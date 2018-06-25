Миранчук и Дзюба выйдут впереди у России, Кавани и Суарес сыграют в атаке Уругвая

Сборные Уругвая и России объявили стартовые составы на матч третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018.

Уругвай: Муслера, Годин, Коатес, Касерес, Бентанкур, Нандес, Торрейра, Весино, Лашальт, Суарес, Кавани.

Россия: Акинфеев, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Смольников, Черышев, Газинский, Зобнин, Ал. Миранчук, Самедов, Дзюба.

Встреча Уругвай – Россия пройдет сегодня, 25 июня, в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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