Рамос: «Поражение от России – это национальный траур для Испании»

Защитник сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал исход матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против россиян (1:1). Наша команда прошла в следующий раунд благодаря победе в серии пенальти.
«У нас было мало возможностей выиграть сегодня, навязать борьбу, но я горжусь своей командой.
В этом матче было много положительной энергии не только на поле, но и на трибунах. Мы сделали все возможное, но в плей-офф кто-то должен проигрывать.
Нам нужно стать сильнее и суметь встать обратно на ноги после неудачи, которую тяжело принять. Это поражение – национальный траур для всей Испании», – сказал игрок.
В этом матче испанцы установили рекорд.
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