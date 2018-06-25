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    Дзюба: «Разгром от Уругвая – определенная пощечина для нас»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение от Уругвая в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018.

    – После матча вся команда подошла к трибунам. Извинялись за результат?

    – В первую очередь поблагодарили болельщиков за то, что пришли и поддержали нас в этом решающем матче за первое место. Не получилось выиграть, много причин. Тяжело с такой командой. Первый гол сами себе привезли, второй нелепый, затем удаление, и все, игра была сделана. Нужно исходить из того, что это была хорошая проверка топ-сборной.

    Следующий соперник – Испания или Португалия, вот уровень. Может, и хорошо, что такой результат. Определенная пощечина для нас. Не могу сказать, что не настроились. Были мотивированы, хотели занять первое место. Есть над чем работать. Для многих определенный урок, будем злее, потому что теперь права на ошибку уже нет. Хотелось бы сделать правильные выводы.

    Сборная России заняла второе место в группе А.

    Россия сгорела Уругваю. Но это нормально

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.06.2018 20:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 июня 2018, 23:48

      нормально глоров всяких приземлили, а то уже финал, финал кричали.
      Только состав глянул, сразу понял что проиграют.

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 июня 2018, 21:05

      Пендаль под жопень это...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 25 июня 2018, 20:45

      да это не пощечина, а за щеку... пощечина это 1-0, 2-1...

      6
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 25 июня 2018, 20:45

      всё нормально. возможно, это даже лучше, чем если бы сегодня победили

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 25 июня 2018, 20:42

      Скорее это шляпой по губам, а не пощечина

      -2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 июня 2018, 20:29

      Это не пощёчина, а как говорят в определённых кругах нам указали наше место в футболе, а оно у параши, образно выражаясь... Пощёчина -- не глубокий нокаут, посмотрим на сделанные вами выводы к игре в 1/8 финала.

      -1
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 25 июня 2018, 20:24

      Профилонил весь матч, не смог забить , когда сложнее было не забить, чем отправить мяч в ворота, валялся в штрафной, когда нам забивали, и тем самым мешал действовать другим.... а теперь пошел чесать языком после матча. Ну с последнем у него никогда не было проблем)))

      3
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      Рейтинг: +4293

      Zubo > Blossiya 26 июня 2018, 00:31

      Дзюба неплохо отыграл , не согласен, вот Миранчук, Смольников, Самедов ... Неважно

      5
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 25 июня 2018, 20:17

      Вот уж к кому нет претензий по игре, так это к Артему! Надеюсь наши ребята после этой пощечины не станут подставлять другую щеку, а сыграют максимально собрано в следующей игре.

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