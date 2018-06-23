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  • Марадона: «Если после матча с Хорватией в раздевалке Аргентины никто не подрался, значит у игроков нет яиц»

Марадона: «Если после матча с Хорватией в раздевалке Аргентины никто не подрался, значит у игроков нет яиц»

23 июня 2018, 17:59
14

Бывший нападающий и экс-главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что очень разочарован крупным поражением национальной команды от Хорватии (0:3) в матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2018.

«Я чувствую большую боль, потому что те, кто носил эту майку, не могут видеть, как Аргентина убита командой, которая не является ни Бразилией, ни Испанией, ни Германией и ни Голландией.

У меня есть этот гнев внутри, который не поддается описанию. Прежде всего, я виню президента национальной федерации Клаудио Тапиа. Есть люди, которые ничего не смыслят футболе, и они оставили Аргентину в затруднительном положении.

Все думали, что Сампаоли решит проблемы с помощью своих компьютеров, дронов, 14 помощников и 25 спарринг-партнеров. Вместо этого Аргентина не знает, как играть в футбол. Она не создает шансов, не побеждают в единоборствах, никогда не контролирует мяч.

Месси? Он не играл так, как мог, но его партнеры никогда не отдавали ему мяч. Тяжело решить все самостоятельно.

Проблема не в наших соперниках, а в нас. Я хотел бы знать, была ли драка в раздевалке или нет. Если этого не произошло, то значит у них нет яиц. Если же кому-то после матча нужно было положить пакет со льдом на лицо, то все хорошо», – сказал Марадона.

Источник: Football Italia
Чемпионат мира Аргентина Хорватия
Комментарии (14)
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Worldsoccer2121
1529767145
Да, Аргентина пока играет безвольно
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Yev
1529767812
Играть надо командой и тренеру быть тренером, а не "паханом", а драки в раздевалке только похоронят команду. Это великий Марадонна сказал как, всегда сгоряча.
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Maxi_7
1529767988
Никто не подрался)
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Vladarg
1529769801
Красавец!приехали хваленые мастера дурака валять на поле.только серьезная взбучка оставляет шанс на то,что картина игры в матче с Нигерией изменится.но кто ее устроит?
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Рубик Докоян
1529770264
Есть, просто они их берегли. Многие же хотят быть не только футболистами, но и отцами...
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ruded
1529775059
отмудохали "звезду" и поехали бухать
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KOLBIS
1529781948
Чувствуется нюхнул Армандо...
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petrucho-spb
1529785059
Диего 21 век на носу,ну играть а не драться.Виды спорта перепутал))
Ответить
спанчес
1529817238
Если же кому-то после матча нужно было положить пакет со льдом на яйцо, то все хорошо
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zigbert
1529872730
Тут дракой не поможешь.
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