Дзюба, Жирков, Кузяев – в основе сборной России на матч с испанцами; Коста, Иско, Асенсио сыграют у гостей

Стал известен состав сборной России на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев.

Испания: Де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Коке, Сильва, Иско, Асенсио, Коста.

Россия: Акинфеев, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Фернандес, Зобнин, Жирков, Головин, Кузяев, Дзюба, Самедов.

Матч начнется в 17:00 по Москве в столичных «Лужниках». «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.

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