Марадона: «Если после матча с Хорватией в раздевалке Аргентины никто не подрался, значит у игроков нет яиц»

Бывший нападающий и экс-главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что очень разочарован крупным поражением национальной команды от Хорватии (0:3) в матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2018.

«Я чувствую большую боль, потому что те, кто носил эту майку, не могут видеть, как Аргентина убита командой, которая не является ни Бразилией, ни Испанией, ни Германией и ни Голландией.

У меня есть этот гнев внутри, который не поддается описанию. Прежде всего, я виню президента национальной федерации Клаудио Тапиа. Есть люди, которые ничего не смыслят футболе, и они оставили Аргентину в затруднительном положении.

Все думали, что Сампаоли решит проблемы с помощью своих компьютеров, дронов, 14 помощников и 25 спарринг-партнеров. Вместо этого Аргентина не знает, как играть в футбол. Она не создает шансов, не побеждают в единоборствах, никогда не контролирует мяч.

Месси? Он не играл так, как мог, но его партнеры никогда не отдавали ему мяч. Тяжело решить все самостоятельно.

Проблема не в наших соперниках, а в нас. Я хотел бы знать, была ли драка в раздевалке или нет. Если этого не произошло, то значит у них нет яиц. Если же кому-то после матча нужно было положить пакет со льдом на лицо, то все хорошо», – сказал Марадона.