ЦСКА отклонил новое предложение «Ювентуса» по Головину

«Ювентус» продолжает попытки сбить цену на полузащитника ЦСКА Александра Головина.

Новое предложение туринского клуба было зафиксировано на отметке в 19 миллионов плюс 10 процентов от следующей перепродажи игрока. Эта сумма не устроила российскую стороны – армейцы планируют выручить за своего футболиста от 25 до 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Головину со стороны «Барселоны», «Челси», «Арсенала» и «Монако».

В прошедшем сезоне Головин сыграл 49 игр во всех турнирах, забив в них восемь голов и отдав 10 результативных передач. На чемпионате мира-2018 в составе сборной России на его счету один гол и две результативные передачи.

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