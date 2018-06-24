Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кейн оформил хет-трик и возглавил гонку бомбардиров ЧМ-2018

    Сборная Англии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира встречается с Панамой (6:0, 63 минута).

    Нападающий Гарри Кейн оформил хет-трик. Суммарное количество мячей форвард на турнире составило 5.

    По этому показателю он обошел португальца Криштиану Роналду и бельгийца Ромелу Лукаку, которые лидировали в списке бомбардиров ЧМ-2018.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Нижнем Новгороде.

    Лучшие бомбардиры ЧМ-2018:

    1. Гарри Кейн, Англия – 5 голов;

    2. Криштиану Роналду, Португалия – 4;

    3. Ромелу Лукаку, Бельгия – 4;

    4. Денис Черышев, Россия – 3;

    5. Диего Коста, Испания – 3.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2018 16:24
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 10:05

      Черышеву теперь придется делать дубль в матче с Уругваем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +381

      Portoz 24 июня 2018, 20:52

      Пусть станут чемпионами)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12191

      ВетеR 24 июня 2018, 17:26

      третий мяч его мутный ((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 июня 2018, 16:58

      допинг...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 24 июня 2018, 16:32

      ну, да, только кто-то забивает с пенальти, а кто-то с игры

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11