Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба, Жирков, Кузяев – в основе сборной России на матч с испанцами; Коста, Иско, Асенсио сыграют у гостей

    Стал известен состав сборной России на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев.

    Испания: Де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Коке, Сильва, Иско, Асенсио, Коста.

    Россия: Акинфеев, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Фернандес, Зобнин, Жирков, Головин, Кузяев, Дзюба, Самедов.

    Матч начнется в 17:00 по Москве в столичных «Лужниках». «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Самый важный матч России. Ждем тут

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2018 15:37
    Рекомендуем
    Комментарии34
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 11:31

      Теперь понятно почему не было Черышева в старте.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 1 июля 2018, 17:14

      Это фиаско!!! С Дзюбой в контр-ататаку ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 июля 2018, 16:49

      Состав я почти угадал ещё после матча с Уругваем, но вместо Черышева Кудряшов? То есть Жирков будет играть выше? Или пять защитников, а Кудряшов - левый центральный? Посмотрим!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -9

      Iupiterssoleg 1 июля 2018, 16:48

      Решил в 5 защитников.Надеюсь не ошибся.Но думаю Черышев и Газинский должны были выйти со старта.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 1 июля 2018, 16:43

      Это надеюсь не 5-4-1, а 4-3-3 или 4-5-1? Черышев на лавке, идиотизм начинается.....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Shak71 1 июля 2018, 16:38

      Главное в самом начале не получить, если усложним жизнь им в начальных стадиях атаки, думаю шансы будут однозначно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 1 июля 2018, 16:33

      Днище Самедовское снова в составе, зато тот кто забивает сидит на лавке..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3958

      Kollljan 1 июля 2018, 16:27

      Самедов зёма Черчесова, поэтому играет. Там всё по блату. Черышев лучше, но он не зёма. Головина на поле видно не будет. Дзюба будет стоять в переди столбом один и мячей видеть не будет. Надеяться, что победим Испанцев, конечно можно, но....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 > Kollljan 1 июля 2018, 16:28

      Сфига ли баня сгорела, что зема? Самед - азер, Черчес - осетин.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3958

      Kollljan > vladik12 1 июля 2018, 16:30

      Один хрен.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +358

      Shak71 > Kollljan 1 июля 2018, 16:37

      По твое логике, Габулов в раме должен быть) для меня вопрос - это Кузяев, сомнения есть...(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +485

      Mr Rikko 1 июля 2018, 16:27

      Ясно... Мяч логично отдадут испанцам. Играем в 5 защитников. Игру будут строить на забросах на Дзюбу и скидки на Головина. В случае ахтунга будут выпускать Черышева вместо Кудряшова, скорее всего, усиливая нападение...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 > Mr Rikko 1 июля 2018, 16:29

      Ахтунг наступит минуте на 10.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 1 июля 2018, 16:19

      Схема в 3 центральных защитника всегда ущерб в другие линии. Дзюба и Головин вместе в нападении это что-то новое. А Самедов безальтернативный вариант от звонка до звонка. Черышев свежим на замену выйдет. Зобнин самый сильный в центре. Кузяев видимо по третьей игре убедил Саламыча. Газинский в таком матче риск - стандарты и риск красной из-за характера. И 3 центра в защите это потому что секретное оружие Начо снова в составе.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11