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  • Дзюба: «Игра с Испанией? Они фавориты. Матерый чемпион против молодого и дерзкого бойца»

Дзюба: «Игра с Испанией? Они фавориты. Матерый чемпион против молодого и дерзкого бойца»

29 июня 2018, 21:57
18

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ против сборной Испании.

«Я мечтал о том, что у нас вся команда и весь стадион будут громко петь. Это прямо мурашки, это то, ради чего стоит жить. По крайней мере спортсмену. Испанцы как профессионалы отрабатывают все варианты: и пенальти, и все остальное. Они немного льстят и стараются успокоить нас. Фаворит – Испания. Вся Испания думает, что их команда – фаворит и должна нас обыгрывать.

Это будет как в боксе: опытный матерый чемпион против молодого и дерзкого бойца. Можно сказать, Рокки Бальбоа», – сказал Дзюба.

Матч Испания – Россия пройдет 1 июля в Москве.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Испания Дзюба Артем
Комментарии (18)
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1530299952
скоро на экранах // Рокки Дзюба часть 5 или 10 какая разница// давай набей этому матёрому
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Александр ЗА
1530301609
Да
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Тибер
1530301759
Они Чемпионы восемь лет назад! Много ли осталось с того состава ? ))) Дерзи! )))))
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Алекc
1530301851
Не подведите, ребята. Играйте достойно!
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Tsigan
1530302000
Кого он имел в виду дерзкий боец?)))
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Lester84
1530302177
Скорее тогда не Рокки, а Иван Драго)))
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Makaweli
1530302562
Ты это уругваю расскажи, молодые и дерзкие!
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Мортус
1530303061
Матёрый чемпион против сытых и успешных парней.
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zigbert
1530340236
Не опусы надо сочинять а готовится к серьезной битве.
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ItalianFootball
1530343215
А мне нравится как он продвинулся в общении с журналистами. Чуть еще бы речь наполнить умными словами, для лоска, построения предложений чуть подкорректировать, и Линекер с Уткиным будут неврно курить в сторонке.
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