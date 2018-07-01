Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба, Жирков, Кузяев – в основе сборной России на матч с испанцами; Коста, Иско, Асенсио сыграют у гостей

Дзюба, Жирков, Кузяев – в основе сборной России на матч с испанцами; Коста, Иско, Асенсио сыграют у гостей

1 июля 2018, 15:37
35

Стал известен состав сборной России на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев.

Испания: Де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Коке, Сильва, Иско, Асенсио, Коста.

Россия: Акинфеев, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Фернандес, Зобнин, Жирков, Головин, Кузяев, Дзюба, Самедов.

Матч начнется в 17:00 по Москве в столичных «Лужниках». «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.

Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

Самый важный матч России. Ждем тут

Источник: Twitter
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Испания Россия Жирков Юрий Дзюба Артем Коста Диего Иско Кузяев Далер Асенсио Марко
Комментарии (35)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Woodbreak
1530448757
Такой себе составчик, смех прям, что не фамилия, то чепушилло
Ответить
Viper for CSKA
1530449160
Самедов и Кудряшов провалили матч с Уругваем, а Черчесов ставит их в основну. Удивительно. Остальное в принципе читалось, хотя Черышева мог и выпустить, но , похоже, будет сборная сегодня в танке. Интересно только, когда наконец Самедов избавится от статуса священного барана в нашей сборной.
Ответить
SinyaaPyll
1530449523
Только одно удивляет: почему в воротах не Габулов?!
Ответить
Shaitan.
1530449732
Черышев, целых 2 раза признанный игроком матча с 3 мячами в запасе, а Самедов, играющий просто как черт опять в основе... Он же что сейчас матчи все валит, что на Евро. Ало, 'тренер' ?
Ответить
SinyaaPyll
1530449819
Дзюба, походу, будет исполнять центрального защитника и иногда - на стандарты - ходить к чужим воротам.
Ответить
Woodbreak
1530449883
Что за Хузяев еще?
Ответить
insider_retro
1530450265
Любая "кривая" победа - пойдёт!!!.. Неудача с великолепным исполнением и нестыдной борьбой - тоже пойдёт!!!.. Всё остальное в топку!! Слово за "кочегарами" ожидаемого успеха!!!...
Ответить
ZENIT-59
1530450718
Черышев в запасе . а играет Самедов-не глупость ли это! Похоже состав выбран не по силе игроков,а по "преданности" Черчесову.Проиграет такой состав! Игнашевич и Кутепов-оплот обороны?!Не совсем понятно,зачем Жирков на фланге ,если там уже есть защитник? Два крайних защитника будут мешать друг другу По составу -одни недоумения...Тихоход Игнашевич справиться с быстрыми испанцами? Что будет в игре...
Ответить
3a zenit
1530450955
вдесятером будут играть 65 минут,пока усатый не выпустит Черешева.
Ответить
InterMilLano1908
1530450984
надеюсь самедова сломают в первые 5 минут и выпустят Черышева...МЛЯЯЯЯСАМЕДОВ!!!!34 летний азер играет на фланге полузащиты!!!
Ответить
Главные новости
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
3
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
3
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
6
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
4
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
11
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
20
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+