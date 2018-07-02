Дзюба – о пенальти в игре с Испанией: «Было очень страшно»

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал об эмоциях, которые он испытал при пробитии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018, в котором была обыграла команда Испании.

«Что чувствовал при исполнении пенальти? Было очень страшно. Я понимал, что это раз в жизни бывает. Весь мир смотрит, и нужно забить. Слава Богу, что все получилось», – сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами.

Да-да-да-да! Счастье!!!

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