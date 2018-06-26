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    ЦСКА отклонил новое предложение «Ювентуса» по Головину

    «Ювентус» продолжает попытки сбить цену на полузащитника ЦСКА Александра Головина.

    Новое предложение туринского клуба было зафиксировано на отметке в 19 миллионов плюс 10 процентов от следующей перепродажи игрока. Эта сумма не устроила российскую стороны – армейцы планируют выручить за своего футболиста от 25 до 30 миллионов евро.

    Ранее сообщалось об интересе к Головину со стороны «Барселоны», «Челси», «Арсенала» и «Монако».

    В прошедшем сезоне Головин сыграл 49 игр во всех турнирах, забив в них восемь голов и отдав 10 результативных передач. На чемпионате мира-2018 в составе сборной России на его счету один гол и две результативные передачи.

    Головин и трансфер в Европу. Что известно на данный момент

    Источник: Gianlucadimarzio

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    26.06.2018 07:31
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 26 июня 2018, 16:05

      Ювентус очень нагло себя ведет, я бы сказал не уважительно.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 15:33

      Сейчас будут ждать как он проявит себя в матче с испанцами?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 26 июня 2018, 13:41

      Думаю Гинер не дурак, знает что делает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +358

      Shak71 > mnb 95 26 июня 2018, 16:20

      тут схема уже не сработает его))) продать и сразу обратно в аренду не прокатит...

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 26 июня 2018, 13:34

      За лавочника не дадут 25-30 лямов, как бы Гинер этого не хотел. берут то его на перспективу!

      2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 26 июня 2018, 13:21

      Да это фейк, его никто не хочет купить, агенты устраивают шумиху чтобы зенит его забрал за 60 млн.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax > iBragim2102 26 июня 2018, 13:35

      Точно! зачем нашего Игрока в Ювентус! можно же зениту отдать, вот те точно не поскупятся!

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 июня 2018, 13:15

      Что-то все болельщики, кроме болельщиков ЦСКА, так хотят
      быстрее продать А.Головина в любой зарубежный клуб и чтобы
      он не играл в составе ЦСКА в играх РФПЛ или это зависть и для
      того, чтобы избавиться от неё, нужно посоветовать игроку быстро
      покинуть клуб на любых условиях.

      0
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      Рейтинг: +63

      storm30111976 26 июня 2018, 11:10

      Мне сразу же вспоминается пример Шевченко. Он 5 лет в статусе лидера команды отыграл в ДК !!! и прежде чем перейти в Милан, он провёл несколько офигительных сезонов за ДК в ЛЧ !!! Чего только стоит его хет-трик Барсе на Камп - Ноу !!! и полуфинал ЛЧ 1998 - 99, где Бавария тогда чудом отскочила, благодаря фантастической игре Кана в воротах !!! И вот только после этих фантастических сезонов за ДК Шевченко перешёл в Милан !!! Милан тогда отвалил за него 25 лямов баксов !!! В то время это была сумасшедшая цифра !!! Дороже тогда стоил только трансфер Рональдо (не Криштиано) из Барсы в Интер !!! К чему я это всё написал?.... Я считаю, что Головин сначала должен несколько лет поиграть в ЦСКА, стать лидером в команде, дойти как и Шевченко до полуфинала ЛЧ (а лучше выиграть ЛЧ), и тогда все еврогранды выстроятся за ним в очередь и заплатят за него любое бабло !!!

      1
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      Рейтинг: +63

      storm30111976 > 26 июня 2018, 12:37

      Ой не зарекайся !!! Кубок УЕФА они уже выигрывали и ЛЧ могут выиграть...да и не только они )))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +649

      Sanches65 26 июня 2018, 11:01

      Гинеру надо придумать что то ещё а не этот дешёвый пиар, а то скоро Головин будет стоит дешевле Сапогова.

      2
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      Рейтинг: +380

      Гуус 26 июня 2018, 10:59

      На месте Санька, я бы вел бы переговоры с ювентусом без цска...
      Разорвал контракт деньгами который дал бы Ювентус и все я в турине!!!
      в итге цска бы за свое уперство получил бы шиш, а юве сэкономил млн!!

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      Рейтинг: +63

      storm30111976 > Гуус 26 июня 2018, 11:11

      а юве готов дать на это бабло ??? или это всего лишь твои эротические фантазии ???

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      Рейтинг: +380

      Гуус > storm30111976 26 июня 2018, 11:29

      Неймар помнится год назад так же в псж перешел ? что в этом такого?

      Тем более Юве только экономит на этом, потому что разорвать свой контракт в одностороннем порядке будет дешевле для них чтоб ы Голова разорвал чем платить 25-30 млн

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      Рейтинг: +63

      storm30111976 > Гуус 26 июня 2018, 11:32

      ну пусть попробуют... удачи )))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +63

      storm30111976 > Гуус 26 июня 2018, 11:34

      но почему-то во всём мире так не делают !!! Случай с Неймаром дичайшее исключение !!! а так все бы такие умные были бы... наверное, это не особо и выгодно )))

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Гуус 26 июня 2018, 11:47

      Скажи, и сколько будет стоить разорвать контракт?
      Терпение необходимо Головину и клубу, а не советы
      кого-то. Ты за этим только наблюдаешь, а в клубе
      с этими вопросами работают.

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      Рейтинг: +380

      Гуус > vladimir-7 26 июня 2018, 12:55

      Головин та сам больше знает информации от клубов, агента и.т.д.. чем нам соообщают..
      Я просто предположил хороший вариант если цска будет вы*быватся

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      Рейтинг: +63

      storm30111976 26 июня 2018, 10:49

      Я вот никак не могу понять, с чего вдруг все решили, что в Ювентусе Головин будет прогрессировать ??? На этой позиции в Юве отлично играет Дибала! И из юве он никуда уходить пока что не собирается! Значит Головину светит только аренда! В самом лучшем случае это будет команда из низа Серии А. а ведь такой командой может ещё стать и какая-нибудь Санта - Пердолия из Серии В. Ох как там Головин будет прогрессировать! ))) Представляете себе: Сменить ЦСКА на Санта - Пердолию! ))) ...но зато в явропе!!! )))

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