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  • Миранчук и Дзюба выйдут впереди у России, Кавани и Суарес сыграют в атаке Уругвая

Миранчук и Дзюба выйдут впереди у России, Кавани и Суарес сыграют в атаке Уругвая

25 июня 2018, 15:55
9

Сборные Уругвая и России объявили стартовые составы на матч третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018.

Уругвай: Муслера, Годин, Коатес, Касерес, Бентанкур, Нандес, Торрейра, Весино, Лашальт, Суарес, Кавани.

Россия: Акинфеев, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Смольников, Черышев, Газинский, Зобнин, Ал. Миранчук, Самедов, Дзюба.

Встреча Уругвай – Россия пройдет сегодня, 25 июня, в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Источник: ФИФА
Чемпионат мира Уругвай Россия
Комментарии (9)
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Ricco76""
1529931509
Предсказуемо, как Арустамян и говорил
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Евгений Агеев
1529932140
Головину просто отдых дали?
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Гуус
1529932261
тупой лысый га*дон.... И не надо минусовать и говорить что благодаря ему мы в Плей-офф ЧМ.... Нет чтобы дать Зобнину отдохнуть и выпустить Кузяева, про игнашевича вообще смешно ему 139 лет уже дай мужику подготовится и быть свежим к 1/8... Самедов тоже если дал отдохнуть жиркову то и выпусти Ан.Миранчука. Ерохина можно было бы выпустить, его на месте Дзюбы можно было попробовать раз всего 2 нападающих он в заявку на чм он взял!!! ПРИДУРОК!!!!!
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VeniaminS
1529932493
Удачи и победы!!!
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Мары
1529932518
Ну как и предполагал Стас затеял ротацию.Правда какую то мудрёную.Ну чтож, посмотрим.
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Ауторитетный экспэрт мамо
1529934681
..все очень правильно, умно и предсказуемо, как я и говорил, васся...по любому во втором тайме выйдет второй миранчук, кузяев вместо зобнина и если забьет дзюба, то смолов останется на скамейке, если нет, то выйдет федя и ерохин вместо самедова.....газинский уж больно хорош!!! выжигает всех в центре (и ни какого денисова не надо)
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Полная Канистра
1529934775
трудно предсказать события в этом матче главное крупно не проиграть
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