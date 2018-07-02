Модрич: «Россия показала волю к победе и мастерство. Наверное, помогают и родные стены»

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что в команде были удивлены выходом россиян в 1/4 финала чемпионата мира.

«Выход сборной России в четвертьфинал стал для нас сюрпризом, но команда показала волю к победе и мастерство. Наверное, помогают и родные стены.

В предыдущие годы мы не проходили эту стадию турнира. Но я верю, что это поколение способно добиться многого», – сказал Модрич.

В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами.

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Да-да-да-да! Счастье!!!

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