Тарасова: «Черчесов – хороший тренер. Он управляет командой и не говорит лишнего»

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала оценку фигуре главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Женщина считает специалиста хорошим.

«Я не профессионал в футболе и не могу давать оценки, но, думаю, что у нас хороший тренер.

Вижу, что он управляет командой, не говорит в своих интервью лишнего, и это правильно: нельзя никого впускать к себе в «дом» накануне столь ответственных матчей», – сказала Тарасова.

В 17:00 по Москве россияне начнут матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев.

Самый важный матч России. Ждем тут