Тарасова: «Черчесов – хороший тренер. Он управляет командой и не говорит лишнего»

Я, конечно, понимаю, что Татьяна Тарасова - дочь ВЕЛИЧАЙШЕГО ТРЕНЕРА Анатолия Тарасова, который неоднократно приводил и хоккейный ЦСКА к золотым медалям в чемпионате СССР, и сборную СССР к золотым медалям Олимпиад и чемпионатов мира, но, извините, сама-то она ТРЕНЕР ФИГУРИСТОВ, т. е. индивидуального вида спорта, а не командного.
Поэтому её слова воспринимаю просто, как СЛОВА УЖЕ ОЧЕНЬ СТАРОЙ ЖЕНЩИНЫ, которая в силу крайне преклонного возраста не понимает, что говорит.
Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала оценку фигуре главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Женщина считает специалиста хорошим.
«Я не профессионал в футболе и не могу давать оценки, но, думаю, что у нас хороший тренер.
Вижу, что он управляет командой, не говорит в своих интервью лишнего, и это правильно: нельзя никого впускать к себе в «дом» накануне столь ответственных матчей», – сказала Тарасова.
В 17:00 по Москве россияне начнут матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев.
Самый важный матч России. Ждем тут