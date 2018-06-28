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  • Адвокат Марадоны: «Смерть Диего? Он заплатит 10 тысяч тому, кто найдет первоисточник этой информации»

Адвокат Марадоны: «Смерть Диего? Он заплатит 10 тысяч тому, кто найдет первоисточник этой информации»

28 июня 2018, 19:59
4

Адвокат бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадоны Матиас Морла выступил с заявлением от лица своего клиента. Марадона заплатит 10 тысяч долларов (300 тысяч песо) тому, кто найдет человека, который начал распространять фейковые аудиозаписи о смерти аргентинца.

«Я дам 300 тысяч песо тому, кто сможет предоставить точную информацию о человеке, который создал эту запись. Часто сделать это сложно, но эксперты сказали, что это возможно. Так что нам нужен кто-то, способный предоставить информацию», – заявил Морла.

Марадона вылетел в Москву. Информация о госпитализации – фейк

Поведение Марадоны – феерия. Это круче победы Аргентины

Источник: Goal.com
Чемпионат мира Аргентина Марадона Диего
Комментарии (4)
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вместе с ЦСКА
1530207322
тебе помогут местные картели, но для них 10 тысяч это не серьезно... повышай Диего цену, раз открыл "Охоту за головами"
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bayern06
1530207781
ору)))
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KOLBIS
1530210107
Наверное тот,кому он фак показывал,все Диего,я разоблачил негодяя,говори куда реквизиты скидывать...
Ответить
zigbert
1530249442
Найти и обезвредить.
Ответить
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