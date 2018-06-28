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  • Поражение от Уругвая вдвое снизило веру болельщиков в победу сборной России на ЧМ-2018

Поражение от Уругвая вдвое снизило веру болельщиков в победу сборной России на ЧМ-2018

28 июня 2018, 09:15
29

Поражение сборной России в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Уругваем (0:3), почти вдвое снизило долю тех, кто верит в победу российских футболистов в турнире.

Такой опрос был проведен Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Игру посмотрели более половины (59%) россиян. Ее результат негативно повлиял на прогнозы граждан относительно выступления национальной команды на домашнем чемпионате.

«После проигрыша российской сборной команде Уругвая ожидания россиян относительно возможности завоевать чемпионский титул снизились с 14% (матч Россия-Египет) до 8%», – говорится в материалах исследования ВЦИОМ.

Около четверти опрошенных считают, что сборная дойдет до четвертьфинала. Такое мнение высказали 23% респондентов (против 25% до встречи с Уругваем). Еще 12% опрошенных ждут выхода в полуфинал (ранее 16%), а 7% видят российских футболистов в финале (ранее 9%).

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Россия Уругвай Египет
Комментарии (29)
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Tyler_Stark
1530166900
Те кто считают что наши дойдут дальше 1/8, похоже совсем в футболе не разбираются… либо верят в чудеса
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kurt_cobain
1530168159
Я прошу прощения, а кто-то верил в победу сборной России на ЧМ??) Я на всякий случай переспросил) 14 процентов набрали когда обыграли саудитов и египтян? Без комментариев.
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bset
1530169660
Расслабьтесь уже и получайте удовольствие от игры. Мы вышли из группы и это успех. А дальше не так важно. Но еще поболеем за своих.
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OfaZavr
1530173235
надо же реально кто-то верит в выход в финал (не говоря о тех кто верит в победу в нем), наверно те кто мало что понимает в футболе.
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серега кашин
1530173551
9% в финале-это что у нас столько дебилов в стране
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kykyi
1530177049
У 8% населения мозга совсем нет, что ли? В голову они просто едят и ей же смотрят ТВ?
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Полная Канистра
1530178944
рано или никогда ещё ей там быть
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woyser
1530180805
Эта игра показала реальную силу нашей сборной и конечно-же талант Черчесова.
Ответить
Старикан
1530183700
Счастливые люди - во что-то ещё верят...а может наивные...а может глупые...а может больные... весёлая у нас страна!
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zigbert
1530194957
Наверняка в списке опрошенных ВЦИОМ ,оказались люди слабо разбирающиеся в футболе. Внимание к ЧМ привлекло значительную часть населения. И под влиянием телевидения мы всегда во всем должны быть первые.
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