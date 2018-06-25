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  • Дзюба: «Разгром от Уругвая – определенная пощечина для нас»

Дзюба: «Разгром от Уругвая – определенная пощечина для нас»

25 июня 2018, 20:14
9

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение от Уругвая в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018.

– После матча вся команда подошла к трибунам. Извинялись за результат?

– В первую очередь поблагодарили болельщиков за то, что пришли и поддержали нас в этом решающем матче за первое место. Не получилось выиграть, много причин. Тяжело с такой командой. Первый гол сами себе привезли, второй нелепый, затем удаление, и все, игра была сделана. Нужно исходить из того, что это была хорошая проверка топ-сборной.

Следующий соперник – Испания или Португалия, вот уровень. Может, и хорошо, что такой результат. Определенная пощечина для нас. Не могу сказать, что не настроились. Были мотивированы, хотели занять первое место. Есть над чем работать. Для многих определенный урок, будем злее, потому что теперь права на ошибку уже нет. Хотелось бы сделать правильные выводы.

Сборная России заняла второе место в группе А.

Россия сгорела Уругваю. Но это нормально

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Уругвай Россия Дзюба Артем
Комментарии (9)
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oyabun
1529947079
Вот уж к кому нет претензий по игре, так это к Артему! Надеюсь наши ребята после этой пощечины не станут подставлять другую щеку, а сыграют максимально собрано в следующей игре.
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Blossiya
1529947490
Профилонил весь матч, не смог забить , когда сложнее было не забить, чем отправить мяч в ворота, валялся в штрафной, когда нам забивали, и тем самым мешал действовать другим.... а теперь пошел чесать языком после матча. Ну с последнем у него никогда не было проблем)))
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Рубик Докоян
1529947752
Это не пощёчина, а как говорят в определённых кругах нам указали наше место в футболе, а оно у параши, образно выражаясь... Пощёчина -- не глубокий нокаут, посмотрим на сделанные вами выводы к игре в 1/8 финала.
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Lester84
1529948558
Скорее это шляпой по губам, а не пощечина
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fabio_c
1529948743
всё нормально. возможно, это даже лучше, чем если бы сегодня победили
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Аид666
1529948759
да это не пощечина, а за щеку... пощечина это 1-0, 2-1...
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KOLBIS
1529949937
Пендаль под жопень это...
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FanatSerj
1529959738
нормально глоров всяких приземлили, а то уже финал, финал кричали. Только состав глянул, сразу понял что проиграют.
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