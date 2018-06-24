Кейн оформил хет-трик и возглавил гонку бомбардиров ЧМ-2018

Сборная Англии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира встречается с Панамой (6:0, 63 минута).

Нападающий Гарри Кейн оформил хет-трик. Суммарное количество мячей форвард на турнире составило 5.

По этому показателю он обошел португальца Криштиану Роналду и бельгийца Ромелу Лукаку, которые лидировали в списке бомбардиров ЧМ-2018.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Нижнем Новгороде.

Лучшие бомбардиры ЧМ-2018:

1. Гарри Кейн, Англия – 5 голов;

2. Криштиану Роналду, Португалия – 4;

3. Ромелу Лукаку, Бельгия – 4;

4. Денис Черышев, Россия – 3;

5. Диего Коста, Испания – 3.