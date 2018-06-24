Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением об игре нападающего Гарри Кейна после матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Панамы (6:1).

«Он топовый нападающий. Мы бы не обменяли его ни на какую другую «девятку». Когда у него появляются моменты, он их реализовывает. Можно сидеть спокойно.

Но важно еще и то, как он работает на команду – как он прессенгует, держит мяч и вносит вклад в общую игру. Это не тот игрок, который просто стоит впереди и ждет свой момент. Это важно с точки зрения стиля игры, который мы пытаемся выработать», – сказал Саутгейт.

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