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  • Пасторе – игрок «Ромы». Клуб представил его картинкой с козами

Пасторе – игрок «Ромы». Клуб представил его картинкой с козами

26 июня 2018, 17:10
7

«Рома» объявила о подписании контракта с полузащитником Хавьером Пасторе.

Римляне заключили соглашение с аргентинцем сроком до июня 2023 года. За его трансфер «волки» заплатят «ПСЖ» 24,7 миллиона евро. Футболист будет играть за желто-красных под номером 27.

«Я очень рад быть здесь, в «Роме». Здорово вернуться в Италию и сделать это с таким великим клубом.

Я надеюсь полностью отплатить болельщикам «Ромы» за весь энтузиазм, поддержку и привязанность, которые они мне уже оказали», – сказал Пасторе.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Рома»
Италия. Серия А Рома Пасторе Хавьер
Комментарии (7)
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Army_Fan
1530023438
Не равноценный обмен, Раджа гораздо лучше
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I_R_O_N_M_A_N
1530023829
Какой кошмарный Фотошоп...
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кузнецов артем
1530024117
За эти деньги лучше бы Головина взяли...
Ответить
Тибер
1530030305
Паси их ) коз )))
Ответить
DeStar
1530030538
странное решение) фш еще смешной такой)
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zigbert
1530038368
Вместо Наингголана.
Ответить
Avaretz
1530046166
И его не было в сборной? Странно
Ответить
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