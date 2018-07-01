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  • Рамос: «Поражение от России – это национальный траур для Испании»

Рамос: «Поражение от России – это национальный траур для Испании»

1 июля 2018, 23:13
22

Защитник сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал исход матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против россиян (1:1). Наша команда прошла в следующий раунд благодаря победе в серии пенальти.

«У нас было мало возможностей выиграть сегодня, навязать борьбу, но я горжусь своей командой.

В этом матче было много положительной энергии не только на поле, но и на трибунах. Мы сделали все возможное, но в плей-офф кто-то должен проигрывать.

Нам нужно стать сильнее и суметь встать обратно на ноги после неудачи, которую тяжело принять. Это поражение – национальный траур для всей Испании», – сказал игрок.

В этом матче испанцы установили рекорд.

Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

Да-да-да-да! Счастье!!!

Снимки, которые мы будем показывать своим детям

«Для меня сегодня был Сталинград». Болельщики сборной – о чуде

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Испания. Примера Испания Россия Реал Рамос Серхио
Комментарии (22)
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Koshkin@myshkyn
1530476211
домой, домой, дома это всё расскажешь)
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Gazzaev_Pyos
1530476624
На каждое действие есть противодействие, а противодействие россиян — оху*нная штука.
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Сармат Ростов
1530477227
Любая серия когда-нибудь заканчивается))) С ПОБЕДОЙ!!!!!
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a-rakhmatov
1530478432
«Поражение от России – это национальный траур для Испании»........а для России это национальный праздник!!!
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valike35
1530479389
Рано или поздно и на нашей улице должен быть праздник)
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aaaaahhhh
1530479495
не все коту масленица, погрустите немного, - на пользу пойдет!:))
Ответить
multiscan
1530480558
Это не траур - это позор! Ведь россияне не показали ни-че-го! Пенальти - это лотерея!
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Мары
1530482584
Поздно по волосам сокрушаться когда лысина напоминает озеро в лесу.
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Krossmen73
1530496646
К этому всё и шло.Было видно что испанцы на этом чемпионате похожи на бледную тень своего чемпионского периода.Неожиданная смена главного на старте,плюс отсутствие должных кондиций у возрастных игроков сделали своё дело..Команде необходимо обновление.Тогда и результат будет другой.
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ЮЗИК
1530499904
Теперь пусть локти кусают, особенно рад за Рамоса
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