Акинфеев: «Саламыч только кажется жестким. В сборной никто не тиранит, не напрягает»

Капитан сборной России Игорь Акинфеев рассказал об атмосфере в команде. По его словам, главный тренер Станислав Черчесов не является жестким человеком.

– Есть модное поверье, что Черчесов – жесткий мужик, который не дает расслабиться никому.

– Нет, мне кажется, Саламыч только кажется таким, что он жесткий, как многие думают, может быть, даже тиран. Это не так совершенно.

Это человек, который поиграл в Европе, потренировал достаточное количество команд хороших. Каждый может увидеть, оценить. Ничего такого нет. Никто не напрягает, не тиранит. Все в меру и все хорошо.