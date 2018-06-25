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    Миранчук и Дзюба выйдут впереди у России, Кавани и Суарес сыграют в атаке Уругвая

    Сборные Уругвая и России объявили стартовые составы на матч третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018.

    Уругвай: Муслера, Годин, Коатес, Касерес, Бентанкур, Нандес, Торрейра, Весино, Лашальт, Суарес, Кавани.

    Россия: Акинфеев, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Смольников, Черышев, Газинский, Зобнин, Ал. Миранчук, Самедов, Дзюба.

    Встреча Уругвай – Россия пройдет сегодня, 25 июня, в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: ФИФА

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    25.06.2018 15:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 июня 2018, 16:52

      трудно предсказать события в этом матче главное крупно не проиграть

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 25 июня 2018, 16:51

      ..все очень правильно, умно и предсказуемо, как я и говорил, васся...по любому во втором тайме выйдет второй миранчук, кузяев вместо зобнина и если забьет дзюба, то смолов останется на скамейке, если нет, то выйдет федя и ерохин вместо самедова.....газинский уж больно хорош!!! выжигает всех в центре (и ни какого денисова не надо)

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 июня 2018, 16:15

      Ну как и предполагал Стас затеял ротацию.Правда какую то мудрёную.Ну чтож, посмотрим.

      4
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 25 июня 2018, 16:14

      Удачи и победы!!!

      3
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      Рейтинг: +380

      Гуус 25 июня 2018, 16:11

      тупой лысый га*дон....
      И не надо минусовать и говорить что благодаря ему мы в Плей-офф ЧМ....

      Нет чтобы дать Зобнину отдохнуть и выпустить Кузяева, про игнашевича вообще смешно ему 139 лет уже дай мужику подготовится и быть свежим к 1/8...
      Самедов тоже если дал отдохнуть жиркову то и выпусти Ан.Миранчука.
      Ерохина можно было бы выпустить, его на месте Дзюбы можно было попробовать раз всего 2 нападающих он в заявку на чм он взял!!!

      ПРИДУРОК!!!!!

      2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > Гуус 25 июня 2018, 16:13

      Согласен!)

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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 25 июня 2018, 16:09

      Головину просто отдых дали?

      2
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ > Евгений Агеев 25 июня 2018, 16:17

      Он висит на карточке

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      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 25 июня 2018, 15:58

      Предсказуемо, как Арустамян и говорил

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