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    Саутгейт: «Кейн – топовый нападающий. Не обменяли бы его ни на какого другого»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением об игре нападающего Гарри Кейна после матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Панамы (6:1).

    «Он топовый нападающий. Мы бы не обменяли его ни на какую другую «девятку». Когда у него появляются моменты, он их реализовывает. Можно сидеть спокойно.

    Но важно еще и то, как он работает на команду – как он прессенгует, держит мяч и вносит вклад в общую игру. Это не тот игрок, который просто стоит впереди и ждет свой момент. Это важно с точки зрения стиля игры, который мы пытаемся выработать», – сказал Саутгейт.

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    Источник: Skysports

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    24.06.2018 19:03
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