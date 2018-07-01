Каррера: «Не стоит ли Зобнину уехать в более сильный чемпионат? «Спартак» достоин уровня Романа»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поговорил о фигуре своего полузащитника Романа Зобнина, выступающего за сборную России на чемпионате мира-2018. Итальянец ответил на вопрос, не стоит ли хавбеку покинуть РФПЛ.

– Я хорошо знаю этого футболиста, и у меня никогда не возникало сомнений по поводу его способностей. В связи с этим рад, что и в сборной он показывает себя в лучшем свете.

– Не стоит ли ему сменить российский чемпионат на более сильный?

– Роман играет в одной из самых амбициозных команд страны, которая всегда рассчитывает на самые высокие результаты не только на внутренней, но и на международной арене. В связи с этим не думаю, что «Спартак» недостоин уровня полузащитника.