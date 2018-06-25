Дзюба: «Разгром от Уругвая – определенная пощечина для нас»

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение от Уругвая в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018.

– После матча вся команда подошла к трибунам. Извинялись за результат?

– В первую очередь поблагодарили болельщиков за то, что пришли и поддержали нас в этом решающем матче за первое место. Не получилось выиграть, много причин. Тяжело с такой командой. Первый гол сами себе привезли, второй нелепый, затем удаление, и все, игра была сделана. Нужно исходить из того, что это была хорошая проверка топ-сборной.

Следующий соперник – Испания или Португалия, вот уровень. Может, и хорошо, что такой результат. Определенная пощечина для нас. Не могу сказать, что не настроились. Были мотивированы, хотели занять первое место. Есть над чем работать. Для многих определенный урок, будем злее, потому что теперь права на ошибку уже нет. Хотелось бы сделать правильные выводы.

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