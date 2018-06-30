Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ против Испании.

«То, что сейчас происходит с нами, уже не повторится. Чемпионат мира в России! Мы впервые вышли из группы за 32 года! И эти 40 дней промелькнули как один. Да, мы достигли определенного результата – вышли из группы, но это не значит, что все сыты и довольны. И поражение от Уругвая тоже об этом не говорит.

Мы не закончили турнир! Мы хотим большего. Впереди – матч жизни! Безумно счастлив, что я здесь. Шел к этому, попал в сборную. Представлять честь страны – то, о чем мечтаешь с детства. Когда весь стадион поет гимн, и мы вместе с ним, мурашки по коже. То, ради чего стоит жить спортсмену», – сказал Дзюба.

Матч Испания – Россия пройдет 1 июля в Москве.