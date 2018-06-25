Дзюба: «В двух предыдущих играх нам везло, сегодня – невезение. В обраточку вернулось»

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение от Уругвая (0:3) в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018.

«Мы должны быть едины в каждом эпизоде, накрывать соперника по двое, по трое. Уругвай топ-команда, но с ней можно играть – от этого ещe обиднее поражение. Второй гол – это вообще не знаю, что.

Возможно, в двух предыдущих играх нам везло, а сегодня – невезение. Может, в обраточку вернулось. Надо постараться госпожу фортуну вернуть в нашу сторону», – сказал Дзюба.

Россия сгорела Уругваю. Но это нормально