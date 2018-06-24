Кейн – лучший английский форвард XXI века. Вот доказательства

Он только и делает, что бьет рекорды.

Дебютировав за сборную Англии, Гарри Кейн забил уже аж на 80-й секунде в матче квалификации к Евро-2016 против Литвы. Случилось это после кросса Стерлинга – Кейн точно пробил головой.

В следующей квалификации – к ЧМ-2018 – Кейн уже стал лучшим бомбардиром сборной с 5 мячами.

В АПЛ Кейн – самый бьющий футболист минувшего сезона, он наносит не менее 5 ударов в среднем за игру. Что, в общем, неудивительно для футболиста, который усердно тренирует удары из штрафной, нанося их больше 100 за час.

В 2017-м назад Кейну удалось забить аж 56 мячей в 52 матчах за календарный год. До свидания, Месси и Роналду, но он превзошел по этому показателю не только их, а и вообще всех футболистов из топ-5 лиг. В самой АПЛ он улучшил рекорд Алана Ширера по голам за календарный год – 39 против 36, притом что Кейн провел на шесть матчей меньше чем Ширер.

У Кейна сейчас 18 голов в 26 матчах – очень высокая интенсивность забитых мячей в играх за сборную Англии. Уэйн Руни – лучший бомбардир в истории команды – забил 53 мяча в 119 играх.

Кейн – первый с 1974 года футболист, сумевший сделать дубль в одном из своих первых двух матчей на ЧМ. Последним таким был поляк Гжегож Лято, который выиграл на ЧМ-1974 «Золотую бутсу».

В истории сборной Англии Кейн – третий автор хет-трика в матчах чемпионата мира. До этого у англичан три мяча в одном матче забивали лишь Херст и Линекер.

Чтобы сделать хет-трик в матче с Панамой Кейну хватило нанести всего 1 удар, когда мяч находился в игре. Два гола форвард забил с пенальти, еще один с игры. Итого: три удара – три гола. На Евро-2016 он и мечтать о таком не мог – Рой Ходжсон вообще заставлял его исполнять угловые.

В списке бомбардиров ЧМ-2018 Гарри Кейн опережает всех с 5 голами. На один мяч от него отстают Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку. На прошлом ЧМ лучший бомбардир турнира Хамес Родригес забил 6 голов.