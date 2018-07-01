Рамос: «Поражение от России – это национальный траур для Испании»

Защитник сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал исход матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против россиян (1:1). Наша команда прошла в следующий раунд благодаря победе в серии пенальти.

«У нас было мало возможностей выиграть сегодня, навязать борьбу, но я горжусь своей командой.

В этом матче было много положительной энергии не только на поле, но и на трибунах. Мы сделали все возможное, но в плей-офф кто-то должен проигрывать.

Нам нужно стать сильнее и суметь встать обратно на ноги после неудачи, которую тяжело принять. Это поражение – национальный траур для всей Испании», – сказал игрок.

В этом матче испанцы установили рекорд.

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Да-да-да-да! Счастье!!!

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