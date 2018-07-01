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    Рамос: «Поражение от России – это национальный траур для Испании»

    Защитник сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал исход матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против россиян (1:1). Наша команда прошла в следующий раунд благодаря победе в серии пенальти.

    «У нас было мало возможностей выиграть сегодня, навязать борьбу, но я горжусь своей командой.

    В этом матче было много положительной энергии не только на поле, но и на трибунах. Мы сделали все возможное, но в плей-офф кто-то должен проигрывать.

    Нам нужно стать сильнее и суметь встать обратно на ноги после неудачи, которую тяжело принять. Это поражение – национальный траур для всей Испании», – сказал игрок.

    В этом матче испанцы установили рекорд.

    Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

    Да-да-да-да! Счастье!!!

    Снимки, которые мы будем показывать своим детям

    «Для меня сегодня был Сталинград». Болельщики сборной – о чуде

    Источник: ТАСС

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    01.07.2018 23:13
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +52

      подсечкин 2 июля 2018, 09:42

      Испания вообще ничего не показала,перепасовка отличная ничего не скажешь,но это для самоутешения,один гол и то наш "старикан"сам себе закатил,вот это не справедливо,а что кричат пенальти не было,когда Дзюба забил,это только Лоза на своём многолетнем"Плоту"ничего не видел,этот плот за многие лета сколько его исполняет уплыл далеко-далеко от России!Удар головой был нацелен в ворота и его прервали рукой!Как-то так!

      0
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      Рейтинг: +536

      19831170 2 июля 2018, 06:54

      Для них траур, а для нас порядок вещей)

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 2 июля 2018, 05:51

      Теперь пусть локти кусают, особенно рад за Рамоса

      2
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 2 июля 2018, 04:57

      К этому всё и шло.Было видно что испанцы на этом чемпионате похожи на бледную тень своего чемпионского периода.Неожиданная смена главного на старте,плюс отсутствие должных кондиций у возрастных игроков сделали своё дело..Команде необходимо обновление.Тогда и результат будет другой.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 2 июля 2018, 01:03

      Поздно по волосам сокрушаться когда лысина напоминает озеро в лесу.

      2
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 2 июля 2018, 00:45

      Опозорились

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 2 июля 2018, 00:29

      Это не траур - это позор! Ведь россияне не показали ни-че-го! Пенальти - это лотерея!

      -1
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > multiscan 2 июля 2018, 00:30

      Иди-ка ты в *опу!

      -3
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > _MATRIX_ 2 июля 2018, 00:57

      И вам того же + игнор!

      1
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 > multiscan 2 июля 2018, 01:33

      Можно подумать, что Испания показала сверхфутбол. Россия играла явным вторым номером и как мы все видим вполне удачно. Да, были моменты когда Россия просто отскакивала, но такие моменты были и в противоположную сторону. Почему вас всегда так тянет говнить? Наша сборная сотворила чудо. А вы все равно хаете ее. Нельзя так. Дзюба прав: давайте просто порадуемся

      5
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Tuxuu777 2 июля 2018, 10:27

      Какое чудо сотворила сборная России? Выиграла две игры, как позже оказалось, над одними из худших команд чемпионата (Саудовской Аравией и Египтом)? Не проиграла более крупно чем 0:3 Уругваю? Ну и чудеса! А о том, что Испания при таком моральном состоянии нам по зубам, я говорил ещё в первый день чемпионата. Попадание в "восьмёрку" - не чудо! Такая команда, как наша, туда должна проходить без всяких околопатриотических воплей фанатов и некоторых политиков.А вот, за возможный выход в полуфинал(и, возможно, выше) уже можно будет порадоваться.

      0
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > multiscan 2 июля 2018, 19:56

      Мне твой игнор до лампочки, но *опу ты все-таки сходи.

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > multiscan 2 июля 2018, 22:31

      Уругвай вынес Португалию, и еще в 1/4 думаю дальше пройдет... Игры нет, но чудеса творят...

      0
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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 2 июля 2018, 00:11

      не все коту масленица, погрустите немного, - на пользу пойдет!:))

      2
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      Рейтинг: +354

      valike35 2 июля 2018, 00:09

      Рано или поздно и на нашей улице должен быть праздник)

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 1 июля 2018, 23:53

      «Поражение от России – это национальный траур для Испании»........а для России это национальный праздник!!!

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > a-rakhmatov 2 июля 2018, 00:32

      Скорее всего-это так, но к сожалению. Праздник должен быть не по попаданию в "восьмёрку", а только - на пьедестал.

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