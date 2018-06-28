Адвокат Марадоны: «Смерть Диего? Он заплатит 10 тысяч тому, кто найдет первоисточник этой информации»

Адвокат бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадоны Матиас Морла выступил с заявлением от лица своего клиента. Марадона заплатит 10 тысяч долларов (300 тысяч песо) тому, кто найдет человека, который начал распространять фейковые аудиозаписи о смерти аргентинца.

«Я дам 300 тысяч песо тому, кто сможет предоставить точную информацию о человеке, который создал эту запись. Часто сделать это сложно, но эксперты сказали, что это возможно. Так что нам нужен кто-то, способный предоставить информацию», – заявил Морла.

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