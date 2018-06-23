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    Марадона: «Если после матча с Хорватией в раздевалке Аргентины никто не подрался, значит у игроков нет яиц»

    Бывший нападающий и экс-главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что очень разочарован крупным поражением национальной команды от Хорватии (0:3) в матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2018.

    «Я чувствую большую боль, потому что те, кто носил эту майку, не могут видеть, как Аргентина убита командой, которая не является ни Бразилией, ни Испанией, ни Германией и ни Голландией.

    У меня есть этот гнев внутри, который не поддается описанию. Прежде всего, я виню президента национальной федерации Клаудио Тапиа. Есть люди, которые ничего не смыслят футболе, и они оставили Аргентину в затруднительном положении.

    Все думали, что Сампаоли решит проблемы с помощью своих компьютеров, дронов, 14 помощников и 25 спарринг-партнеров. Вместо этого Аргентина не знает, как играть в футбол. Она не создает шансов, не побеждают в единоборствах, никогда не контролирует мяч.

    Месси? Он не играл так, как мог, но его партнеры никогда не отдавали ему мяч. Тяжело решить все самостоятельно.

    Проблема не в наших соперниках, а в нас. Я хотел бы знать, была ли драка в раздевалке или нет. Если этого не произошло, то значит у них нет яиц. Если же кому-то после матча нужно было положить пакет со льдом на лицо, то все хорошо», – сказал Марадона.

    Источник: Football Italia

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    23.06.2018 17:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 23:38

      Тут дракой не поможешь.

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 24 июня 2018, 08:13

      Если же кому-то после матча нужно было положить пакет со льдом на яйцо, то все хорошо

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > спанчес 24 июня 2018, 08:14

      а если серьезно то у аргентины с германией одни переходящие яйца на двоих

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 23 июня 2018, 23:17

      Диего 21 век на носу,ну играть а не драться.Виды спорта перепутал))

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 июня 2018, 22:25

      Чувствуется нюхнул Армандо...

      0
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      Рейтинг: +1320

      ruded 23 июня 2018, 20:30

      отмудохали "звезду" и поехали бухать

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 июня 2018, 19:11

      Есть, просто они их берегли. Многие же хотят быть не только футболистами, но и отцами...

      0
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 23 июня 2018, 19:03

      Красавец!приехали хваленые мастера дурака валять на поле.только серьезная взбучка оставляет шанс на то,что картина игры в матче с Нигерией изменится.но кто ее устроит?

      2
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 23 июня 2018, 18:33

      Никто не подрался)

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 23 июня 2018, 18:30

      Играть надо командой и тренеру быть тренером, а не "паханом", а драки в раздевалке только похоронят команду.
      Это великий Марадонна сказал как, всегда сгоряча.

      2
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      Рейтинг: +64

      Worldsoccer2121 23 июня 2018, 18:19

      Да, Аргентина пока играет безвольно

      0
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