Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Акинфеев: «Саламыч только кажется жестким. В сборной никто не тиранит, не напрягает»

Акинфеев: «Саламыч только кажется жестким. В сборной никто не тиранит, не напрягает»

29 июня 2018, 17:50
8

Капитан сборной России Игорь Акинфеев рассказал об атмосфере в команде. По его словам, главный тренер Станислав Черчесов не является жестким человеком.

– Есть модное поверье, что Черчесов – жесткий мужик, который не дает расслабиться никому.

– Нет, мне кажется, Саламыч только кажется таким, что он жесткий, как многие думают, может быть, даже тиран. Это не так совершенно.

Это человек, который поиграл в Европе, потренировал достаточное количество команд хороших. Каждый может увидеть, оценить. Ничего такого нет. Никто не напрягает, не тиранит. Все в меру и все хорошо.

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Акинфеев Игорь Черчесов Станислав
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
KOLBIS
1530285056
Сказал Игорь,под зорким взглядом Черчессова
Ответить
OfaZavr
1530289043
а теперь давайте спросим другого Игоря (который Денисов))
Ответить
ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1530291937
Дай … чтобы в Локо этот" другой" атмосферу не испортил... не было ещё ни одной команды где бы не нагадил....
Ответить
zigbert
1530297867
Хорошо если так. Это будет только для блага сборной.
Ответить
Тибер
1530301093
Саламович Игорь! И спросите совета перед игрой! ))) Вратарь воратаря ... ))))
Ответить
FanatSerj
1530306999
Ну и ладненько
Ответить
Главные новости
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
1
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
1
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
4
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
3
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
10
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
18
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+