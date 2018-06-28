Милинкович-Савич – об уходе из «Лацио»: «Сначала немного отдохну, а там будет видно»

Полузащитник «Лацио» и сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич рассказал о своих дальнейших планах после вылета национальной команды с чемпионата мира-2018.

«Сейчас мне нужно немного отдохнуть. Потом вернусь в Рим. Буду счастлив, если останусь в «Лацио». Здесь я всем доволен, к тому же у меня действующий контракт.

Смена клуба? Я каждый день читаю в газетах много слухов, но я еще не думал об этом. Сначала немного отдохну, а там будет видно», – заявил Милинкович-Савич.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересованы «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».