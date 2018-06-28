Фердинанд: «Сане, ты где? Его отправили наслаждаться пляжем вместо ЧМ-2018»

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд считает, что фанаты сборной Германии должны быть в бешенстве по причине того, что на чемпионате мира-2018 команде не помогал полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане.

Сане, который был признан в прошедшем сезоне лучшим молодым игроком английской Премьер-лиги по версии ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA), не попал в заявку немецкой сборной. Главный тренер бундестим Йоахим Лев вызвал вместо него Юлиана Брандта.

«Лерой Сане, ты где? Болельщики сборной Германии должны быть в бешенстве. Их лучшего молодого игрока отправили наслаждаться пляжем вместо участия в ЧМ-2018. Сумасшествие!», – написал Фердинанд в твиттере.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Южная Корея – Германия закончился со счетом 2:0. После этой встречи немецкая сборная покинула турнир, заняв последнее место в группе F.

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