Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кейн – лучший английский форвард XXI века. Вот доказательства


    4
    Голосов: 5
    24.06.2018 16:50
    Он только и делает, что бьет рекорды.

    Дебютировав за сборную Англии, Гарри Кейн забил уже аж на 80-й секунде в матче квалификации к Евро-2016 против Литвы. Случилось это после кросса Стерлинга – Кейн точно пробил головой.

    В следующей квалификации – к ЧМ-2018 – Кейн уже стал лучшим бомбардиром сборной с 5 мячами.

    В АПЛ Кейн – самый бьющий футболист минувшего сезона, он наносит не менее 5 ударов в среднем за игру. Что, в общем, неудивительно для футболиста, который усердно тренирует удары из штрафной, нанося их больше 100 за час.

    В 2017-м назад Кейну удалось забить аж 56 мячей в 52 матчах за календарный год. До свидания, Месси и Роналду, но он превзошел по этому показателю не только их, а и вообще всех футболистов из топ-5 лиг. В самой АПЛ он улучшил рекорд Алана Ширера по голам за календарный год – 39 против 36, притом что Кейн провел на шесть матчей меньше чем Ширер.

    У Кейна сейчас 18 голов в 26 матчах – очень высокая интенсивность забитых мячей в играх за сборную Англии. Уэйн Руни – лучший бомбардир в истории команды – забил 53 мяча в 119 играх.

    Кейн – первый с 1974 года футболист, сумевший сделать дубль в одном из своих первых двух матчей на ЧМ. Последним таким был поляк Гжегож Лято, который выиграл на ЧМ-1974 «Золотую бутсу».

    В истории сборной Англии Кейн – третий автор хет-трика в матчах чемпионата мира. До этого у англичан три мяча в одном матче забивали лишь Херст и Линекер.

    Чтобы сделать хет-трик в матче с Панамой Кейну хватило нанести всего 1 удар, когда мяч находился в игре. Два гола форвард забил с пенальти, еще один с игры. Итого: три удара – три гола. На Евро-2016 он и мечтать о таком не мог – Рой Ходжсон вообще заставлял его исполнять угловые.

    В списке бомбардиров ЧМ-2018 Гарри Кейн опережает всех с 5 голами. На один мяч от него отстают Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку. На прошлом ЧМ лучший бомбардир турнира Хамес Родригес забил 6 голов.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФИФА
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS 25 июня 2018, 06:01

      Англичани бельгийцев не могут победит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 24 июня 2018, 20:25

      пипец фифа прикалывается главный арбитр Гриша из египта

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 24 июня 2018, 18:57

      Убедительная аргументация!! Хороший график пополнения статистики!!..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -98

      Army_Fan 24 июня 2018, 18:36

      Ну забил могучим панамцам 3 гола, 2 из которых с 11 метров и 2 неоднократным чемпионам мира Тунису ну герой теперь и Вангую, что против Бельгии будет голяк

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 24 июня 2018, 18:18

      Что они несут?.. Кейн, наверное хороший футболист, но он (век XXI) ведь только начался... К стати, я против, что бы голы с пенальти учитывались в бомбардирских зачетах... В общем счете матча - да..., а бомбардир - это то, что ребята делают с игры и штрафных..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Rainmaker 24 июня 2018, 17:56

      Его бы с Руни в связку...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 июня 2018, 16:58

      Действительно, всем доказал. Вопросов нет. Ждём выхода на новый уровень. Пора бы уже Кейну и трофеями обзаводится.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin > Cules2013 24 июня 2018, 20:32

      Ага, поехать в Реал или Барсу, не понравиться тренеру и сесть на банке...
      Не забывайте, что успехи форварда в одной команде не обязательно повторятся в другой...
      А шпоры, при всем уважении, никак не могут перейти в разряд топовой команды, а значит, в новом клубе, супер уровня, Кейн может и не справиться с давлением...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11