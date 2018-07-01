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    Каррера: «Не стоит ли Зобнину уехать в более сильный чемпионат? «Спартак» достоин уровня Романа»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поговорил о фигуре своего полузащитника Романа Зобнина, выступающего за сборную России на чемпионате мира-2018. Итальянец ответил на вопрос, не стоит ли хавбеку покинуть РФПЛ.

    – Я хорошо знаю этого футболиста, и у меня никогда не возникало сомнений по поводу его способностей. В связи с этим рад, что и в сборной он показывает себя в лучшем свете.

    – Не стоит ли ему сменить российский чемпионат на более сильный?

    – Роман играет в одной из самых амбициозных команд страны, которая всегда рассчитывает на самые высокие результаты не только на внутренней, но и на международной арене. В связи с этим не думаю, что «Спартак» недостоин уровня полузащитника.

    Источник: RT

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    01.07.2018 14:26
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 11:20

      Правильно пусть еще поиграет в Спартаке.

      0
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 2 июля 2018, 10:20

      Бесконечные слюнявые разглагольствования о том, что на Западе игроки будут прогрессировать являются чушью. Мы уже имеем примеры "прогресса" Аршавина, Павлюченко и многих других, как и нашего "великого" тренера Слуцкого, с позором изгнанного из Англии. А вот, что наш чемпионат не на должном уровне, надо спрашивать с коррумпированного РФС.

      1
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 2 июля 2018, 10:13

      Почему наши бумагомараки раз за разом унижают Россию и русский народ? Выходит для наших болельщиков достаточно и убогих игроков, они ведь ничего большего не заслужили. А классные игроки должны радовать зрителей на Западе.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 июля 2018, 20:17

      пока да, ему еще есть что в Спартаке доказывать а потом поглядим как пойдет.

      1
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 1 июля 2018, 15:51

      Похоже на то,что Спартак ,великий клуб,наконец-то дорос до уровня топ-футболиста Зобнина!

      2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 1 июля 2018, 15:37

      Дело здесь не в том соответствует ли Спартак уровню Романа ,здесь просто надо понимать ,что продолжать прогрессировать Зобнину как футболисту легче в более сильном чемпионате потому, что во первых переход в новый чемпионат это новый вызов , а значит новая мотивация расти как футболист ,а во вторых только играя всё время с лучшими из лучших ты можешь прогрессировать . Конечно жалко будет если Зобнин уйдёт , но если будет хорошее предложение от достойного клуба и сам Роман этого захочет я буду только рад .

      7
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 1 июля 2018, 15:21

      зобнин не головин, за него в европе драться не будут

      2
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Project Бабангида 1 июля 2018, 15:33

      Погоди годик другой и посмотрим, где будет Головин, а где Зобнин.
      Как по мне парня слишком сильно распиарили, хотя ......Может я и ошибаюсь.В конце концов не специалист.
      Хорош ? Да. Молод ? Да. Но во всё в этом ещё и не малая доля пиара присутствует.

      5
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Мары 1 июля 2018, 15:51

      года через два? )) ну давай помечтаем как зобнин в манчестер за 200лямов уезжает ))

      -2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Project Бабангида 1 июля 2018, 15:59

      Ну я не настолько велик как ты, чтобы придумывать одно предложение, смешнее другого.Я реалист.Все западные издания, а точнее почти все, отмечают поразительную работоспособность Романа.Про Александра же пишут только то, что его хочет купить тот или иной клуб.Ведь не зря же Гинер сказал, что Александр летом клуб покинет.Вот охота и началась.
      О Зобнине же даже слова о продаже не было, но уже парень попал в шорт лист Штутгарта и Байера.И это заметь, без всякого пиара.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Мары 1 июля 2018, 16:28

      Видич...?

      0
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      Рейтинг: +4681

      Викос 1 июля 2018, 15:13

      Я рад, что Зобнин в Спартаке.

      5
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 1 июля 2018, 14:44

      Довольно уклончивый ответ.

      -1
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      Рейтинг: +84

      А Бубнов 1 июля 2018, 14:39

      +++

      -1
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