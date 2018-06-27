Лев: «Сборная Германии не заслужила выход в плей-офф ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал после матча третьего тура группы F чемпионата мира-2018 против сборной Южной Кореи (0:2) невыход команды в плей-офф соревнования.

«Тяжело сказать, что случилось. Я очень разочарован и могу сказать, что мы не заслужили выхода из группы. Проиграли не потому, что не хотели победить, а потому что соперник играл лучше.

Мы были хорошо готовы и мотивированы, но нам не удалось сыграть так, как мы умеем. Мы были одной из лучших команд мира, но сегодня у нас ничего не получилось», – сказал тренер.

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