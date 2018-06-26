Главный тренер Австралии ушел в отставку. Сборная не вышла в плей-офф ЧМ

Берт ван Марвейк подал в отставку с поста главного тренера сборной Австралии после матча 3-го тура группового этапа ЧМ против Перу (0:2). Австралийцы не вышли из группы.

«Я ухожу из сборной. Это был фантастический период, никогда его не забуду. Надеюсь, команда что-то вынесла из моих уроков. Думаю, мы всем показали, что можно играть хорошо даже без мировых звезд. Я не сумел найти решение проблемы с забиванием голов.

Что касается будущего, пока не знаю, что буду делать. Мне очень понравилось работать со сборной, но я даже рад, что снова свободен», – сказал ван Марвейк.

Ван Марвейк возглавил Австралию в январе 2018 года. На ЧМ-2018 австралийцы набрали одно очко и не вышли из группы.