Пасторе – игрок «Ромы». Клуб представил его картинкой с козами

«Рома» объявила о подписании контракта с полузащитником Хавьером Пасторе.

Римляне заключили соглашение с аргентинцем сроком до июня 2023 года. За его трансфер «волки» заплатят «ПСЖ» 24,7 миллиона евро. Футболист будет играть за желто-красных под номером 27.

«Я очень рад быть здесь, в «Роме». Здорово вернуться в Италию и сделать это с таким великим клубом.

Я надеюсь полностью отплатить болельщикам «Ромы» за весь энтузиазм, поддержку и привязанность, которые они мне уже оказали», – сказал Пасторе.