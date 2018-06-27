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Лев: «Сборная Германии не заслужила выход в плей-офф ЧМ-2018»

27 июня 2018, 19:51
29

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал после матча третьего тура группы F чемпионата мира-2018 против сборной Южной Кореи (0:2) невыход команды в плей-офф соревнования.

«Тяжело сказать, что случилось. Я очень разочарован и могу сказать, что мы не заслужили выхода из группы. Проиграли не потому, что не хотели победить, а потому что соперник играл лучше.

Мы были хорошо готовы и мотивированы, но нам не удалось сыграть так, как мы умеем. Мы были одной из лучших команд мира, но сегодня у нас ничего не получилось», – сказал тренер.

Немцы – действующие чемпионы мира.

Вылет Германии – шок. Но мы предупреждали

Самые несчастные люди на свете – немцы, которые видели этот матч вживую

Нойер сделал провал Германии унизительным

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Германия. Бундеслига Южная Корея Германия Лев Йоахим
Комментарии (29)
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Shak71
1530119019
Все так! Уважуха, что признаёшь
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Marley Bob
1530119309
достойный ответ.в отличие от тех многих,кто в случае поражения винят кого угодно,но только не себя.скоро мы их услышим.
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guron88
1530119358
Мужественное заявление Лёва...Что скажешь...Я хот и не болел за немцев, но было видно, что игра не клеется. Любая сборная - сложный организм, и даже Лёв вот не может понять, где сбой, в чем проблема? Иногда наверное, звёзды просто не хотят складываться на небе...
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acer2003
1530119399
По мужски и достойно !!!
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Рубик Докоян
1530119407
Не хотелось бы, чтобы слово "были" стало ключевым. Немцы в футболе это немцы. Если перефразировать известную фразу героя Сергея Филиппова из фильма "Укротительница тигров" : "Это имя, афиша, публика, касса"... Из этого фиаско они сделают должные выводы.
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Полная Канистра
1530119553
тактично и честно признал поражение не чета нашему чабану который такую чушь несёт
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21082014
1530120172
вот только тогда у наших руководителей появится шанс что то создать в футболе,когда они научатся так же реагировать на поражения.
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insider_retro
1530122729
Для некоторых немцев, этот турнир был лебединой песней в карьере... Оказалось, что стал ещё и грустной!..
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Мары
1530129362
Очень достойно и зеркально честно. Мои соболезнования.
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OfaZavr
1530169501
у любой команды настает время падения, вот даже и у такой слаженной немецкой машины оно пришло. посмотрим как Лев в этой ситуации сможет справиться с кризисом и получиться ли вернуть команду на прежние высоты.
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