Аленичев: «У Хорватии и Бельгии хорошие шансы дойти до полуфинала»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев считает, что фаворитам тяжело выступать на чемпионате мира-2018 из-за усталости в клубах. Он уверен, что сборные Хорватии и Бельгии смогут дойти до полуфинала турнира.

– Кто, на ваш взгляд, сейчас лучший игрок на ЧМ?

– Мне нравятся Азар, Лукаку, Модрич. И не только сами футболисты, но и их сборные. Бельгия и Хорватия, как и Испания, показывают очень интересный, содержательный футбол. У хорватов и бельгийцев хорошие шансы дойти до полуфинала. А вот бразильцы пока не слишком впечатляют, про аргентинцев, еле-еле выбравшихся в плей-офф, вообще не говорю.

– А что происходит с фаворитами? Это напряженные европейские чемпионаты так выжимают игроков?

– Да, чувствуется некая усталость после завершения клубных сезонов. Та же Бундеслига – тяжелейший турнир, пусть все и говорят, что там есть «Бавария» и все остальные. И в Англии сложный чемпионат. Конечно, если бы бразильцы и немцы были посвежее, они проще брали бы очки.