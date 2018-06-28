Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фердинанд: «Сане, ты где? Его отправили наслаждаться пляжем вместо ЧМ-2018»

Фердинанд: «Сане, ты где? Его отправили наслаждаться пляжем вместо ЧМ-2018»

28 июня 2018, 09:07
9

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд считает, что фанаты сборной Германии должны быть в бешенстве по причине того, что на чемпионате мира-2018 команде не помогал полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане.

Сане, который был признан в прошедшем сезоне лучшим молодым игроком английской Премьер-лиги по версии ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA), не попал в заявку немецкой сборной. Главный тренер бундестим Йоахим Лев вызвал вместо него Юлиана Брандта.

«Лерой Сане, ты где? Болельщики сборной Германии должны быть в бешенстве. Их лучшего молодого игрока отправили наслаждаться пляжем вместо участия в ЧМ-2018. Сумасшествие!», – написал Фердинанд в твиттере.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Южная Корея – Германия закончился со счетом 2:0. После этой встречи немецкая сборная покинула турнир, заняв последнее место в группе F.

Вылет Германии – шок. Но мы предупреждали

Источник: Twitter
Чемпионат мира Германия Фердинанд Рио Сане Лерой
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1530166135
Все читалось заранее. Проиграй Лев, ему припомнят Сане. Так и вышло.
Ответить
Psih86
1530166307
Лёв достойный тренер,но его время в сборной прошло и прошло уже как два года,на Евро можно сказать тоже обосрались. С таким составом занимать последнее место в группу,это унижение ниже не куда. Здесь вина только тренера.
Ответить
insider_retro
1530167693
Одна из многих вопрошающих и гневных реплик, которые теперь долго будут поступать в адрес сборной, Лева и руководства федерации... В крайний раз, похожая пощёчина была от хорватов в плей-офф ЧМ 1998 (0-3)... После того, немцы многое сделали для реорганизации своего футбола... Появился результат... Нынче, видно выдохлись и пора опять что-то менять...
Ответить
Dimon013
1530167831
Очень странное решение Лева не взять Сане, который на голову выше некоторых в сборной!!!
Ответить
KOLBIS
1530168927
Сейчас они все к нему присоединятся...Ну если Нойера поймают...
Ответить
oyabun
1530169283
Не стоит здесь искать крайних поименно. Потому что и без Сане у немцев вся команда сплошные звезды. И проиграла именно вся команда, а не какой то отдельно взятый игрок. Такое бывает. Тут скорее вопросы к организации игры команды. А это уже прерогатива тренера.
Ответить
Vitaly1960
1530169838
У нас тоже такие отдыхающие есть. А у Германии была мания величия и простая недооценка соперника, причём всех участников группы!
Ответить
OfaZavr
1530172970
хоть с Сане хоть без Сане результат был бы один и тот же, у Германии просто наступил кризис и спад который бывает у любой команды. а один в поле не воин.
Ответить
zigbert
1530193572
Подготовка сборной Германии к ЧМ, надо признать была не удовлетворительной и присутствие в команде Сане вряд ли спасло положение.
Ответить
Главные новости
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
4
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
3
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
10
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
17
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+