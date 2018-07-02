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    Дзюба – о пенальти в игре с Испанией: «Было очень страшно»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал об эмоциях, которые он испытал при пробитии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018, в котором была обыграла команда Испании.

    «Что чувствовал при исполнении пенальти? Было очень страшно. Я понимал, что это раз в жизни бывает. Весь мир смотрит, и нужно забить. Слава Богу, что все получилось», – сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

    Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами.

    Да-да-да-да! Счастье!!!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2018 06:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 15:22

      Конечно в таких матчах на первое место выходят волевые качества.

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      Рейтинг: +1168

      Argon 2 июля 2018, 10:17

      Забил - молодец! до следующей игры.
      Не забил - лох и герой анекдотов на ближайшие лет 5!

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 2 июля 2018, 09:19

      Страшно ему было...я чуть кони не двинул, капец как переживал, потом налил 0,5 светлого карвалола и вроде как отпустило.....А потом серия пенальти, чуть не помер от гордости и радости!!!!

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 июля 2018, 07:51

      А как нам-то страшно было Тема...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 июля 2018, 07:32

      Один страх уже преодолели, можно и повторить...))) Удачу надо держать за хвост и не отпускать.

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