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  • Каррера: «Не стоит ли Зобнину уехать в более сильный чемпионат? «Спартак» достоин уровня Романа»

Каррера: «Не стоит ли Зобнину уехать в более сильный чемпионат? «Спартак» достоин уровня Романа»

1 июля 2018, 14:26
19

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поговорил о фигуре своего полузащитника Романа Зобнина, выступающего за сборную России на чемпионате мира-2018. Итальянец ответил на вопрос, не стоит ли хавбеку покинуть РФПЛ.

– Я хорошо знаю этого футболиста, и у меня никогда не возникало сомнений по поводу его способностей. В связи с этим рад, что и в сборной он показывает себя в лучшем свете.

– Не стоит ли ему сменить российский чемпионат на более сильный?

– Роман играет в одной из самых амбициозных команд страны, которая всегда рассчитывает на самые высокие результаты не только на внутренней, но и на международной арене. В связи с этим не думаю, что «Спартак» недостоин уровня полузащитника.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Зобнин Роман Каррера Массимо
Комментарии (19)
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InterMilLano1908
1530444908
В связи с этим думаю, что «Спартак» недостоин уровня полузащитника. Просто опечатка тут)))
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Мары
1530444945
Роман уйдёт когда придёт время.А пока он и Спартаку принесёт много пользы.
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giluxa1963
1530445113
а еще вчера советовал Головину уходить ну правильно чисто по свински Зобнин то свой если уйдет то кто играть будет а все амбиции Спартака попасть в еврокубки с пятого места
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Добрый Бобер
1530445487
Довольно уклончивый ответ.
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Викос
1530447229
Я рад, что Зобнин в Спартаке.
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Project Бабангида
1530447708
зобнин не головин, за него в европе драться не будут
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hevbn 28
1530448649
Дело здесь не в том соответствует ли Спартак уровню Романа ,здесь просто надо понимать ,что продолжать прогрессировать Зобнину как футболисту легче в более сильном чемпионате потому, что во первых переход в новый чемпионат это новый вызов , а значит новая мотивация расти как футболист ,а во вторых только играя всё время с лучшими из лучших ты можешь прогрессировать . Конечно жалко будет если Зобнин уйдёт , но если будет хорошее предложение от достойного клуба и сам Роман этого захочет я буду только рад .
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АЛЕКС 58
1530449486
Похоже на то,что Спартак ,великий клуб,наконец-то дорос до уровня топ-футболиста Зобнина!
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OfaZavr
1530465456
пока да, ему еще есть что в Спартаке доказывать а потом поглядим как пойдет.
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Spiridonovich
1530516040
Бесконечные слюнявые разглагольствования о том, что на Западе игроки будут прогрессировать являются чушью. Мы уже имеем примеры "прогресса" Аршавина, Павлюченко и многих других, как и нашего "великого" тренера Слуцкого, с позором изгнанного из Англии. А вот, что наш чемпионат не на должном уровне, надо спрашивать с коррумпированного РФС.
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