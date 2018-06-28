Поражение от Уругвая вдвое снизило веру болельщиков в победу сборной России на ЧМ-2018

Поражение сборной России в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Уругваем (0:3), почти вдвое снизило долю тех, кто верит в победу российских футболистов в турнире.

Такой опрос был проведен Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Игру посмотрели более половины (59%) россиян. Ее результат негативно повлиял на прогнозы граждан относительно выступления национальной команды на домашнем чемпионате.

«После проигрыша российской сборной команде Уругвая ожидания россиян относительно возможности завоевать чемпионский титул снизились с 14% (матч Россия-Египет) до 8%», – говорится в материалах исследования ВЦИОМ.

Около четверти опрошенных считают, что сборная дойдет до четвертьфинала. Такое мнение высказали 23% респондентов (против 25% до встречи с Уругваем). Еще 12% опрошенных ждут выхода в полуфинал (ранее 16%), а 7% видят российских футболистов в финале (ранее 9%).