 финала чемпионата мира.

    «Выход сборной России в четвертьфинал стал для нас сюрпризом, но команда показала волю к победе и мастерство. Наверное, помогают и родные стены.

    В предыдущие годы мы не проходили эту стадию турнира. Но я верю, что это поколение способно добиться многого», – сказал Модрич.

    В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами.

    Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

    Да-да-да-да! Счастье!!!

    Снимки, которые мы будем показывать своим детям

    «Для меня сегодня был Сталинград». Болельщики сборной – о чуде

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2018 06:43
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +223

      Cupota 2 июля 2018, 11:14

      С хорватами всё просто: за пару часов до матча сотрудники ОВД г. Сочи проверяют у Модрича, Манжукича и Ракитича московскую регистрацию и, не найдя таковой, везут хорватов в участок. Там всё проясняется и они даже успевают на матч. Но много ли они набегают после резиновых дубиналов?!
      С Англией потом будет ещё проще. Достаточно всего лишь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 2 июля 2018, 10:07

      Да, сильны, очень хорошая сборная у хорватов!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 2 июля 2018, 08:58

      ну теперь хорваты

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11