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    Черчесов: «Судья раздавал карточки налево и направо. У него сегодня был листопад»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о работе судьи Маланга Дьедиу в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Уругвая (0:3).

    «Головина не поставили из-за желтой карточки. Опасность была велика, все-таки он парень цепкий, мог сегодня получить еще одну карточку. Тем более судья сегодня раздавал карточки налево и направо. Видимо, у него сегодня был листопад», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    На 36-й минуте Дьедиу за две желтые карточки удалил защитника Игоря Смольникова.

    Россия сгорела Уругваю. Но это нормально

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2018 20:35
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 08:33

      Что бы там не говорил Черчесов ,удаление было по делу. Играть в меньшинстве все же труднее ,плюс жара.

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      Рейтинг: +184

      Sergei26 26 июня 2018, 06:00

      Судья прав на то он и судья

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 июня 2018, 23:20

      тут надо было или сегодня всё на эту игру поставить или сберечь состав, все равно эта победа/ничья мало, что решала там вон Испания Португалия цирк устроила не обыграв Марокко и Иран.

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 25 июня 2018, 21:59

      А у Самедова что было? 100% навесов по воробьям...

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 июня 2018, 21:59

      Опять из-за судьи проиграли....Черчесов ноет как бывший тренер Зенита Луческу...

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      Рейтинг: +507

      Arrow10 25 июня 2018, 21:53

      Начнут сейчас всех винить , но не себя , Черчесов вообще чем думал , когда смольникова выпускал

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 25 июня 2018, 21:49

      Трепло

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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 25 июня 2018, 21:28

      Судья всегда прав).

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      Рейтинг: +114

      werty 25 июня 2018, 21:22

      Судья был привзят

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ > werty 25 июня 2018, 21:50

      При... где? ))) Не используй умных слов, значения и написания которых не знаешь и не окажешься дураком.

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > werty 25 июня 2018, 23:19

      Пару моментов с борьбой Дзюбы в штрафной соперника, судья начал палиться, когда нашего форварда держали то за майку, то за руку, один раз вообще сфолили на нём (НО МЯЧИ БЫЛИ ЗАБИТЫ ПО ПРАВИЛАМ, это поражение даже плюс для нас, что бы некоторые не зазвездились как Смолов и не стали ходить пешком по полю), судья показал что Артём сфолил... А Черчесову пора понять по сегодняшнему Смольникову, что Саше Самедову не 20 лет, ему КАК НИКОМУ нужен был отдых, поэтому молодые уругвайцы и рвали тот фланг, ПОДСТРАХОВКИ НЕ БЫЛО, даже не вериться что тренер с лицензией этого не понимал перед началом матча.... Удачи нашим, надеюсь основным составом они будут играть как первые две игры, шанс есть и они МОГУТ им воспользоваться.

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 25 июня 2018, 21:15

      "У вас ус отклеился"... Удел слабых искать причины собственных ошибок на стороне. Судьи, жара, заговор, госдеп... А почему честно не признать - сборная Уругвая просто сильнее?!

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