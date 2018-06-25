Черчесов: «Судья раздавал карточки налево и направо. У него сегодня был листопад»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о работе судьи Маланга Дьедиу в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Уругвая (0:3).

«Головина не поставили из-за желтой карточки. Опасность была велика, все-таки он парень цепкий, мог сегодня получить еще одну карточку. Тем более судья сегодня раздавал карточки налево и направо. Видимо, у него сегодня был листопад», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 36-й минуте Дьедиу за две желтые карточки удалил защитника Игоря Смольникова.

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