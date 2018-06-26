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ЦСКА отклонил новое предложение «Ювентуса» по Головину

26 июня 2018, 07:31
60

«Ювентус» продолжает попытки сбить цену на полузащитника ЦСКА Александра Головина.

Новое предложение туринского клуба было зафиксировано на отметке в 19 миллионов плюс 10 процентов от следующей перепродажи игрока. Эта сумма не устроила российскую стороны – армейцы планируют выручить за своего футболиста от 25 до 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Головину со стороны «Барселоны», «Челси», «Арсенала» и «Монако».

В прошедшем сезоне Головин сыграл 49 игр во всех турнирах, забив в них восемь голов и отдав 10 результативных передач. На чемпионате мира-2018 в составе сборной России на его счету один гол и две результативные передачи.

Головин и трансфер в Европу. Что известно на данный момент

Источник: Gianlucadimarzio
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Трансферы ЦСКА Ювентус Головин Александр
Комментарии (60)
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Рубик Докоян
1529988709
"Юве" своими тупыми предложениям "дрочит" Гинера, что он им и за 40 не продаст, а продаст за 30 в другой клуб.
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Антибиотик111
1529992555
Дзагоев,Акинфеев...Коней ничему жизнь не учит,жаба душит,как всегда.А страдант из-за этого игрок.
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momwig_
1529993721
С одной стороны, жадность Гинера известна, а желание взять побольше понятно. С другой - после матча с испанией надувной шарик с надписью "ЦЕНА ГОЛОВИНА" может заметно потерять в объеме.
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dendiesel
1529995008
Нехер отдавать за меньшие деньги...тогда руководству Ювелирные будет не жалко отправить его сразу во второй состав! Нефиг ему там делать....!!!
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Рубик Докоян
1529996417
Я таки добрый и отпускаю, а кто платить будет ?... Пусть макаронники поедут в Одессу на Привоз, походят, послушают, может дойдёт и научатся торговаться... -- Вот смотрю я на вас, Софочка, и думаю --- шо таки аппетитней : вы или ветчина вон на том прилавке ? -- Фима, а вы не думайте, вы пробуйте... -- Приезжий спрашивает одессита :" Вы не знаете как идти на Привоз " ? -- Ха ! И ён ещё спрашивает : "Как идти на Привоз" ! С деньгами ! Так вот, если у макаронников денег нет, то пусть идут себе... Ну это адрес у нас все знают, подскажут.
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storm30111976
1529999348
Я вот никак не могу понять, с чего вдруг все решили, что в Ювентусе Головин будет прогрессировать ??? На этой позиции в Юве отлично играет Дибала! И из юве он никуда уходить пока что не собирается! Значит Головину светит только аренда! В самом лучшем случае это будет команда из низа Серии А. а ведь такой командой может ещё стать и какая-нибудь Санта - Пердолия из Серии В. Ох как там Головин будет прогрессировать! ))) Представляете себе: Сменить ЦСКА на Санта - Пердолию! ))) ...но зато в явропе!!! )))
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storm30111976
1530000628
Мне сразу же вспоминается пример Шевченко. Он 5 лет в статусе лидера команды отыграл в ДК !!! и прежде чем перейти в Милан, он провёл несколько офигительных сезонов за ДК в ЛЧ !!! Чего только стоит его хет-трик Барсе на Камп - Ноу !!! и полуфинал ЛЧ 1998 - 99, где Бавария тогда чудом отскочила, благодаря фантастической игре Кана в воротах !!! И вот только после этих фантастических сезонов за ДК Шевченко перешёл в Милан !!! Милан тогда отвалил за него 25 лямов баксов !!! В то время это была сумасшедшая цифра !!! Дороже тогда стоил только трансфер Рональдо (не Криштиано) из Барсы в Интер !!! К чему я это всё написал?.... Я считаю, что Головин сначала должен несколько лет поиграть в ЦСКА, стать лидером в команде, дойти как и Шевченко до полуфинала ЛЧ (а лучше выиграть ЛЧ), и тогда все еврогранды выстроятся за ним в очередь и заплатят за него любое бабло !!!
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iBragim2102
1530008480
Да это фейк, его никто не хочет купить, агенты устраивают шумиху чтобы зенит его забрал за 60 млн.
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KalterJax
1530009257
За лавочника не дадут 25-30 лямов, как бы Гинер этого не хотел. берут то его на перспективу!
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zigbert
1530016411
Сейчас будут ждать как он проявит себя в матче с испанцами?
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