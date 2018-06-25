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    Дзюба: «В двух предыдущих играх нам везло, сегодня – невезение. В обраточку вернулось»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение от Уругвая (0:3) в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018.

    «Мы должны быть едины в каждом эпизоде, накрывать соперника по двое, по трое. Уругвай топ-команда, но с ней можно играть – от этого ещe обиднее поражение. Второй гол – это вообще не знаю, что.

    Возможно, в двух предыдущих играх нам везло, а сегодня – невезение. Может, в обраточку вернулось. Надо постараться госпожу фортуну вернуть в нашу сторону», – сказал Дзюба.

    Россия сгорела Уругваю. Но это нормально

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.06.2018 21:52
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 июня 2018, 10:17

      тоже так подумалось что фортуна должок вернула, казалось все было против нас а уругвайцам наоборот легко давалось.

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 09:02

      Дзюба вообще разочаровал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 26 июня 2018, 07:04

      Забивать голы надо мастерством, а не везением!!!

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 26 июня 2018, 06:42

      После гола Салаха не отыгрались , вот и получила сборная России проклятие.
      "Проклятие Салаха" теперь будет продолжаться.

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 25 июня 2018, 23:52

      В обраточку, это когда ... Хотел сказать, но Дзюба не поймёт. Но он мог бы быть чемпионом Африки.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 июня 2018, 23:47

      Твое дело в ворота попадать, дылда тупая!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 25 июня 2018, 23:09

      Ничего Артемон,с Испанией повезёт! Космос покажет где и кому стоять,и в 14!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 июня 2018, 23:09

      Скажи мне кто в футболе Дзюба, и я скажу тебе диагноз...

      4
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      Рейтинг: +181

      Flame2045 25 июня 2018, 23:02

      с чебуреками-арабами "везло",а как команда выше классом попалась,сразу перестало везти!))

      1
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 25 июня 2018, 22:04

      Опять ты на арене, хватит п........., лучше над физухой поработай, а то "сдох" после 15 минут.

      2
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