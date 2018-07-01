Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тарасова: «Черчесов – хороший тренер. Он управляет командой и не говорит лишнего»

    Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала оценку фигуре главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Женщина считает специалиста хорошим.

    «Я не профессионал в футболе и не могу давать оценки, но, думаю, что у нас хороший тренер.

    Вижу, что он управляет командой, не говорит в своих интервью лишнего, и это правильно: нельзя никого впускать к себе в «дом» накануне столь ответственных матчей», – сказала Тарасова.

    В 17:00 по Москве россияне начнут матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев.

    Самый важный матч России. Ждем тут

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2018 13:39
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20833

      derrik2000 1 июля 2018, 16:48

      Я, конечно, понимаю, что Татьяна Тарасова - дочь ВЕЛИЧАЙШЕГО ТРЕНЕРА Анатолия Тарасова, который неоднократно приводил и хоккейный ЦСКА к золотым медалям в чемпионате СССР, и сборную СССР к золотым медалям Олимпиад и чемпионатов мира, но, извините, сама-то она ТРЕНЕР ФИГУРИСТОВ, т. е. индивидуального вида спорта, а не командного.
      Поэтому её слова воспринимаю просто, как СЛОВА УЖЕ ОЧЕНЬ СТАРОЙ ЖЕНЩИНЫ, которая в силу крайне преклонного возраста не понимает, что говорит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 июля 2018, 13:57

      Когда будет ледовое шоу, соревнование по фигурному катанию, Стас сделает алаверды.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 1 июля 2018, 13:44

      а по моему это Вы Тарасова говорите лишнего !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev > САДЫЧОК 1 июля 2018, 14:30

      Женщинам можно!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11