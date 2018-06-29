Дзюба: «Игра с Испанией? Они фавориты. Матерый чемпион против молодого и дерзкого бойца»

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ против сборной Испании.

«Я мечтал о том, что у нас вся команда и весь стадион будут громко петь. Это прямо мурашки, это то, ради чего стоит жить. По крайней мере спортсмену. Испанцы как профессионалы отрабатывают все варианты: и пенальти, и все остальное. Они немного льстят и стараются успокоить нас. Фаворит – Испания. Вся Испания думает, что их команда – фаворит и должна нас обыгрывать.

Это будет как в боксе: опытный матерый чемпион против молодого и дерзкого бойца. Можно сказать, Рокки Бальбоа», – сказал Дзюба.

Матч Испания – Россия пройдет 1 июля в Москве.